8 способов не дать обмануть себя в магазине и определить, выгодная ли акция
Бывает, смотришь на яркие ценники со скидками и думаешь: "Неужели продавцы настолько любят нас, что готовы торговать себе в убыток?" Конечно же, все не так просто. И отправляясь в магазин на очередную распродажу, лучше быть начеку, потому что, скорее всего, вас поджидает немало хитрых ловушек. О них сейчас и пойдет речь.
1. Не всегда стоит доверять распродажам с горящими сроками
Здесь все просто: покупай или опоздаешь и упустишь супернизкую цену. Именно в этом и пытаются убедить нас продавцы. Между тем, такой тип акций часто используется, когда магазину нужно распродать старые запасы и залежавшиеся товары. Заодно во время таких "распродаж-вспышек" покупатель может потратить больше, чем запланировал, и купить кучу не особо нужных ему вещей. Выгодно же, да и сроки поджимают!
2. Лучше убедиться, что перед вам не скидка-обманка
Считается, что предложение «скидка 30%» звучит привлекательнее, чем «скидка 10 долларов», даже если экономия минимальна. Поэтому лучше не вестись на подобные хитрости, а вместо этого пройтись по магазину и сравнить цены на похожие товары.
- Стою в магазине с косметикой. Решила сертификат на 8 марта потратить. Консультант шепчет: "Скидки 30% на эту помаду. Бренд и так бюджетный, берите!" Я смотрю на ценник - $1 за 1 грамм помады. Подошла к люксу, а там стоят помады практически по такой же стоимости, только без скидки. Конечно же, я люкс сразу ухватила.
3. Важно помнить, что цены снижают не от большой любви к покупателю
Первоначальными предложениями с низкой ценой магазины часто "покупают" лояльность клиента. Допустим, вам продают люксовый крем для кожи за $ 10. После этой сделки магазин действительно получит убыток примерно $ 2. Но в результате он приобретет нового клиента, который будет помнить, что тут выгодно, и продолжит совершать покупки.
4. Не помешает проверить упаковку на наличие подвоха
Бывает, что в огромной упаковке скрывается совсем немного содержимого. Это могут быть крошечные флаконы с духами, спрятанные в несоразмерно больших коробочках, или блестящие емкости с дозатором, внутри которых оказываются стандартные 50 мл крема. Иногда в связках, содержащих 3 товара по акции, могут быть 2 полноразмерных предмета и один поменьше (но он будет так творчески скрыт упаковкой, что вы обнаружите подвох только дома).
5. Не всегда можно получить выгоду от "секретной" распродажи
Подобные акции обычно рассчитаны на активных пользователей соцсетей, от которых требуется показать продавцу определенный пост или назвать секретный промокод. Якобы о таких распродажах становится известно только определенному кругу людей. Вот только он не так узок, как кажется - это все, кто подписан на блог магазина или получает от него рассылку по электронной почте. Во время действия такой акции магазин получает возможность избавиться от залежавшихся товаров или поднять продажи в низкий сезон.
6. В поисках дешевого товара придется проверить свою силу воли
Классическая уловка продуктовых магазинов состоит в том, чтобы располагать вкусные и недорогие товары в глубине зала. К примеру, чтобы добраться до курицы-гриль по выгодной цене, покупателю придется пройти мимо огромного количества товаров. В итоге он с большой вероятностью подойдет к кассе с полной тележкой, в которой вместе с курицей-гриль будет лежать еще гора других продуктов, просто прихваченных по дороге.
7. Не помешает выяснить, сколько будут стоить дополнительные товары и услуги. И реально ли они нужны
Представьте, что вы идете покупать стиральную машину на распродаже. В магазине вам могут предложить дополнительные комплектующие, расширенную гарантию, доставку и подъем на этаж по кусающейся цене. Это, вероятнее всего, приведет к лишним расходам.
8. Стоит помнить, что под видом раздачи призов часто проводится обычный сбор данных
Крупные магазины любят устраивать всевозможные розыгрыши с ценными призами. Для участия в них обычно приходится указывать свое имя, адрес электронной почты и телефон. В итоге продавцы теперь будут знать, какие маркетинговые предложения отправлять вам в рассылках. Допустим, в розыгрыше популярного маркетплейса участвуют 500 тысяч человек, один выигрывает поездку на недорогой курорт, а организаторы акции теперь могут более эффективно продвигать рекламу для полумиллиона потенциальных клиентов.
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