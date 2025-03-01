Да, требовать нормативы, не обучая детей как делать упражнение, это классика.
5 причин, из-за которых я сделала ребенку освобождение от уроков физкультуры
Мой сын Сережа учится в 11 классе. В этом году я все-таки не выдержала и уговорила врача написать ему справку об освобождении от школьной физкультуры. У парня небольшие проблемы со здоровьем, так что все было законно. Естественно, я клятвенно пообещала, что он будет заниматься индивидуально в бассейне или в частной секции. А провернула все это я по нескольким причинам. Сейчас расскажу, по каким.
1. Скучные уроки
Увы, школе, где учится мой сын, капитально не повезло с учителем физической культуры. Он проводит уроки исключительно для галочки и не пытается заинтересовать школьников. Все занятия проходят практически по одной схеме: ходьба по кругу, бег по тому же кругу, потом разминка считается законченной. Детям выдают несколько мячей и предоставляют их самим себе. Преподаватель в это время уходит в свою комнатку при спортзале и сидит там до конца урока.
2. Нехватка спортивного инвентаря
Смею сообщить, что как было у многих из нас в детстве, так все и осталось. Лыжи для зимних уроков предлагается таскать на себе из дома, футбольные мячи помнят несколько поколений школьников, а стопка потрепанных матов в углу покрыта вековой пылью.
3. Нормативы, которые по силам не каждому ребенку
Периодически наш школьный физрук вспоминает, что ученики должны сдавать нормативы. И тут начинается! В начале урока всем просто сообщают: «Сегодня на оценку забрасываем мяч в корзину, потом прыгаем через планку». По идее, перед подобными мероприятиями полагается отвести урок на подготовку и постановку техники выполнения упражнений. Или это мне так кажется?
4. Неудобное расписание уроков
Нередко физкультуру ставят первым или вторым уроком. Тогда дети идут в школу прямо в спортивной форме, а потом многие не переодеваются и так и сидят до конца дня. Душевые, естественно, не работают. Представляете, какой запах потных тел и не особо свежих носков стоит в классе? Ну и еще попробуйте усадить за парты толпу взбудораженных подростков и заставить их сосредоточиться на физике или химии. А ведь в нашем случае это выпускной класс — этим школьникам надо ловить каждое слово учителя, чтобы нормально сдать экзамены.
5. Учителя не всегда готовы пойти навстречу в деликатных вопросах
У моей знакомой, которая воспитывает дочку-подростка, однажды накипело. Она мне рассказывала: "Аришка пришла из школы и сразу в ванной закрылась. Стучу: "Ты чего?" Молчит. Потом открыла. Вижу, что застирывает трусы и колготки. Оказалось, что на физкультуре пришлось бежать 3 км, а у нее месячные. Физручке она об этом сказать постеснялась. Звоню в школу, а мне заявляют: "У нее официального освобождения не было, учитель и не обязан был отпускать ее с урока"".
Чем закончилось дело у нас?
Сережа отдал физруку справку об освобождении. Тот хмыкнул, но вроде согласился, посадил парня на лавочку. Вечером мне начинает названивать наша классная. Беру трубку. Оттуда доносится возмущенное: "А справочка-то ваша недействительна, потому что вам ее не в районной поликлинике выдали, а каком-то частном заведении". Пришлось на следующий день идти в школу, собирать заинтересованных лиц в кабинете у директора и спокойно разъяснять, что справка подлинная и ребенок действительно имеет ограничения по здоровью.
Вроде пока все мирно. Договорились, что для аттестации по физкультуре в конце четверти сын будет приносить учителю реферат. А для поддержания физической формы я записала его в бассейн неподалеку от дома. Кажется, так больше пользы будет.
Бонус: воспоминания наших читателей об уроках физкультуры
- У меня в школе была беда с этим предметом. До старших классов его вели по принципу "лишь бы детям было весело" - побегали и свободны. А в 10 классе пришла молодая женщина-спортсменка, которая начала с нас нормативы требовать. Это как в алгебре, не научив таблице умножения, сразу квадратные уровня решать. Хотя формально она была права. © Елена / ADME
- До сих пор не понимаю, какие могут быть оценки по таким предметам, как физкультура и рисование. А в школе физкультура была ужасным ужасом. Вонь в раздевалке, душевые, которыми пользоваться было почему-то нельзя. Лыжи... Лыжами это с трудом можно было назвать. Даже на растопку вряд ли подошли бы. © Просто птичка / ADME
- Бег - это просто не мое. Я добегал те проклятые 3 км, но не укладывался в нормативное время. Не хватало природной выносливости. Хотя бег на 60 метров или прыжки в длину получались хорошо. И из-за этого были проблемы. Потом их удалось решить, заняв какое-то неслабое место на турнире по шахматам (тоже как бы спорт, ага), после чего физкультурник перестал вредничать. © Александр / ADME
- Помню, решили в 11 классе взяться за нас, "скамеечников". Собрали всех и сказали приходить к нулевому уроку, чтобы выполнять программу по физкультуре 1 класса. Нас ожидала ходьба по нашей скамеечке "запасных" или просто по залу. И смех, и грех. © Om / ADME
- Одиннадцатый класс я оканчивала в гимназии. Физрук был потрясающий. Здоровье у меня не особо хорошее еще с первого класса, но это не были серьезные проблемы, и на комиссию меня не направляли. Занималась со всеми по более легкой программе. И вот, когда пришла в гимназию, меня ждал сюрприз — новый учитель давал мне уже не такие легкие задания, но я справлялась, и как же была счастлива! Словно он каким-то волшебным образом разглядел во мне уровень сил. Бегаем. «Все?» — спрашиваю. «Ну, давай еще кружочек, и все». И я его пробегаю. Не из последних сил, как казалось сначала, а вполне нормально. Тогда же я играла в волейбол наравне со всеми (невероятная вещь, останься я в школе) и даже забила однажды гол! С теплом вспоминаю эти уроки. © Утро / ADME
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