10 ошибок домашнего маникюра, из-за которых не получается «как в салоне»

Когда наблюдаешь за отточенными и легкими движениями профессионального мастера по маникюру, может показаться, что накрасить ногти лаком легче легкого. Но стоит начать эту процедуру в домашних условиях, как оказывается, что не так уж все и просто. Пользователи сети пришли на помощь новичками в этом деле и открыли им глаза на основные ошибки, которые те совершают.