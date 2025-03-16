14 человек, которые убедились, что рядом всегда найдется надежное плечо

Истории
24 минуты назад

Люди, которые поддержат и в горе, и в радости, очень важны, ведь именно их надежное плечо помогает справиться с трудностями и достичь новых высот. Они подбодрят, когда это нужно, и будут радоваться вместе с человеком его новым достижениям.

  • В детстве папа отдал мне книжку с зарисовками и словами, которые он заклеил бумажками. Я должна была открывать каждую в определенную дату, и даже когда его не стало, я послушно исполняла его волю. И вот мне 20, я беременна. Отец ребенка ушел, выгнали с работы. В нужный день я открываю очередную страницу, а там я была нарисована счастливая, в обнимку с доктором и маленьким свертком. И вот уже 5 лет я счастливая мама и жена шикарного врача, который спас меня во время родов. Теперь искренне верю в судьбу и благодарю тебя, папа. © Палата №6 / VK
  • Сегодня утром я проснулся от того, что жены нет рядом в постели, а сын принес мне завтрак. Жена – врач, и оказалось, что ее с утра пораньше вызвали на работу. А сынок решил, что нечего папе идти на работу, не позавтракав, и пошел готовить. Да, его пригоревший и пересоленный омлет было фактически невозможно есть, но, во-первых, он хотел обо мне позаботиться, а во-вторых, ему всего пять лет. © Не все поймут / VK
  • В нашем маленьком городке проводили LEGO-турнир. Мы с подружкой даже выиграли нескольких человечков и микро-наборы в каких-то конкурсах, а самое главное – мы прошли отборочный тур, и нам нужно было для продолжения ехать в соседний город в следующие выходные. Мои родители вызвались нас отвезти.
    Родители терпеливо ждали сначала нас, потом результаты. Мы поучаствовали, но увы, не прошли дальше. Нам выдали какие-то поощрительные призы, вроде бы по маленькой коробочке с LEGO. Хоть мы и убили на это весь день, мы с подружкой вернулись домой счастливые – мы смогли поучаствовать, пусть и неудачно. Больше таких турниров никогда у нас не проводили, но я помню и ценю эту поддержку со стороны мамы и папы. © Catarina0905 / Pikabu
  • Всегда интересовался стендапом, ходил на выступления комиков уже больше 7 лет, а тут впервые в жизни решил и сам устроить открытый микрофон. Позвал друзей, знакомых, родственников — для поддержки, чтобы меньше волноваться. Только вот зал получился полупустой. Друзья не пришли, все заняты, у всех не получается, знакомые просто проигнорировали мою просьбу и приглашение, поэтому в зале сидели только самые родные. Сестра, мама, папа, тетя с мужем и младший брат. Они — это мои лучшие друзья, которые никогда не оставят в беде. © Палата №6 / VK
  • Однажды заболела, слегла на неделю. На второй день болезни приходит домой доставка, ящик апельсинов! На следующий день варенье. Потом цветы, были даже теплые тапочки! И так каждый день. Привозил все один и тот же парень, я еще подумала, что за компания, которая занимается такой всесторонней доставкой? И никогда ни карточки, ничего. Парень тоже молчал, просто хитро улыбался. В очередной раз открываю дверь, а там папа стоит с продуктами и говорит, что это он засылал своего сотрудника с посылками. © Подслушано / Ideer
  • Лежала в больнице после операции. В палате со мной была бабушка, которую тоже прооперировали. Она провела там 20 дней, врачи не торопились ее выписывать, все-таки возраст, организм восстанавливался тяжело. Но все это время рядом был ее муж. Не просто муж, а настоящий золотой мужчина! С утра до вечера возле нее, ни на минуту не отходил. То историю из молодости расскажет, то анекдот, то газету почитает, все время чем-то старалася отвлечь, поддержать. Каждый вечер перед уходом обязательно обнимал и говорил что-то теплое. © Не все поймут / VK
Конфуз
только что

Муж бабули, конечно,золото, но что-то мне говорит, что ей это не просто дадено, а что она сама много что делала, чтобы муж к ней и после стольких лет с ней также заботливо обращался

