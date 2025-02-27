20+ историй о дружбе, которая когда-то казалась нерушимой, но растаяла как дым

Говорят, что друзья — это семья, которую мы выбираем сами. Но даже самые крепкие дружеские отношения иногда заканчиваются. Жизнь меняет людей, обстоятельства испытывают их на прочность, и то, что казалось нерушимым, вдруг дает трещину. Кто-то ссорится из-за денег, кто-то — из-за обид, а иногда дружба просто сходит на нет без видимой причины.