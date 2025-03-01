5 причин, из-за которых я сделала ребенку освобождение от уроков физкультуры

Сережа отдал физруку справку об освобождении. Тот хмыкнул, но вроде согласился, посадил парня на лавочку. Вечером мне начинает названивать наша классная. Беру трубку. Оттуда доносится возмущенное: "А справочка-то ваша недействительна, потому что вам ее не в районной поликлинике выдали, а каком-то частном заведении". Пришлось на следующий день идти в школу, собирать заинтересованных лиц в кабинете у директора и спокойно разъяснять, что справка подлинная и ребенок действительно имеет ограничения по здоровью.

Вроде пока все мирно. Договорились, что для аттестации по физкультуре в конце четверти сын будет приносить учителю реферат. А для поддержания физической формы я записала его в бассейн неподалеку от дома. Кажется, так больше пользы будет.