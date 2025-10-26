14 мужчин, провести день с которыми все равно что прокатиться на американских горках

В отношениях хочется стабильности и спокойствия, но не тут-то было! Когда рядом такие мужчины, любой день может неожиданно превратиться в аттракцион — даже глазом моргнуть не успеешь. Мы собрали несколько историй, которые доказывают, что жизнь рядом с мужчиной — это еще то «развлечение».