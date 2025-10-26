14 мужчин, провести день с которыми все равно что прокатиться на американских горках

В отношениях хочется стабильности и спокойствия, но не тут-то было! Когда рядом такие мужчины, любой день может неожиданно превратиться в аттракцион — даже глазом моргнуть не успеешь. Мы собрали несколько историй, которые доказывают, что жизнь рядом с мужчиной — это еще то «развлечение».

  • Есть у меня знакомый. Лет пять жил с женщиной как сыр в масле. Дома чистота. Она радовалась простенькой цепочке больше, чем новой тачке. А когда насчет свадьбы заикнулась, заявил, что лицом и родней не вышла. И вот еще год с их разрыва не прошел, а он вдруг с дочкой судьи стал гулять, у которой и приданое, и образование, и связи. Дарил ей айфоны, макбуки, украшения и на курорты катал. Сейчас уже женаты, с дитем, квартира у нее добрачная сдается, с нее платят ипотеку за брачную квартиру. Он бизнес крутит успешно, а про первую девушку и не вспоминает даже. © Sever812 / Pikabu
  • Муж забирал нас с малышом из роддома. Сели в машину, и я вспомнила, что забыла пакет с вещами. Муж побежал, несет 4 пакета: «Не знаю, где твой, выбери сама». Моего не было — принес еще три. Нашли, вернул другие. Садится в машину и как ляпнет: «Так, а куда мы едем?» © Mommdarinka
  • День совсем не задался. Мечтала улечься дома в объятия мужа. Жалко, он не романтик, вечно за компом, да и ужин не ждет. Захожу, а дома тьма, только с кухни идет свет. Не верю — муж при свечах с едой. Я так обрадовалась, как тут из ванной вышла свекровь и поздоровалась со мной. Сказала: «Ой, привет. А мне сынок позвонил, сказал у вас свет пропал. Я принесла свечи, зажгла их. И вот еду запаковала на ужин, ты давай быстренько накрывай на стол, муж голодный». © Карамель / VK
  • Вечером я как обычно вернулась с работы. Дома было тихо. Как вдруг из спальни на меня выпрыгнул муж. С теннисными ракетками в руках. У меня аж сердце в пятки ушло, но прийти в себя мне не дали. Отправили переодеваться в спортивный костюм, чтобы потом бежать на корт. К слову, до этого теннисом мы вообще не занимались. Не знаю, когда он успел купить снаряжение и даже специальную одежду. Не очень то хотелось после рабочего дня бегать в ракеткой, но он так настаивал, что я согласилась. Размяться и хорошо пропотеть оказалось на удивление приятно. Спустя пару таких вылазок у нас даже стало что-то получаться.
  • Ребенок отказывался от овощей. Взяли его хитростью. Муж поставил на заставку компьютера картинку, которую он сам нарисовал. Подействовало не сразу. Но в результате ребенок полюбил и огурцы, и помидоры, и даже лук. Дело в том, что на заставке был Человек-Паук, который очень аппетитно ел салат. © Мамдаринка / VK
  • В начале сентября заикнулась, что очень хочу грибочков насобирать и пожарить. Муж обрадовался: мое первое «хочу» за всю беременность. С утра в субботу разбудил, мол, поехали, я тебе сюрприз устроил. Посадил в машину и повез куда-то. Я благополучно заснула. Проснулась посреди леса: муж привез меня по грибы ходить. Я на 35-й неделе, в дороге растрясло, да еще и походила полчаса. В общем, начались у меня схватки. Муж в шоке: «Где я тебе здесь возьму кипяток и пеленки?!» Приготовился роды прямо на месте принимать. Привела его в чувства и велела в город меня везти. В роддоме подержали сутки: оказалось, тренировочные схватки были. Родила только неделю назад. А муж зарекся беременные заскоки исполнять. © Мамдаринка / VK
  • На день рождения младшенькой устроили праздничный мастер-класс для детей в пиццерии. Они учились делать пиццу, но внезапно пришел какой-то бородатый мужик и начал ругаться с шефом. Он заявил, что несправедливо делать мастер-класс только для детей! И он тоже хочет лепить пиццу. Странные нынче желания у людей. © Мамдаринка / VK
