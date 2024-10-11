15+ историй про коллег, чье поведение порой вызывает много вопросов

Какие подруги нуууу работе? Или такие люди одинокие что просто нормальное общение за дружбу принимают?



И да, упасть нуууу хвост некоторые любят. Я так среди подружек в наши 23-30 первая машину купила... И стала развозчиком с вечеринок. Плюс был, что у меня был железный аргумент против алкоголя, а другой - город и ближайший пригород изучила. Ну и