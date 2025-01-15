Ну капец блин две "подруги".
Одна зовёт быть свидетельницей, потому что эта её не затмит, другой тупо лень проводить конкурсы для 'подруги'.
Так и пишите, что просто знакомая это была, дружбой это явно не считается 😝
18 историй о том, как женская дружба подверглась серьезному испытанию
Чем больше друзей, тем лучше, если, конечно, они настоящие: умеют порадоваться за нас, поддержать в трудную минуту. Представляем рассказы пользовательниц сети о том, какой коварной может быть женская дружба. Но двум девушкам из этой подборки повезло найти подруг, которые, что называется, пойдут за ними в огонь и в воду.
- Подруга жаловалась на работу: тяжелая и мало ценится. И все время просила меня устроить ее к себе. И вот понадобился нам в штат человек. Я же хорошая подруга! Поэтому бегу к шефу, договориваюсь, что придет моя знакомая, очень трудолюбивая. А в день собеседования она выкинула номер: звонит мне и говорит, что всю ночь не спала. Решила, что не будет уходить, как же она бросит свое производство? Жалко ей. А я чувствую себя дурой перед начальником. Но самое главное, подруга не понимает, почему я обиделась. Действительно, чего это я? Ничего же не произошло. © Рабочие истории / VK
- Была у меня подруга, вместе не один пуд соли съели. Полгода обсуждали, как я к ней в гости приеду. И вот накануне отъезда я ей звоню, что бы сказать, когда меня встречать, а она на море улетела. Даже не предупредила, у нее спонтанно получилось. А я как представила, что стою в чужом городе, на вокзале... Мне аж плохо стало, так хоть бы извинилась, объяснилась. Нет, она мне выслала плачущие смайлики. Нет у меня больше подруги. © Только пледы, да и не только / Dzen
- Моя подруга решила прекратить со мной общение, когда я родила ребенка. Мол, нам теперь с тобой неинтересно будет. Ну ладно, пережила. Ребенок подрос, подруга сразу объявилась. Давай меня звать в клубы и кафе. Я сначала под разными предлогами отказывалась, а потом решила, что в качестве компаньонки для дискотеки она вполне сойдет. Стали общаться, но близко я ее уже не подпускала. Потом и подруга забеременела. Очень удивилась, когда я перестала с ней общаться. Я ей напомнила о ее поступке. А она сделала вид, что не понимает, о чем я. © Жужа Лаптева / Dzen
- Решила я свести свою подругу со старым другом. Сама замужем, только родила, муж работает вахтами. Стала приглашать их в гости вместе, якобы случайно. И тут эта самая подруга пишет моему мужу, что я ему изменяю. Спросила ее, зачем. А она выдает: «А что ты так хорошо живешь, муж нормальный, еще и друг по первому зову бежит». Блин, так он с тобой бежал увидеться! В общем, нет больше подруг. © моя жизнь / Dzen
- Была у меня подруга детства. Понадобилась мне на работе сменщица, я ее и устроила. Все было отлично, но при первой же ревизии подруга уволилась, а мне пришлось платить недостачу. Подружка оказалась не промах и выносила деньги из кассы. А через три года получаю от нее смс и чуть не падаю: она попросила дать ей денег взаймы. У меня чуть челюсть не отвисла. Высказала, конечно, ей все, что думаю о ней. © Подслушано / Ideer
- Была у меня одноклассница. Я сама с ней вышла на связь спустя много лет, спросила, как дела. Поговорили, она попросила, если что, рекомендовать ее, как хорошего репетитора по английскому. Вдруг меня кто-то спросит. Я согласилась. Прошло несколько месяцев. И вдруг мне начинает кто-то названивать в 6 утра. Называет меня по имени и спрашивает, что я думаю о таком-то человеке. Причем имя называет незнакомое. Потом уже выяснилось, что эта самая одноклассница сменила имя, и это про нее спрашивали. Я потом «подруге» написала, чтобы она разобралась со своими проблемами и мне не звонили с утра, так как у меня ребенок. © Ольга В. / Dzen
- В день моей свадьбы подруга «задержалась» на 4,5 часа, потому что ей надо было по магазинам и в парикмахерскую. Другого дня для этого выбрать не могла, конечно. После этого общение очень быстро сошло на нет. © Татьяна / Dzen
- Перебирала свою обувь. Нашла две пары сапог, надевала пару раз, решила отдать дочке подруги. Они ей подошли и понравились, подруга позвонила, очень благодарила и сказала, что сэкономила кругленькую сумму. Через пару дней звонит мне и говорит, что завтра едет на оптовый склад закупать для офиса чай и кофе. Предлагает и мне купить, так как дешевле. Я смущенно отнекивалась, но она настаивала. На следующий день встречаемся после работы, зашли в кафе, она достает две пачки кофе и говорит: «Вот, с тебя столько-то денег». Я чуть со стула не упала, но спокойно отдала ей все. © Наталья Борисова / Dzen
