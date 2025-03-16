12 нелепых ошибок, которые многие до сих пор совершают в санузле
Казалось бы, что такого неправильного можно сделать в ванной или туалете? Все действия, выполняемые там, уже с детства отточены до автоматизма. А вот и нет! Мы нередко совершаем ошибки, которые влияют на срок годности хранящихся там вещей, и заодно можем нечаянно навредить собственной коже. Это легко сделать, если перестараться с использованием туалетной бумаги или воспользоваться мочалкой, которая до этого хранилась в душевой кабине.
1. Развешиваем халаты на двери
Как ни крути, в ванной комнате повышенная влажность воздуха, поэтому хранение в ней любого текстиля, в том числе халатов на дверях, может привести к их отсыреванию, размножению бактерий и появлению плесени и неприятного запаха. Поэтому лучше все же избавиться от этой вредной привычки и хранить халаты и полотенца в более сухом и проветриваемом пространстве.
2. Оставляем тряпки на ведре или полотенцесушителе
Хозяйственные тряпки тоже относятся к текстилю, чувствительному к влажности. После уборки им необходимо давать высохнуть, но при этом не стоит хранить на виду. После полного высыхания следует убирать их в отдельный шкафчик или контейнер.
3. Выбираем закрытое место для хранения зубных щеток
Мы храним щетки в шкафах, чтобы избежать попадания на них бактерий. Однако в шкафу плохо циркулирует воздух. А значит, мы, сами того не зная, создаем идеальную среду для размножения бактерий. После использования щетку нужно встряхнуть и поставить вертикально в стаканчик там, где она сможет просохнуть.
4. Комкаем туалетную бумагу
Есть два типа людей: одни сминают туалетную бумагу перед использованием, другие ее аккуратно складывают. У обоих способов есть преимущества. Однако сложенная бумага создает более плотную и ровную поверхность, лучше очищает и меньше раздражает кожу. Как говорится, результат будет просто супер. В противном же случае хочется сказать: "Пожалейте кожу!"
5. Забываем высушить туалетный ершик
Бактерии, влажная среда и тепло - просто идеальные параметры, благодаря которым на туалетном ершике размножаются бактерии. Чтобы в туалете не разводилась антисанитария, после каждого использования следует промыть ершик в чистой воде и дать ему полностью высохнуть на воздухе перед тем, как вернуть в держатель. Будет супер, если вы периодически станете дезинфицировать ершик и держатель с помощью бытовой химии.
6. Используем слишком много туалетной бумаги
По словам специалистов, необходимо тщательно вытирать чувствительные места после того, как сходили в туалет. Однако делать это стоит не более трех раз, иначе для кожи такого ухода явно многовато будет. Избыточное трение может вызвать ее раздражение и повреждение.
7. Забываем про биде
Японские ученые обнаружили, что у людей, пользующихся биде, на руках в 10 раз меньше вредных бактерий по сравнению с теми, кто пользуется бумагой. Так что если дома есть биде или унитаз с биде, все будет просто идеально.
8. Забываем убрать мочалку из душевой кабины
Когда мы храним мочалку внутри душевой кабины, к примеру, вешаем ее на кран, то создаем идеальные условия для размножения бактерий. Благодаря высокой влажности и температуре микроорганизмы растут быстрее. Их обилие может негативно повлиять на состояние кожи. Так что после использования лучше всего промыть мочалку и повесить ее там, где она сможет высохнуть и проветриться.
9. Оставляем парфюмерию в ванной комнате
10. Неправильно вешаем рулон туалетной бумаги
Для многих окажется сюрпризом то, что даже бумагу в туалете порой мы вешаем неправильно и разводим антисанитарию. Эксперты говорят, что более гигиеничный способ - когда бумага свисает над рулоном. Благодаря такому расположению мы не касаемся грязными руками всего рулона.
11. Оставляем полотенца в ванной
Решение хранить полотенца в ванной комнате кажется классным. Нет нужды бегать за полотенцем в спальню - оно всегда под рукой. Однако специалисты говорят - будьте готовы к тому, что полотенца быстрее придут в негодность из-за слишком высокой влажности. Иначе говоря, привет плесень!
12. Слишком активно пользуемся бытовой химией
Мы привыкли думать, что отмыть и избавить от бактерий может только сильная химия. Однако не стоит игнорировать и натуральные средства. К примеру, пищевую соду. Чрезмерное использование жестких химикатов может повредить материалы в ванной: затирку и герметики.
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