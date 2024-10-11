Про бухгалтеров: а они точно могут только в последние три дня перед отчётам работать? Что-то в виде текучки никак не получается делать?
15+ историй про коллег, чье поведение порой вызывает много вопросов
У каждого из нас работа складывается по-разному: кто-то идет туда с удовольствием, словно на праздник, потому что коллеги стали настоящими друзьями. А другим приходится ежедневно сталкиваться с невыносимыми выходками сотрудников. И порой даже высокая зарплата не спасает от постоянного стресса и натянутых нервов.
- Я главный бухгалтер в большой компании. В октябре большая проверка. Пришлось взять работу на дом. Уснула на диване, окруженная бумажками. Утром вскакиваю, пью кофе и продолжаю проверять бумажки. Одеваюсь и еду на работу. Приезжаю, снимаю тренч и слышу, как сзади ржут коллеги. Смотрю на себя, а я в блузке и колготках. Забыла надеть юбку. Снова надеваю тренч и начинаю работать. В обед начальник вызвал меня к себе, похвалил за проделанную работу и предложил до конца недели поработать из дома и немного отдохнуть. Сижу теперь и работаю дома, удобно! Надо почаще без юбки приходить, может, еще выходные перепадут или работу домой дадут. © Топовое Чтиво / VK
- На работе был аврал, срочно нужно было выполнить проект. И тут одного коллегу позвали на другую работу. Он тут же пошел к шефу, чтобы написать заявление. Начальник обещал подписать, но попросил поработать 2 недели, чтобы с проектом закончить. Так коллега выдал: «Не хочу ждать», — и просто не вышел на работу на следующий день. На звонки и сообщения не отвечал. Шеф уволил его за прогулы. Потом нам звонили из его "нового" места работы, чтобы узнать про него. Шеф рассказал всю правду: «Ушел во время работы над ответственным проектом». Коллега в итоге вообще без работы, причем винит в этом шефа. © Подслушано / Ideer
- У меня одна из функций в компании — "завхоз". Обычно после корпоративов в офисе я ухожу последним, чтобы проконтролировать, что порядок в офисе навели. Мы не доплачиваем уборщице за наведение порядка и вынос мусора в подобных случаях. И вот впервые я ушел раньше, а остальное руководство тоже ушло достаточно рано. Результат оказался фееричный: повсюду посуда, сломанный стол, грязный пол. Вдобавок ко всему — спящий сотрудник. А компания такая, что даже уборщица с высшим гуманитарным образованием. © Dmytro / ADME
- Я получила права и смогла купить машину. Мечтала о собственном авто последние лет шесть. На работе проставилась: купила пиццу и организовала чаепитие. Девочки-коллеги порадовались за меня и наговорили уйму добрых слов. Но после окончания рабочего дня мне на хвост упали две подруги. Одна напросилась со мной, потому что нам по пути было, а вторая попросила подкинуть до станции метро. Подкинула. На следующий день история повторилась, но подвозить пришлось уже троих коллег. Но на их развоз я потратила почти час лишнего времени. Так же было и на следующий день. А потом я сказала, что никого подвозить не буду, потому что мне после работы нужно забрать мужа из офиса. И девочки начали ныть: «Подкинь и нас, по пути же». Но это было совсем не по пути. Сказала, что максимум могу подкинуть до метро. Они согласились. А вот на следующий день они устроили мне бойкот и не разговаривали, даже ели отдельно от меня. Обиделись. Я теперь думаю, а подруги ли они мне? © admin / y-story
Какие подруги нуууу работе? Или такие люди одинокие что просто нормальное общение за дружбу принимают?
