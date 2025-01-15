18 историй о том, как женская дружба подверглась серьезному испытанию

Чем больше друзей, тем лучше, если, конечно, они настоящие: умеют порадоваться за нас, поддержать в трудную минуту. Представляем рассказы пользовательниц сети о том, какой коварной может быть женская дружба. Но двум девушкам из этой подборки повезло найти подруг, которые, что называется, пойдут за ними в огонь и в воду.