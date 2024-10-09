Почему я перестала давать ребенку карманные деньги и не пожалела об этом

В школе я была чуть ли не единственным ребенком, которому родители выдавали деньги на карманные расходы. Было здорово самой рассчитывать средства, угощать друзей или даже копить на подарки близким. Поэтому когда сын пошел в первый класс, я, особо не раздумывая, решила, что тоже буду выдавать ему мелочь на покупку всяких штук. Однако поначалу далеко не все складывалось удачно.

Сперва мы платили деньги за хорошие оценки

Чтобы ребенок с самого начала ценил деньги и не тратил их на всякую ерунду, мы с мужем решили, что сумма будет в первую очередь зависеть от его оценок. Плюс, сын быстро поймет, что хорошо учиться — в его же интересах. Если оценки плохие, будем выдавать только минимальную сумму. А уж бонусы выплачивать, если он получит пятерку. Сначала система работала отлично: сын увлекся и носил отличные оценки пачками. Мы особо не следили за тем, на что чадо тратит деньги. Все равно я отвозила ребенка в школу и забирала оттуда, так что купить что-то он мог только в буфете.

Через пару месяцев система дала первый сбой. Количество пятерок неожиданно уменьшилось, а домашние задания ребенок делал спустя рукава. На мои расспросы, в чем же дело, он ответил, что копилка у него и так уже полная. В буфете сыну покупать особо нечего, а на что еще потратить деньги, он не знает — мы и так покупаем ему все нужное. Так какой смысл охотиться за пятерками? Мы с мужем решили отказаться от денежного поощрения в такой форме. Заодно перестали покупать сыну все что угодно по первому требованию. Система явно не работала. Так чадо в жизни не научится обращаться с деньгами. Обсудили ситуацию на семейном совете и придумали новую схему

Перешли на еженедельные выплаты

Я сказала сынуле, что карманные расходы больше не зависят от учебы. Скорее, его успеваемость влияет на будущий заработок во взрослой жизни. Я же буду давать ему небольшие суммы еженедельно, а ребенок уж сам решит: скопить их и потратить на какую-то нужную штуку или каждый день баловать себя вкусностями. А так как он уже взрослый, мы с папой будем покупать игрушку на его выбор только раз в месяц. Ребенок сначала закручинился. Но потом узнал, что может потратить свои карманные деньги на что угодно (хоть на компьютерную игру) и обрадовался. Потому что некоторые вещи мы ему покупать наотрез отказывались. Сын тут же прибежал к отцу с копилкой, щедро вытряхнул всю имеющуюся мелочь, тщательно пересчитал и попросил заказать ему новый «Майнкрафт». Муж, тоскливо глядя на груду монет и представляя, как потащит их в банк, честно свою часть сделки выполнил, но немного загрустил.

Поначалу сынуле было непросто привыкнуть к еженедельным выплатам. Пару раз он спустил все деньги уже в понедельник, щедро покупая всяческие вкусняшки своим друзьям и подкармливая весь класс. Но, поняв, что никакого дополнительного денежного вспоможения от родителей он больше не дождется, быстро научился относиться к своим карманным деньгам более бережно.

В итоге решили отказаться от наличных

Но, похоже, остальных одноклассников не так баловали карманными деньгами. Или же дети не торопились их тратить. Как-то заметила, что сынуля уже пару дней ходит понурый. Стала его расспрашивать, что же случилось. Наконец, ребенок признался: «Мам, Вася у меня уже в третий раз деньги занимает, а возвращать отказывается». Пишу маме Васи, а та, не моргнув глазом, в ответ: «Мой сынок и копейки не возьмет. Врет ваш Сашка!» Я почесала голову и предложила сыну такой вариант.

Объяснила, что ждать от Васи возврата долга — дохлый номер. Таким людям вообще лучше денег не давать. Но расстраиваться по этому поводу не стоит, все через это проходили. Посоветовала сыну брать в школу только мелочь, чтобы хватило на булочку или слойку. А Васе, если он снова попросит, сын со спокойной совестью может сказать, что денег в долг дать не может — их просто нет. Проблему мы вроде решили, на должника Васю ребенок больше не жаловался. Но как-то раз взял с собой в школу побольше денег — хотел после уроков зайти в магазин и купить полимерную глину. Возвращается сын после уроков домой, а глаза на мокром месте. Шепчет: «Мам, у меня все деньги пропали! Вышел на перемене в туалет, возвращаюсь, а в пенале пусто».