- Подруга позвала на свадьбу свидетельницей, а мой парень был в отъезде. Я вежливо отказала, так как свадьба намечалась со всеми вытекающими конкурсами. Сказала, что в качестве гостьи с удовольствием, но не свидетельницей. Поговорили, предложила общую подругу (она веселая и заводная). На что мне невеста ответила: «Мне тамада сказала, что свидетельница должна быть моей тенью и не затмевать меня, я сразу про тебя и подумала!» Ну уж спасибо. Сначала была мысль доказать, кто тут из нас двоих тень. Но в итоге не пошла совсем, так как приглашения в качестве гостьи не было. © Фикус в фокусе / Dzen
Ну капец блин две "подруги".
- Меня на свадьбу не пригласила подруга. Оказалось, я для нее старая знакомая. Она поделилась фотографией колечка в социальных сетях, а я порадовалась, спросила, когда свадьба. Дала понять, что подстроюсь, смогу прилететь. На что мне ответили, что свадьба — формальность без молодежи. Ну ок. Потом выяснилось, что была как раз одна молодежь... © Вероника / Dzen
- У моей мамы есть лучшая подруга, с которой они дружат с детства. Самое ценное в их дружбе — это то, что они всегда мотивировали друг друга. Здесь та самая женская зависть и мысль «Не может у нее быть лучше, чем у меня» сыграли обеим на руку. В общем, они обе получили красный диплом, потом устроились в перспективные компании, у обеих хорошие мужья и даже детей практически в одно время родили. Одним словом, обе счастливы и, даже получив все, что можно, они продолжают в свои 50 лет совершенствоваться. Тот самый случай, когда женская дружба несет в себе необычайную полезность. © Подслушано / Ideer
- У моей мамы есть приятельница. Мама жила в то время одна в двухкомнатной квартире. Пустила она эту тетю пожить у себя, так как та с дочкой купили квартиру в другом городе и временно жили в нашем городе на съемной, а с дочкой с однушке им тесно. Мама моя — добрая душа, конечно, денег с нее не брала, даже за коммунальные услуги. Где-то полгода прожила бесплатно, дочка приходила в нашу квартиру в гости к своей матери, наглеть начали. Мама жаловалась, что уже не чувствует себя как дома. Я предложила выгнать. Маме жалко тетку. Но терпение однажды закончилось, попросила ее на выход. Спустя год эта подружка объявилась, попросила денег у мамы. Мол, надо кухню в квартиру покупать. Мама отказала, деньги на вкладе лежат. Так та предложила снять деньги. Ага, сейчас. Нашла дурачков. © Татьяна Шкурина / Dzen
- Год назад в интернете познакомилась с очень классной девчонкой. Сразу как-то привязались друг к другу, были общие интересы и могли переписываться о всякой ерунде. Однажды я сказала ей свой адрес, но потом благополучно забыла об этом. А сегодня она приезжает с кучей шариков и тортом, и я стояла 5 минут в шоке. Человек ехал ко мне 1000 км, чтобы просто поболтать вживую. И после этого я не сомневаюсь в женской дружбе. © Карамель / VK
- У каждого, наверное, есть тупой друг, который умудряется портить фотографии. А у меня вот есть такая лучшая подруга, которую я еще на свою голову сделала свидетельницей на свадьбе. Во время самого торжества я не замечала ее кривляний, но зато потом, когда нам спустя неделю после свадьбы пришли фотографии... Лучшая подруга умудрилась испортить 80% этих кадров! То язык показывает, то на фоне дурачится, то рожи корчит. © Мамдаринка / VK
- Была у меня близкая подруга, еще с детства, не разлей вода, как родные сестры. Все изменилось после ее замужества. Они с мужем открыли свое дело, оно быстро пошло в гору. Денег стало в избытке. Купили дачу в живописном пригороде. Как-то летом приехала к подруге на дачу, пожить недельку на природе. Заранее договаривались, подруга была не против, и даже очень обрадовалась. Я привезла большую сумку с продуктами и шашлык. Подруга самозабвенно возилась с садом и огородом. Сначала попросила меня занять трех ее детей, чтобы не скучали, пока она работает. Потом приготовить обед и ужин на всех. Они ведь заняты, работают, им некогда. Это у меня свободного времени навалом, я ведь отдыхать приехала. И так повелось каждый день. Я жутко устала за эту неделю. Но это ладно, помочь подруге я всегда рада. Но та вдруг почему-то перестала звонить. Связалась с ней сама, и спросила:
— Что случилось?
