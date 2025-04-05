18 фото и историй про всю правду жизни в многоквартирных домах
Никогда не угадаешь, кто может поселиться по соседству. Это запросто может быть и бабушка с причудами, и любитель стучаться в чужие двери, и юный художник, который развесит свои картины по всему подъезду. В любом случае, скучно не будет. Именно в этом и убедились герои нашей статьи.
«Это вы нас жиром заливаете?»
- Ко мне стучится дедок, он же — мой сосед снизу. Заявляет: «Ты мне кухню жиром заливаешь». Через минуту пришла и бабка. Они минут пять всюду позаглядывали, а потом такие: «Так это же от твоего соседа капает. Он через тебя нас заливает». Соседушки собрались идти к нему. Пожелал удачи. До конца дня улыбка не сходила. © Vesennevich / Pikabu
«Готовься к тратам! Бери кредиты!»
- Ломится в дверь сосед снизу: «Все из-за тебя!» Заходим в его ванную, а там навесной потолок пузырем до пола свисает. Сосед орет: «Готовься к тратам, бери кредиты!» А оказалось, что ему меняли трубы на пластик и в месте стыка пластиковой трубы и металлической неудачно сделали резьбовое соединение. Потом натянули потолок, вода стала течь прямо из стыка — как раз между реальным потолком и навесным.
Сосед даже не извинился. Просто сделал вид, что якобы меня простил. Откуда я узнал? Я пообщался с одним из нанятых им же мастеров, который выходил воздухом подышать. © VSDebugger / Pikabu
«Когда живешь в панельном доме»
«Решите уже свои проблемы!!! Круглосуточная психиатрия: 8 (800) *** ** ***»
«Это как же надо было достать людей?»
Теперь понятно, почему Олег постоянно ошибается с этажом
Упорство соседей по подъезду сломить невозможно
- Заносил мебель в квартиру. Открыл двери в подъезд, подложил кирпичик, чтобы не закрывалась. Берем с другом диван, несем. До подъезда остается всего 5 метров, когда выходит бабка, смотрит на нас, на диван и, не секунды не задумываясь, отодвигает кирпич и закрывает дверь... Мой крик «На фига?!» как будто не слышала. В итоге дверь закрывали еще раз 8. Подложил у двери внушительный старый умывальник. Отодвинули и закрыли. Написал на листе А4: «Не закрывайте, пожалуйста, дверь, заношу мебель». Бумажка сорвана, дверь закрыли. Мы с другом словно боролись с невидимым врагом: отсутствовали-то меньше минуты. © Providers / Pikabu
Когда в доме нет общего чата, а сдерживать эмоции уже нет сил
В многоквартирном доме жизнь даже комнатного растения может быть полна приключений
- Пару лет назад поселила фикус Бенджамина на подоконнике подъезда на своем этаже. Он чувствовал себя прекрасно. В прошлые выходные цветок пропал. Я офигела. Написала в чат. Тишина. Написала объявление на подъезд: «Уважаемые соседи, верните цветок, не будьте гадами, с Новым годом!» И вот цветок вернули на место. Вера в людей возвращена. © The_Sunshine_k / Pikabu
«Установил в подъезде камеру наблюдения из бумаги. А то ходят всякие...»
А когда с соседями хорошие отношения выходной может пойти не как запланировано...
- Недавно стою в подъезде. Попиваю кофе и смотрю на падающие снежинки. Лепота. Мимо пробегает соседка, с которой у нас очень хорошие взаимоотношения:
— О! Ты сегодня выходной?!
Вижу, что она вся взъерошенная и явно торопится. Думаю: неужто подкатывает ко мне? Говорю, что да. А она ни с того, ни с сего:
— Отлично! Подруга рожает! Ее надо отвезти в роддом!
Говорю, мол, поехали, а у самого мысли, начиная от «Зашибись выходной!» и заканчивая тем, где, собственно, муж подруги. Сажу всех в машину, интересуюсь последним у подруги, а в ответ:
— Да мы с ним разводимся! Не его это дело теперь.
Пытаюсь сменить тему и немного пошутить:
— Ну если сейчас приму роды, то ребенка, если будет сын, назовешь в мою честь!
