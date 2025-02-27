20+ историй о дружбе, которая когда-то казалась нерушимой, но растаяла как дым

Про приятельницу пустившую погостить, мне бы одного раза хватило. Точнее я бы сразу ушёл от такого "гостеприимства"
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Говорят, что друзья — это семья, которую мы выбираем сами. Но даже самые крепкие дружеские отношения иногда заканчиваются. Жизнь меняет людей, обстоятельства испытывают их на прочность, и то, что казалось нерушимым, вдруг дает трещину. Кто-то ссорится из-за денег, кто-то — из-за обид, а иногда дружба просто сходит на нет без видимой причины.
Про приятельницу пустившую погостить, мне бы одного раза хватило. Точнее я бы сразу ушёл от такого "гостеприимства"
Но все же не стоит разочаровываться в дружбе. Некоторые люди способны пронести дружбу через время, расстояние и любые испытания. Почитаем про них?