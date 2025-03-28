8 способов не дать обмануть себя в магазине и определить, выгодная ли акция

Здесь все просто: покупай или опоздаешь и упустишь супернизкую цену. Именно в этом и пытаются убедить нас продавцы. Между тем, такой тип акций часто используется, когда магазину нужно распродать старые запасы и залежавшиеся товары. Заодно во время таких "распродаж-вспышек" покупатель может потратить больше, чем запланировал, и купить кучу не особо нужных ему вещей. Выгодно же, да и сроки поджимают!