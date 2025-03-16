12 нелепых ошибок, которые многие до сих пор совершают в санузле

Казалось бы, что такого неправильного можно сделать в ванной или туалете? Все действия, выполняемые там, уже с детства отточены до автоматизма. А вот и нет! Мы нередко совершаем ошибки, которые влияют на срок годности хранящихся там вещей, и заодно можем нечаянно навредить собственной коже. Это легко сделать, если перестараться с использованием туалетной бумаги или воспользоваться мочалкой, которая до этого хранилась в душевой кабине.