Сразу поняла, что искать пропажу в классе бессмысленно. В родительском чате только бы крик подняли, что сын сам деньги посеял. И тут меня осенило. Говорю: «А давай мы тебе карточку заведем. У вас ведь в столовой их принимают. И деньги тебе на всякие полезные вещи проще копить будет. И никто забрать не сможет». Сын к этому предложению отнесся с энтузиазмом. Так что пошли в банк, и оформили на него «детскую карту». Я просто открыла отдельный счет на свое имя и привязала к нему карточку ребенка. А чтобы сын не попал впросак, на всякий случай установила на ней все возможные лимиты.

С карманных денег перешли на новую систему

Такая система отлично работала, пока ребенку не исполнилось 12 лет. И тут сын загорелся идеей купить себе компьютер. У него был неплохой ноутбук, но чадо возжелало игровую модель, которая стоила как крыло самолета. Мы аккуратно объяснили, что такую трату сейчас позволить себе не можем — затеяли ремонт в квартире, плюс хорошо бы бытовую технику поменять. Сын решил, что сам будет откладывать на вожделенную машину из карманных денег. Но у ребенка как-то все не заладилось. Скопить небольшую сумму ему было по силам, но вот откладывать деньги из месяца в месяц, отказывая себе во всяческих радостях, решительно не получалось. Раз в пару недель сын обязательно покупал какую-то новую штуку: то у одноклассника появилась забавная игрушка, то срочно нужна модная толстовка. А потом чадо расстраивалось, что деньги ушли совершенно не туда, а на счете опять шаром покати.

Долго размышляли с мужем и прикидывали, что можно придумать. Даже в интернете порылись. В результате предложили сыну такой вариант: деньги на карманные расходы мы ему больше не выдаем. Все, что ребенок успел накопить, а также денежные подарки от друзей и родственников, мы отправим в условный фонд под «родительские» проценты. Как раз эти проценты (или их часть) чадо может забрать в конце месяца, либо оставить, и тогда сумма вырастет. А если сыну понадобится небольшая сумма, он всегда может ее заработать, выполняя часть домашних обязанностей. Естественно, в своей комнате он убирался бесплатно, равно как и мыл посуду или выносил мусор. Но вот за уборку в ванной комнате, разборку антресолей и мытье окон и машины предлагалось вознаграждение.

Сначала мы ему предложили вклад под 5%. Ребенок разочарованно хмыкнул, но после некоторых расчетов остался весьма доволен. Более того, сынуля настолько увлекся процессом, что не только решительно отказался от процентов, но и, засучив рукава, взялся за выполнение оплачиваемых дел по дому. Дальше — больше. Сын, как одержимый, начал экономить на всем (деньгах на транспорт, школьных обедах). Все накопленное тащил в фонд и радостно потирал руки, подсчитывая проценты. Тут уже за голову схватились мы и чуть изменили условия «вклада». Все-таки родительский банк — организация небольшая. Так и разориться недолго.

В любом случае, дело потихоньку пошло. Ребенок уже предвкушал, что скоро компьютер окажется у него в руках. У нас с мужем на носу была очередная годовщина, но мы решили не праздновать. Денег не густо, да и настроения не то. К тому же сын неожиданно попросил выдать ему проценты с вклада — сумма не то чтобы большая, но ощутимая. Сижу на работе в растрепанных чувствах, тут приходит сообщение от ребенка. У меня аж челюсть отвисла. Оказывается, сын забрал свои проценты, чтобы организовать для нас уикенд. Он спланировал поездку, нашел гостиницу и привлек на помощь дедушку, чтобы все забронировать. Правда, в романтическое путешествие мы отправлялись всей семьей и должны были заодно заскочить на концерт его любимой группы, но это уже мелочи. Я вечером чуть не в слезах говорю: «А как же компьютер?» А сынуля улыбается и выдает, что они с дедом собираются заняться инвестициями. Так что по его расчетам к концу учебного года он вполне сможет его купить. Главное — действовать с умом. Так что теперь я за финансовую грамотность ребенка не переживаю.