  • Однажды муж позвонил мне на работу и сказал: «Детка, ты разозлишься. Я тут накосячил, но не волнуйся, я все исправлю!» Я даже не стала спрашивать, что случилось. Просто вздохнула. А когда вернулась домой, то увидела, что гостиная вся в каком-то сером порошке. А мой муж стоит грязный с головы до ног, с мусорным мешком, метлой и с паникой на лице. Оказалось, он хотел помочь по дому и почистить камин. И решил, что лучший способ сделать это — встать перед камином с мусорным мешком и сдуть в него пепел с помощью воздуходувки. © awash907 / Reddit
  • Когда у нас с мужем только родилась дочь, мы как раз заканчивали ремонт на кухне. Часто приходилось сверлить во время сна малышки, но ей это не мешало. Чудо продолжало сладко спать, несмотря на все звуки ремонтных работ. Кухню закончили делать весьма быстро, дочурке вот-вот исполнился второй месяц. Я начала замечать, что она стала плохо засыпать. Крутится, вертится, плачет, иногда долго не может уснуть. И вот муж что-то решил доделать на кухне, включил дрель, и дочь мгновенно уснула! Я была в шоке, рассказываю любимому о своих наблюдениях, а он улыбается и отвечает: «Так что теперь? Придется снова затевать ремонт. Выбирай. В ванной или гостиной». Как-то так и закончили обновлять всю квартиру. © Карамель / VK
  • Уже два месяца мечтаю об абрикосах. Хотя бы о паре штук. Я беременна, восьмой месяц. Думала, что это мимолетное желание, но не прошло. Отправила мужа в премиум-магазин (там всегда есть любимые фрукты). Попросила взять полкило абрикосов, оранжевых и мягких. А он принес мне зеленые. Оказалось, что заигрался с друзьями в футбол и опоздал в тот магазин. Купил в киоске у какого-то мужика. Зеленые, а по цене, как спелые. Аж плакать хочется, честное слово. Ведь муж мог просто подождать до завтра и не тратить наши деньги на это. © Палата № 6 / VK
  • Как-то сказала мужу, что хочется маринованных помидоров. Раньше родственники передавали нам пару баночек. Он так загорелся идеей, что откопал рецепт своей бабушки. Закатал аж 10 литров помидоров. Теперь купил семена, говорит, что из домашних получится еще вкуснее. Кажется, я разбудила в муже садовода.
  • Через месяц после родов сидела, кормила дочку. Муж пришел полюбоваться на нас. А родничок-то у малышей ого-го как пульсирует, особенно во время еды. Муж увидел пульсирующий родничок, побледнел. Спросил таким тихим, угрожающим голосом: «Ты что с дочкой сделала, что у нее на голове такая ямка вон как прыгает?!» Запаниковал. Отсмеялась и рассказала ему про родничок. Извинился. © Мамдаринка / VK
  • Муж у меня очень нестандартный и креативный человек. Иногда это доходит до глупости. Вот все у него должно быть не так, как у людей. Когда мы только познакомились у него был кот. Его звали Песик. При знакомстве с его родителями оказалось, что у них тоже есть кот, по кличке Песик Старший. Недавно мы завели кота. Как вы думаете его назвали? Конечно, Песик Второй. Никакие другие варианты имен категорически не принимались, мы даже несколько раз ругались с ним по этому поводу. Обычно он достаточно сговорчивый, может пойти на компромисс, но тут он непреклонен. Видите ли, выращивает династию Песиков.
  • Недавно муж притащил набор конструктора. Выиграл на корпоративе. Я подумала, что хорошо, как раз подарим кому-нибудь у кого есть дети, но не тут то было. Он стал сам собирать этот конструктор. Не остановился на одном, купил себе еще набор. Приобщил к этому делу меня, и даже кошку. Мол, она тоже обязана присутствовать на семейном досуге. А вчера мы провели весь день, катаясь по городу в поисках новой версии какого-то невероятного набора. Я, конечно, рада тому, что у него появилось любимое хобби, но, если честно, не от всей души.

А каким образом вас удивляли любимые мужчины? В этой подборке мы собрали истории женщин, которые не постеснялись откровенно рассказать о причудах своих мужей.