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  • Я заехала к дяде и тете во время перерыва на конференции, где выступала с докладом. Конференция была не то чтобы огромная, но я получила стипендию, чтобы там выступить. Конкуренция среди участников была приличная, да и проходило все в большом центре, где собрались сотни людей, и было полно возможностей завязать полезные знакомства.
    Дядя с тетей у меня намного старше родителей, и они скорее как бабушка с дедушкой для меня. Мы классно пообедали, поболтали о моей учебе, а потом мне нужно было возвращаться на конференцию. И тут тетя говорит, мол, у нее кое-что есть для моих друзей-ученых. Она вышла из комнаты и вернулась с пакетами, набитыми едой. Причем не просто купленной в магазине, а еще и с домашней пиццей, кучей упаковок овсяного печенья и соком в коробочках. Отдает мне все это и говорит: «Вы там поесть не забывайте, пока наукой своей занимаетесь». Это было ну очень мило, один из самых теплых жестов поддержки от родных за все время моей учебы в аспирантуре. © Unknown author / Reddit
  • Мне 23 года, живу отдельно от родителей, недавно по работе организовывала городской фестиваль. Кто занимался организацией мероприятий, знает, какой это каждый раз стресс. Когда в очередной раз неслась под дождем с шипящей рацией за сцену, увидела там свою маму. Она пришла поддержать меня. Принесла мне за сцену горячий чай, а потом смотрела наш концерт. Как же приятно, когда родители любят тебя и радуются твоим достижениям. © Подслушано / Ideer
  • Мне было семь лет, когда мы переехали из Дели в место, где живем сейчас. Тогда этот городок только начинали строить. Неудивительно, что сюда потянулись люди, которые хотели отдохнуть от шума и суеты столицы. Вскоре сюда начали перебираться и мои родственники — и их было правда много, и все по очереди покупали дома здесь. Я была счастлива, что буду жить рядом почти со всеми своими тетями и дядями.
    Сейчас мне 21, и я иногда злюсь, когда дома собирается человек десять — все смеются, громко болтают, а мне хочется выспаться после сложного дня в колледже, подготовиться к экзаменам или просто посидеть в тишине. Но все это забывается, когда они первыми прибегают к нам с угощениями, узнав о моих успехах или брата. Именно они всегда поздравляют меня с днем рождения, даже если друзья забывают. Благодаря им я не переживаю, что буду есть, когда мама уезжает на 10 дней к бабушке с дедушкой. Именно они поддерживали нас, когда маме делали операцию, помогали, когда болел папа, и до сих пор рядом, пока у брата проблемы со здоровьем. © Himadri Pandey / Quora
  • Когда я узнала, что муж мне изменил, я сидела у свекрови и изо всех сил старалась не разрыдаться. Я все ей рассказала, она долго молчала, а потом сказала: "Я думала, это ты у нас не ангел, а вот как оно вышло…" Неделю я пожила у нее, а когда собрала вещи, чтобы уехать, она сунула мне в руки мяукающую коробку со словами: «Это тебе, чтобы не скучала». Оказалось, котенок был из приюта, куда она иногда ходила волонтерить. Сначала она хотела оставить его себе, но решила, что он сможет хоть немного отвлечь меня от переживаний и мыслей о предстоящем разводе. Благо в мою съемную квартиру можно было заселиться с животными, а о коте я давно мечтала, но бывший был против.
  • Всегда своих детей учу тому, чтобы не расстраивались, если что-то не получается, и пробовали до тех пор, пока не получится. Ясное дело, расстраиваются, а что поделать, пробуют снова. Как-то раз я пекла пирог, он поднялся и вытек за форму, естественно, вся духовка в тесте. Сижу, расстроилась, в глазах почти слезы, еще и духовку отмывать. Сын подошел и говорит: "Мама, не ластлаивайся, плобуй еще лас! В длугой лас все получится!" И так приятно стало! Вот она – безграничная любовь и поддержка. Усвоили. © Подслушано / Ideer
  • Мой отец всю жизнь проработал пожарным и в прошлом году вышел на пенсию. Все в семье заметили, как тяжело ему это далось: он не привык сидеть дома, а уж тем более не приносить деньги, заработанные своим трудом. Поэтому мы с братьями — а нас пятеро — решили сделать ему подарок: арендовать помещение недалеко от дома, чтобы папа смог открыть там свою пекарню. Последние пару лет он все время говорил об этой мечте, особенно часто — после ухода на пенсию. Мы понимали, что сам он еще долго будет к этому идти, и решили помочь. Втайне арендовали помещение, сделали ремонт, купили нужную мебель и технику, а потом показали все отцу. Сколько счастья было в его глазах! Теперь пекарня уже работает и стала настоящим семейным местом — и для нас, и для наших гостей. Честно, я до сих пор не понимаю, как папа не догадался о нашем сюрпризе и как мама не проболталась ему сразу же. Но я очень рада, что у нас все получилось. © Палата № 6 / VK
  • У меня был тяжелый день. Зашла к маме, и она сразу поняла, что мне плохо. Обняла меня, пока я тихонько плакала. Потом мы уютно устроились на диване, она сделала мне ужин и подарила кое-что приятное, чтобы поднять настроение, ведь мне было совсем паршиво.
    Мне уже 26, но все равно это было так классно — расслабиться и позволить маме забрать все мои тревоги. Снова почувствовать себя ее маленькой девочкой. © Unknown author / Reddit
  • Когда мне предложили работу в другой стране, муж поддержал, перевелся на своей работе на удаленку и поехал со мной. После переезда он раскрылся с неожиданной стороны: несмотря на то, что из-за разницы во времени его рабочий день начинается после обеда, он встает рано, готовит мне завтрак и провожает на работу. В обед с гордостью приносит приготовленную самим еду. Не знаю, сколько это еще продлится, но мы снова чувствуем себя как во время медового месяца, а на работе все в шоке. © Подслушано / Ideer

Достичь высот и справиться с трудностями, конечно, можно и в одиночку. Но гораздо проще сделать все это, когда тебя поддерживают близкие люди.

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