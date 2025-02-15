15+ человек рассказали о друзьях, которые готовы подставить плечо в трудную минуту

Истории
3 часа назад

Настоящий друг дороже золота. Он поможет делом, поддержит словом и знает нас порой лучше нас самих. Представляем подборку историй о суровой и искренней мужской дружбе, способной выдержать любые испытания.

  • Мне 37, давно женат. Есть у меня лучший друг, мы с ним не разлей вода уже 15 лет. Однажды получаю от него СМС: «Моя свалила в деревню на выходные, бери Сонечку и после работы сразу ко мне». Прочитала это сообщение моя жена, закатила скандал и выгнала меня на улицу. Я даже не успел ей объяснить, что это СМС от моего бородатого друга, а Сонечка - это всего лишь PlayStation. © Подслушано / Ideer
  • В нашем городе я самый востребованный и дорогой фотограф. Друзья заранее бронируют и доплачивают, чтобы я снимал их свадьбы и другие семейные праздники. С одной стороны, хорошо, так как деньги есть, с другой — пока остальные веселятся, я работаю. И только мой лучший друг пригласил другого фотографа, чтобы я мог отдохнуть и веселиться вместе с ним. Это было самое лучшее предложение за последние три года. © Подслушано / Ideer
  • На выходных побывала на тусовке у друга, которая происходила на даче. Шашлык на природе, рядом озеро, солнышко светит, много незнакомых мне людей. Была там одна странная парочка. Дама начала просить у своего мужчины запеченной рыбки, а тот, как настоящий добытчик, решил ее поймать голыми руками... Часа два он плавал и пытался что-то там выловить, возвращаться без улова не хотел. Поэтому его лучший друг поехал в магазин, купил живую рыбу, подсунул ее ему, пока девушка не видела, и таким образом спас беднягу! Это та самая настоящая мужская дружба? © Не все поймут / VK
  • Писали с другом «письмо в будущее». Написали и пообещали друг другу, что откроем его только через пять лет. Недавно вспомнил про это, нашел письмо, открыл, прочел и заплакал. Выдержка из письма: «Если сейчас мы читаем это вместе, значит, мы друзья, каких поискать надо. А если ты читаешь это один, значит, меня уже нет. Но запомни, что ничего, кроме конца жизни, не разорвет нашей дружбы с тобой». Я читал это письмо один, друга не стало год назад. © Подслушано / Ideer
  • Зима, поздний вечер. Вдруг заявляется к нам лучший друг мужа и просит его пойти ремонтировать с ним машину. Мой тут же засобирался, шмотки новые достал, да зазвал его друг на балкон. Ох, не хотела я его отпускать! И, пока муженек был на балконе, я взяла и по совету свекрови, которая сидела у нас на кухне, замочила в ванной все его брюки! Мачо остался дома в трениках с вытянутыми коленками! © Подслушано / Ideer
  • Я пробрался в квартиру к другу и положил ему в душевую лейку кубик куриного бульона. Он неделю не мог понять, почему от него пахло куриной лапшой. © FictionalNape / Reddit
  • Однажды в детстве у нас дома сломалась дверь. Ни выйти, ни войти. Жили мы на втором этаже. Решил я посидеть у окна и погрустить. Вдруг ко мне через окно залезает мой друг. Я оторопел… Не понял, как он вообще залез! Оказывается, мои друзья полдня делали лестницу из старого забора, чтобы я смог с ними погулять. © Подслушано / Ideer
  • Самые лучшие и искренние слова в своей жизни я услышал несколько лет назад от друга, когда у меня были проблемы с работой. Эти слова были: «Делай то, что считаешь нужным, а если не получится... В моей однушке всегда для тебя найдется место». © Подслушано / Ideer
  • Сегодня с отцом хотели начать строительство, которое так долго планировали, и вот как только слепили опалубку, ему кто-то позвонил. Отец тут же без объяснений сорвался с места. Вечером вернулся и рассказал, что у друга на дороге пробило колесо. Папа, бросив все дела, поехал помогать товарищу. Уважаю его. © ***middl3 / Pikabu
  • Звонит друг, просит помочь в субботу утром отбуксировать его авто из соседнего города (60 км). Поехал к теще и там заглох. И вот тут гниль моя душевная проснулась. Сразу начал думать, как отбрехаться. Потому что лень в субботу утром. Потому что у меня машина на автомате. А потом я вспомнил, что он минимум два раза меня буксировал. А еще он научил меня когда-то параллельной парковке и езде на механической коробке передач. И еще в профессию привел, в которой успешно тружусь уже 14 лет и счастлив. Это с ним мы плакали, обнявшись, когда у него родилась долгожданная дочь. Поэтому сел и поехал. © Aleksandr.Kim / Pikabu
  • Один мой друг — фанат Гарри Поттера. Как и всех фанатов, его, естественно, расстраивает отсутствие письма из Хогвартса. Ему на днях исполнилось 30 лет, и мы с друзьями приготовили ему подарок: скинулись и купили билет в Великобританию, в музей Гарри Поттера, оформили это все как письмо из Хогвартса со всякой волшебной атрибутикой. Я его таким счастливым еще никогда не видел. © Палата № 6 / VK
  • За последний год очень сильно похудел. Окружающие постоянно спрашивают, мол, как так и в чем секрет. Всегда с улыбкой отвечаю, что нужно просто меньше есть вредную пищу, заниматься спортом и все такое. Но на самом деле просто нет денег. А все потому, что я помогаю оплачивать своему лучшему другу контракт на обучение в том университете, куда он рвался много лет, а его родители бы не потянули. © Подслушано / Ideer
  • Встретились с лучшим другом. Его руки были заняты, но он махнул мне ногой. Я помахал ногой в ответ, думая, что это какое-то странное приветствие. Он начал смеяться и сказал, что просто вытряхивал камешек из обуви. И теперь, когда мы видим друг друга, то только так и здороваемся. © mrawesomesword / Reddit
  • Моему мужу на день рождения друг подарил айфон. Они несколько лет сидели без денег, и вот, когда надежда начала угасать, мой муж наконец нашел инвестора на их большой проект. И вместо одного чизбургера на двоих на день рождения смог получить такой искренний подарок и много теплых слов! © Подслушано / Ideer
  • Я - девушка. Пару дней назад у меня начался приступ астмы. По идее, в кармане всегда должен быть с собой ингалятор, но в тот раз у меня его не было. Мой мужчина тут же побежал в аптеку, но аптеки были закрыты. Он прибежал обратно и позвонил в скорую. Когда мы позвонили им через 30 минут для отмены вызова, они даже не выехали еще! Но меня больше тронуло, что лучший друг моего молодого человека сразу же приехал и сидел в машине под нашими окнами, ждал, вдруг понадобится помощь. Благодаря этому человеку я жива, мне привезли ингалятор. А мне даже позвонить некому было. Вот она — мужская дружба! © Подслушано / Ideer

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