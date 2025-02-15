15+ человек рассказали о друзьях, которые готовы подставить плечо в трудную минуту

Странно, что бородатый друг о наличии у друга жены не в курсе.... Что значит бери и приходи?
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Настоящий друг дороже золота. Он поможет делом, поддержит словом и знает нас порой лучше нас самих. Представляем подборку историй о суровой и искренней мужской дружбе, способной выдержать любые испытания.
Странно, что бородатый друг о наличии у друга жены не в курсе.... Что значит бери и приходи?
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