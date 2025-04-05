18 фото и историй про всю правду жизни в многоквартирных домах

«Здравствуйте, мои соседи! Теперь я дома и очень счастлива. Я люблю спать на мягком диванчике и мурчать, когда меня гладит мама. Мне пока что странно смотреть в окошко, потому что я непривычно высоко, но мне все равно интересно! Спасибо всем, кто заботился обо мне все эти годы. Я никогда вас не забуду!»