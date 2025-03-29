10 ошибок домашнего маникюра, из-за которых не получается «как в салоне»
Мода и стиль
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Когда наблюдаешь за отточенными и легкими движениями профессионального мастера по маникюру, может показаться, что накрасить ногти лаком легче легкого. Но стоит начать эту процедуру в домашних условиях, как оказывается, что не так уж все и просто. Пользователи сети пришли на помощь новичками в этом деле и открыли им глаза на основные ошибки, которые те совершают.
1. Использование некачественной базы
- Самое важное в маникюре — это использование хорошего и заполняющего все неровности базового покрытия, которое сделает поверхность ваших ногтей действительно гладкой. А еще вам понадобится быстросохнущее гелевое верхнее покрытие, чтобы обеспечить глянцевый финиш и закрепить лак. © portobellogrl / Reddit
2. Душ незадолго до маникюра
- Вот мой совет: потерпите и не красьте ногти в течение 2-3 часов после душа. Ногтевая пластина какое-то время будет набухшей от воды. Это серьезно подпортит ваш будущий маникюр. © squeaktoy_la / Reddit
3. Привычка наносить покрытие толстым слоем
- Убедитесь, что вы наносите тонкие слои. Я провожу один раз кисточкой с прозрачным базовым покрытием, затем даю ему высохнуть. Потом добавляю тонкий слой цветного лака на все ногти. После высыхания так же поочередно наношу на каждый ноготь еще один тонкий слой. Если же я пробую намазать лак слишком толсто, покрытие часто начинает пузыриться. © Krys7537 / Reddit
4. Маникюр без нанесения лака на кончики ногтей
- Советы просто класс! Я бы также порекомендовала вам убедиться, что вы наносите лак на самые кончики ногтей, полностью покрывая их. Если это не сделать, то лак быстро скалывается, потому что он начинает отслаиваться с краев. © river_on_the_run / Reddit
5. Привычка заливать кутикулу
- Убедитесь, что вы не пачкаете лаком кутикулу, и немедленно очищайте ее, когда это происходит. Я обычно держу под рукой несколько деревянных зубочисток. А вообще, старайтесь прокрашивать ноготь как можно ближе к кутикуле. © portobellogrl / Reddit
6. Неумение отмерить нужное количество лака
- Важно следить, чтобы на кисточке было не слишком много лака. Но при этом его должно быть достаточно, чтобы покрыть весь ноготь без необходимости окунать кисть обратно в бутылочку. Это придет с практикой, хоть количество лака и будет меняться в зависимости от длины ваших ногтей. Мне нравится немного покачивать кисточку внутри горлышка бутылочки, чтобы убедиться, что ничего не капает, а затем смахнуть основную часть лака с одной стороны кисточки. © juleznailedit / Reddit
7. Желание завершить процедуру побыстрее и ее начало не с того пальца
- Советую начинать маникюр с руки, которая у вас не является ведущей, и идти от мизинца до большого пальца. Это важно, потому что, если вы выберете для начала процедуры не тот палец, то собьетесь или можете начать торопиться. А в этом деле спешка ни к чему. © rummy26 / Reddit
8. Недостаточный уход за кожей рук
- Я рекомендую делать то же самое, что и при салонном спа-маникюре. Удалите лак. Наполните миску горячей мыльной водой и погрузите в нее руки на 5 минут. Возьмите мягкую щетку и аккуратно, но энергично потрите кожу пальцев, чтобы отшелушить и очистить ее. Возьмите апельсиновую палочку и отодвиньте кутикулу. Нанесите увлажняющий крем и масло жожоба и тщательно помассируйте ногти и кожу. Я обнаружила, что втирание масла хотя бы раз в день не дает сохнуть коже на моих руках. © ValorVixen / Reddit
9. Не та пилка для ногтей
- Купите стеклянную пилочку для ногтей. Я знаю, что с непривычки ее использование может раздражать, но просто нужно попрактиковаться, чтобы понять, какая форма вам нравится и как ее получить. © Diligent_Low3400 / Reddit
10. Желание поскорее вернуться к домашним делам
- Покрытие подсыхает уже через несколько минут после нанесения и вы уже можете прикоснуться к нему, не оставляя больших вмятин. Но вашим ногтям все равно нужно дать покой на какое-то время и только потом возвращаться к обычной жизни. Именно поэтому я люблю делать маникюр перед сном, чтобы ногти могли высохнуть за ночь. © portobellogrl / Reddit
Советы от пользователей мы послушали, а теперь настало время увлекательных историй. Вот, к примеру, 14 случаев, когда ревность привела к неожиданным последствиям.
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