И да, упасть нуууу хвост некоторые любят. Я так среди подружек в наши 23-30 первая машину купила... И стала развозчиком с вечеринок. Плюс был, что у меня был железный аргумент против алкоголя, а другой - город и ближайший пригород изучила. Ну и
- У меня пышная фигура, и одна знакомая предложила сняться в рекламе нижнего белья для ее магазина. Сначала сомневалась, но решила попробовать, так как белье закрытое и приличное. Рекламу выложили в соцсети. И тут мои коллеги начали возмущаться и шептаться за спиной. Все бы ничего, но я работаю в сельсовете. Хотя я взрослый человек и обычно нормально отношусь к критике, но эта ситуация сильно на меня давит. Я не понимаю, почему они так реагируют, ведь они сами ходят в купальниках летом. Серьезно задумалась об увольнении. Разве в съемке рекламы нижнего белья есть что-то постыдное? Люди до сих пор осуждают других за внешний вид. © My Story / VK
- Полгода назад в офисе у нас появилась новая сотрудница. Работала из ряда вон плохо. Но у нее была иная фишка. Она одевалась так откровенно, что мужчины не могли нормально работать, находясь с ней в одном помещении. Мозг мужской половины офиса выключался напрочь. Они начинали к ней подкатывать, делать комплименты, дарить незначительные подарки, угощать едой и прочее. Единственный, кто негодовал от этого — сам начальник. За полгода он влепил ей два выговора и сделал несколько предупреждений. Не из-за внешнего вида, а по работе. Смешно было наблюдать за реакцией сотрудницы. Всякий раз, когда он отчитывал ее за дело, она называла его ущербным. Но неделю назад та самая сотрудница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Я даже зауважала начальника за то, что он вел себя как профессионал. А вчера история получила неожиданное продолжение. Уволенная сотрудница в своих аккаунтах в соцсетях стала писать оскорбительные отзывы в адрес бывшего начальника. Сегодня штатный юрист фирмы подготовил исковое заявление в адрес уволившейся дамы. Весь офис с удивлением наблюдает за происходящим. Так сказать, уже закупились попкорном. © admin / y-story
А она не могла не светить лицом, снимаясь в нижнем белье? Хотя бы думая о своей основной работе.
- Уже несколько лет я работаю бок о бок с мужчиной. И совсем недавно он стал делать мне очень непрозрачные комплименты и флиртовать. Примечательно, что раньше за ним такого не замечалось. Когда он был женатым человеком, то я могла сама как-нибудь пошутить или сделать ему комплимент. Но полгода назад он развелся. Я не знаю всех причин его развода, но вроде бы как его бывшая ушла к любовнику. Теперь коллега выбрал меня в качестве объекта для ухаживаний. Поначалу мне было приятно и даже нравилось. А сейчас я не хочу продолжения. Он намного старше меня. Боюсь, что если наши отношения сложатся, то сама не замечу, как окажусь замужем за человеком, который на 12 лет меня старше. Когда я попросила его не флиртовать, а найти кого-нибудь постарше, он не остановился. Видимо, не понимает, что иногда "нет" означает "нет". Даже на работу не хочу идти — опять придется видеть его. Кажется, что проще найти другую работу. © admin / y-story
- Решила заняться спортом, но чтобы не ходить в спортзал, купила себе тренажер. Мне его доставили, но в разобранном виде. Ума не приложу, как собирать. У меня есть знакомый коллега, который уже давно уволился, но иногда пересекаемся где-то. У него есть жена и пятеро детей. Я у него поинтересовалась, вызывал ли он когда-нибудь мастеров на дом, а то хочу вызвать такого, чтобы он помог собрать тренажер. А он мне просто сказал: «Так я тебе сам все сделаю!» Я отказалась, но он настоял, а потом вообще приехал ко мне на работу, взял у меня ключи от дома и поехал все собирать. Через некоторое время он позвонил мне и спросил, куда поставить готовый тренажер. Я была в шоке от такого поступка! Теперь считаю его своим братом. Решила отплатить ему той же монетой и подарила ему сертификат в ресторан, чтобы он с женой туда сходил. © oylaura / Reddit
Ой, да что там собирать? В одну дырку руль, в другую - седло. Делов-то. И получается прекрасная вешалка для одежды.