Ответ убил наповал:
— А ты, как я посмотрю, нахальная стала. Мы с мужем от тебя такого не ожидали. Жила, как во дворце на всем готовом целую неделю, и ни копейки нам за это не заплатила.
Конечно, после такого отношения были прекращены раз и навсегда. © Вилена / Dzen
- Была подруга, с 8-го класса дружили. Разъехались по разным городам, часто созванивались, болтали часами. И как-то в мой день рождения она написала мне смс. Что-то вроде: «Долго тебя ждать?» Оказалось, я ей должна была позвонить, чтобы она меня с праздником поздравила. Я стала анализировать нашу дружбу... Поняла, что всегда первая звонила, а она мне — ни разу. Она не считала нужным тратить минуты из пакета, жалко ей было. Перестала с ней общаться. © Жора Мажора / Dzen
- Дело было у меня на дне рождения. Я собрала полный дом подружек, пригласила парня, с которым мы встречались только месяц. Все шло просто супер. И вдруг в середине вечера лучшая подруга говорит, мол, сейчас сюрприз будет! Я чуть не упала, когда она вытащила ноутбук. Она включила видео с моими самыми неудачными селфи за всю жизнь... Все ржали, парень улыбался, а я офигевала, потому что было безумно стыдно перед ним... © Не все поймут / VK
- Мы со школы дружили, компания из четырех человек. Потом одна подруга родила. Мы ее поддерживали, помогали. Поддерживали после развода, после второго наши мужья даже вещи перевозили. И вот у нее третья свадьба. Без торжества, просто расписались и посидели у них дома. Через месяц у нее должен был быть день рождения. Мы в чате общем что-то обсуждали, и вдруг эта подруга на какую-то ерунду обиделась и стала всех игнорировать. Мы неделю телефоны обрывали. В ответ отговорки, мол, у меня ипотека, я перенервничала, мне тяжело с вами общаться. Потом просто удалилась из всех чатов и игнор продолжился. Через 5 месяцев, перед днем рождения другой нашей подруги, она вдруг звонит мне и как ни в чем не бывало и начинает болтать про дела и детей. Попросила за нее денег на общий подарок внести, типа обязательно будет. Наступил день праздника, ждем, а ее нет. Пытаемся позвонить — трубку не берет. После этого перестали уже с ней контакта искать. От ее родственников однажды узнали, что, оказывается, у нас компания распалась. © Евгения Белошкова / ADME
Комментарии
Печальные истории...😒
Из заголовка я подумала, что будет про "женская дружба подверглась испытанию, но всё выдержала", что-то в этом духе.
А тут только про подставы, лицемерие, конкуренцию и пренебрежение.
Грустно 😓
у меня была подруга, 20 лет дружили, хорошо дружили, а потом я слила банку телефоны родственников ее бывшего мужа-алкоголика, который не платил по кредиту и дал мой номер контакта, и ее это сильно обидело