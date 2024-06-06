15+ жильцов и арендодателей, с которыми жизнь превращается в бесконечный аттракцион

Найти недорогую квартиру в хорошем районе с адекватными хозяевами — настоящий квест! Но если к этому делу подходить с юмором, то все протекает гораздо проще. Мы изучили истории квартирантов и арендодателей о подводных камнях съемного жилья и решили поделиться своими наблюдениями.

В бонусе расскажем про хозяев, которых без преувеличения можно назвать подарком судьбы.

1. Жильцы умудрились превратить квартиру в настоящий сарай

Сдавала квартиру молодой паре, которая поначалу казалась идеальными жильцами. Но через несколько месяцев соседи стали жаловаться на странные запахи и шум. Внезапно нагрянула к ним и обалдела, такого точно не ожидала: они устроили из квартиры настоящий приют для бездомных животных. Там были и кошки, и собаки: антисанитария, ужасный запах и грязь. Короче, выставила их, пришлось заказывать капитальную уборку помещения.

2. «Кто бы ни красил стену в этом арендованном доме, приспособление для чистки зубов он со стены убирать не стал»

3. А говорили, кот виноват

4. Хорошо, что отмылось

5. Совет подруги — это святое

6. Когда жильцы слишком буквально поняли слова: «есть все необходимое для проживания»

Подруга решила сдавать свою квартиру. Пришла на просмотр молодая пара, ожидающая ребенка. Эти товарищи ей говорят, мол, вы в объявлении указали, что в квартире есть все необходимое для проживания. Она спрашивает — а что не так? А они безапелляционно заявляют: «У нас ребенок будет, нам нужна детская кроватка, пеленальный столик, стерилизатор для бутылочек, ну и уже надо стульчик для кормления. Мы готовы купить все сами, чеки вам представим, вычтем эту сумму из арендной платы. Подруга не из тех, кто за словом в карман лезет, но там просто стояла, ничего вымолвить не могла. Хорошо, что агент взяла на себя смелость донести до товарищей, что понятие «все необходимое для проживания» не включает индивидуальные потребности. © Anastomus/ ADME

7. «Арендаторы просят новую сушилку. Говорят, эта работает не слишком хорошо...»

8. Суровый ремонт на арендованной квартире

9. «Девушка снимала квартиру. Попросили съехать, потому что она нарушала договор. Она разрушила квартиру, залила сантехнику цементом и оставила дыры в стенах»

10. Хорошо, что кот, а не какой-то экзотичный зверек

11. «Бабушка сдала квартиру на выходные каким-то бородачам...»

12. «Вместе с семьей арендовали жилье на каникулы. Туалет выглядит так»

13. Когда неожиданно нашли не только квартиросъемщика, но и жениха...

Мы с мужем сдавали квартиру, желающих был просто поток. Особо запомнились мать с раскормленным сыном-подростком. Мамаша увидела мою пятилетнюю дочь и начала настойчиво приглашать ее в гости поиграть с сыночком, а мне выдала: «Пока мы будем жить в вашей квартире, дети подружатся, потом можно их поженить, а квартиру вы им подарите к свадьбе». А с виду адекватные люди. © Anna Tiedt / ADME

14. «Друг только что поделился фото своей первой арендованной квартиры. Что это? Ванная или кухня?»

15. Наглость человеческая бывает безграничной

16. «Ушли из дома, чтобы позавтракать. Когда вернулись, нашли возле дома, который мы арендуем, табличку о продаже. У нас есть 2 месяца, чтобы съехать»

17. А еще наверняка ремонт не сделали...

18. Квартиросъемщик обещал арендовать жилье на долгий срок, но вскоре испарился без следа

Сдала квартиру студентке. Обещала своевременно платить, но через месяц перестала выходить на связь. Я пришла ее проведать: по квартире будто ураган прошел, а на столе записка, в которой она сообщала, что ей пришлось по семейным обстоятельствам уехать в родной город. Меня в свои планы она посвятить не пожелала. Наверное, потому что не хотела платить неустойку за срочный выезд. С тех пор сдаю жилье только при условии внесения депозита.

Бонус: идеальный арендодатель

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.