А соседка с подругой чуть ли не в один голос, говорят, что нет. Стало немного обидно, но я промолчал. Меня вообще зовут Олег — чем им обеим имя-то не угодило?! Потом уже, когда отвез и сдал врачам подругу, соседка мне сказала:
—Ты это, не обижайся. Ее муженька просто так же зовут — Олег. © Spartleg / Pikabu
«В подъезде кто-то устроил выставку. Оказалось, это работы юного художника, ученика 4-го класса»
«Вы можете купить картину за любую цену, которую посчитаете правильной. Кладите деньги в ящик кв. 149».
Когда бабулька знает, что прожила день не зря
- Утром рано выхожу в подъезд. На площадке 1-го этажа датчик движения включает свет. Пока я копаюсь в почтовом ящике, мимо проходит соседка с канистрами — за водой, значит, идет. И демонстративно выключает свет на площадке, не заботясь о том, что мне в ящике ничего не видно. Утро у нее, понимаете, свет зря горит, хоть и выключается через 2 минуты сам. Экономить надо! Затем, довольная, проплывает ко входной двери, дальше в темноте движется наощупь и тут вдруг оступается на лестнице, громко падает. Энергично встает, а затем снова опускается на колени и во тьме ползает по лестнице в поисках раскиданных по пролету канистр. Кое-как собрав добро, грохочет возле двери и с шумом, но торжествующе покидает подъезд. Вздыхаю и включаю свет обратно. © demonword / Pikabu
«В чате жильцов без перемен»
Когда своих «героев» весь подъезд теперь знает в лицо
- Камера подъезда засняла одну мадам, которая несколько раз в неделю тупо оставляет свой мусорный мешок возле входа, хотя до мусорки пара десятков метров по прямой. Один неравнодушный жилец эти кадры распечатал, подписал соответствующим образом и приклеил на дверь подъезда. Пока работает: мешков больше не видно. © Просто птичка / ADME
«Бездомную кошечку Марусю, жившую в подвале дома, несколько лет подкармливали жильцы, а потом она вдруг пропала... А через пару дней появилось объявление»
«Здравствуйте, мои соседи! Теперь я дома и очень счастлива. Я люблю спать на мягком диванчике и мурчать, когда меня гладит мама. Мне пока что странно смотреть в окошко, потому что я непривычно высоко, но мне все равно интересно! Спасибо всем, кто заботился обо мне все эти годы. Я никогда вас не забуду!»
У всех есть соседи, которые с логикой никак не дружат
- У меня есть ребенок. А соседка в любом непорядке, возникающем в подъезде, винит именно его. Я устала уже объяснять, что надписи на стенах оставляет не он, отпечатки ботинок 45-го размера на уровне носа взрослого человека тоже не от него, да и громкая музыка — аналогично. Хотя бы потому, что ребенку 2 года, он меньше метра ростом и писать еще не умеет! © Подслушано / Ideer
Когда в многоэтажке кипят страсти почти как в сериале «Санта-Барбара»
Ох уж эти соседи снизу
- К нам приходил сосед с претензией, что мы его топим в ванной. Мой муж спросил, по стене течет или с потолка? Сосед говорит: «Нет-нет, стены и потолок сухие, на полу лужа». Муж в шутку ответил, мол, это снизу соседи вас топят. Так сосед с женой на полном серьезе пошли на нижний этаж выяснять отношения. © klykvo4ka86 / Pikabu
Бонус: аренда квартиры тоже чревата приключениями
- Весной мы с мужем на неделю арендовали квартиру с видом на парк. Через 2 недели после отъезда нам написал владелец той квартиры: «Простите, новый арендатор хочет спросить что-то важное. Могу дать ваш контакт?» Потом пришло сообщение с неизвестного номера: «Извините, но ваши трусы разбивают мне сердце».
Оказалось, что от нового арендатора хочет уйти невеста. Она живет в другом городе и иногда приезжает к нему в гости. И когда в комоде нашлись женские трусы, невеста закатила истерику. Мол, свадьба отменяется. У парня паника, разыскивает хозяйку. Почти как в истории Золушки: если не найдет до полуночи, свадьба превратится в тыкву.
Трусы оказались не мои. Ни по цвету. Ни по форме. Ни по размеру. Раньше я могла бы помочь парню и сказать, что мои. Но решила не вмешиваться. А вдруг их подбросила сама жизнь, чтобы помочь им обоим? © tobealina / Pikabu
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