- Мне 34 года. С одной из коллег я нормально общаюсь. Вчера после работы у нас был небольшой корпоратив. Так эта коллега меня обняла и сказала: «Ты мне как муж на работе». А ведь я женат. Ну а я что? Больше не смог терпеть и аккуратно убрал ее руки со словами: «Ты мне как сестра на работе». Тут же она обиделась, ушла к своему столу и начала реветь. Позже она объяснила, что имела в виду платонические чувства, но я выставил ее неловко перед всеми. Мы поговорили, она успокоилась и снова обняла меня. Теперь я чувствую себя виноватым, потому что, возможно, оскорбил ее. © ta-worksister1234324 / Reddit
- Я не работаю уже 8 месяцев. Решил отдохнуть. Начали раздражать люди, которые навязчиво интересуются, на какие средства я живу так. Решил, что буду в ответ на подобные вопросы задавать встречный бестактный вопрос. Чтобы поняли, как некрасиво лезть в карман других. И вот вчера поздравил бывшую коллегу, с которой больше полугода не виделись. Разговорились. Спросила про работу. Я ответил, что сейчас не работаю. И началось: «А на что живешь?» Я тут же ответил: «Слушай, нельзя такие вопросы людям задавать. Вот ты зону бикини сама бреешь или ходишь на депиляцию?» А она мне как выдала: «Хожу на депиляцию». Я обалдел! Поэтому признался: «Живу на заработанные ранее». © egorov94 / Pikabu
- У меня новая машина, только из салона. Подвозила на днях коллегу с маленьким ребенком. Мальчику стало плохо в машине. Стошнило. Перед поездкой я специально спросила коллегу, как сын переносит поездки. Сказала, что все нормально. Но оказалось, что ей так нужно было скорее уехать с работы, что наврала. Теперь она отказывается платить за уборку салона! В итоге я ехала так до дома, а потом сама все убирала. Потом пришлось потратиться на химчистку, а коллега мне выдала: «Но это же ребенок!» Я не выдержала и сказала: «Вообще-то, это твой ребенок, поэтому неси ответственность за него!» Мы с ней поругались. Раньше нормально общались, а сейчас стали врагами. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу общаться с коллегами в выходные. Хочу, чтобы ничего не напоминало мне о работе. Но есть она бывшая коллега, которая переехала в другой регион, у нас больше 4 часов разница во времени. Так теперь она обожает звонить с пустой болтовней в выходные, когда у меня уже ближе к полуночи. Причем звонит с разных номеров, пока трубку не возьму. Бесит необычайно! Удивительная бестактность. Я с близкими-то людьми не всегда готова общаться, а она мне вообще никто. © Подслушано / Ideer
- У меня коллега, которая любит включать музыку фоном, попсу всякую. А работа у нас с цифрами, поэтому нужно быть сосредоточенным. Как же хорошо, что у нас два офиса, и в моем она бывает крайне редко. © Svetlana Svetlana / ADME
- Одно время напросился сотрудник со мной на работу ездить. Путь мой проходил недалеко от его дома. Договорились, что, когда я выезжаю, то звоню ему. Ехать до точки 10 минут. Сначала все было нормально — он подходил и ждал меня уже там. Я подъезжал, и мы ехали. Но потом он стал иногда опаздывать. А там еще место такое, что парковаться нельзя. Объяснил ему, что так не делается. Но не помогло. В итоге стою снова и жду. Смотрю — выходит из дома, а я уже минут 5 жду. Психанул и уехал. Видели бы вы его выражение лица. С тех пор не подвожу его, да он и не просится. © Lilbear2008 / Pikabu
- У меня в офисе как-то раз банан увели. Он был в пластиковом контейнере. Я тогда очень расстроилась, причем из-за контейнера больше, чем из-за банана. А на следующий день контейнер вернули, а внутри положили новый банан и извинительную записку. © Молчаливая Галлюцинация / ADME
- Коллега с работы говорит гадости мне в лицо: «Ты меня задолбала!», «Не хочу с тобой работать» или «Ты странная». Бесцеремонно спрашивает мое мнение о внешности разных девушек. Заявил, что у меня, оказывается, мужское имя. Всегда старалась сгладить конфликт, ведь на работе не стоит переходить на личности. А теперь он пригласил меня на свидание со словами: «Нравишься ты мне!» © Подслушано / Ideer
- Был у меня коллега-грязнуля. По работе нужно было периодически садиться за его компьютер. А там бежевая клавиатура уже вся стала черной, как и мышка, стол липкий. Пожаловалась руководителю отдела, что не сяду больше за его стол, пока все не отмоет. Отмыл. © Вера / ADME
- С деньгами сейчас сложно, поэтому вынужден работать в непростом коллективе. Кости перемывают за глаза вообще всем: только кто-нибудь вышел из комнаты, тут же про него сплетни начинаются. За полтора года работы у меня в семье произошли большие перемены: женился, потом дочка родилась. Никому на работе не сказал ничего, хотя жена удивляется: «Может, подарки бы какие подарили». А я говорю, что от своих коллег только сплетен за спиной дождешься, а не подарки. © Подслушано / Ideer
В итоге каждый из нас сам решает, что важнее — комфортная атмосфера или достойная оплата. Но, как показывает жизнь, гармония на работе зачастую ценится гораздо выше любых денег.