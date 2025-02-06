Эти истории от нашего друга ИИ? Или от начинающего писаки шестилетнего возраста? Насмотрелся боевиков малыш.
20 трогательных историй о том, какую чудодейственную силу имеет поддержка близких
Истории
13 часов назад
Порой мы сами не осознаем, насколько для нас важна поддержка близких. Сами того не зная, мы буквально расцветаем, когда чувствуем за спиной опору. Вот несколько пользователей, которые рассказали, за что благодарны людям вокруг и как их добрые поступки, терпение и понимание изменило их жизнь.
- Вчера после прогулки идем домой. Мой трехлетний, четвертый сын, бежит к подъезду. Там на лавочке сидят подростки, непотребствами занимаются. Я с коляской и 5-месячной доченькой подъезжаю и слышу, как он им говорит: «Это наш дом! Здесь нельзя это делать, у нас ляля. Пошли вон отсюда.» Они повскакивали и бегом. А он разворачивается и с милой улыбкой мне: «Мамочка, я тебе лавочку освободил...» © Юля Нечаева Земцова
- Сыну сейчас 31. Еще в начальных классах с ним учился мальчик — поздний, единственный ребенок у родителей. Сын периодически рассказывал о проделках этого пацанчика. Очередной рассказ: пацанов в классе он достал всех, они забрали у него портфель, ну и дали ему ответочку. Скандал. Пришли его родители разбираться. Встала на защиту сына, спрашиваю у пацана:
— Он у тебя портфель отнял?
— Нет.
— Он тебя в раздевалку загнал?
— Нет...
Родителям:
— Чего пришли? До свидания!
Ушли.
Сын:
— Мам, если бы не ты, они бы меня съели. Они в школе всегда так всех ругают. © Наталия Латышева
- Сейчас уже дети взрослые, но когда они были еще малыши, мы переехали в другую страну. Однажды я пришла забирать детей из школы и мне пришлось наблюдать такую картину. Дочка сидит во дворе после уроков, ждет меня. А вокруг бегают трое местных мальчишек и начинают задирать. Довольно привычная картина для детей такого возраста. Я не успела подойти, чтобы разогнать агрессоров, как меня опередил мой шестилетний сын. Было смешно видеть, как малыш, на голову ниже хулиганов, бросился защищать свою сестру. Один против троих. Меня он не видел. Я до сих пор поражаюсь его храбрости. Представьте: обидчиков он разогнал, применяя все подручные средства. Сестра была спасена. © Ли Александр
- Я закончил факультет политологии. А у обоих моих родителей были, по их словам, настоящие профессии: инженер и медицинская сестра. По их мнению, я получил полностью бесполезную профессию. Решительно искал работу: рассылал резюме и так далее, но никакого ответа. За ужином у родителей дома получил свою порцию осуждения. На следующий день едем с папой, и впервые в жизни мы поговорили по душам. Он сказал, что, несмотря ни на что, понимает меня и просит не сдаваться. Так вышло, что через несколько месяцев он умер и не увидел, как я нашел свою первую работу. Но те несколько часов в машине я чувствовал его настоящую любовь. © WaitingForEmacs / Reddit
- Мама пошла со мной на мои первые роды. Доктор зашивал меня, муж стоял на другом конце комнаты с новорожденным ребенком и медсестрой, а моя мама подошла к кровати и прошептала на ухо: "Теперь ты начнешь понимать, как сильно я тебя люблю. Твоя жизнь никогда не будет прежней, ты навсегда изменилась, потому что теперь ты любишь кого-то больше, чем могла себе представить". © Happyintexas / Reddit
- Однажды познакомилась с парнем. В процессе общения он позвал меня в кафе — меня и мою подругу. Угостил нас пиццей и прочей едой. Сам любит вкусно поесть. Потом еще раз. И еще раз. И так несколько месяцев, по выходным: простое дружеское общение и посиделки в кафе за его счет. Ну, думаю, ладно. На близость не намекает, не пристает. Позже знакомлюсь с другим парнем. У нас завязалось романтичное общение. В какой-то момент он начинает просить деньги в долг. Сперва немного, потом больше. Долг при этом не возвращает и я прекращаю общение. И тут мне пишет тот самый приятель, с которым мы обычно ходили в кафе. Спрашивает, как дела. Я взяла да и пожаловалась на того "альфонса": мол, деньги мне задолжал. Приятель посмеялся и попросил номер моей карты. Я написала. И тут мне прилетает $ 100! Я в шоке, спрашиваю, что это такое. А он отвечает: "Это тебе к Новому году! Альфонсам больше деньги не давай". И пропадает. Деньги с карты пока не снимаю. Мало ли… © Подслушано / Ideer
- Сегодня вернулась домой в полночь. Родители уже спали. Я тихо-тихо, чтобы никого не будить, приняла душ и пошла спать. В 4:30 звонит телефон, мама из соседней комнаты: «Дочь, ты где?» Ответила, что сплю в соседней комнате. Мама заходит, смотрит на меня, щупает, говорит: «А, ну ладно». И уходит обратно спать. Утром рассказала, что час сидела и ждала, прежде чем позвонить. В следующий раз буду погромче. Забота. © Подслушано / Ideer
- У меня очень красивая младшая сестра, чьей внешностью я восхищаюсь при каждой встрече. Но никогда не забуду, как после роддома ее принесли домой и дали подержать мне, а у нее глаза «разошлись» в разные стороны. Это норма — у младенцев еще неокрепшая нервная и мышечная система, но попробуй объяснить это 11-летней девчонке! Орала я будь здоров. Я еще два года от нее отказывалась, пока не осознала, какое она прекрасное создание. © Подслушано / Ideer
- Когда мы переехали в пригород, мои дочки пошли в новую школу. Старшей было 12, она была очень симпатичной девчонкой с длинными косами и сразу привлекла внимание мальчишек, которые выражали свою симпатию, дергая ее за косы. Младшей было 9, худенькая, самая маленькая в классе, с короткой стрижкой и постоянно болела. Как-то раз пришли со школы, и старшая говорит: «Мам, проверь психику сестры». Оказалось, когда они шли домой, увидели 15-летнего мальчика, который наиболее активно «выражал симпатию», доводя дочь до слез. Узнав, кто обижает ее сестру, младшая бесстрашно подошла к мальчику и сказала, что если он еще раз дерзнет трогать сестру за косы, то будет иметь дело с ней, и ему будет очень плохо! Парень, которому младшая дочь не доставала даже до груди, вытаращил глаза, покрутил пальцем у виска и отошел. Больше мою дочь никто в школе не обижал — все боялись связываться с «чокнутой»! ©
Наталья Пещерская-Козырева-Захар / ADME
- Мама дала мне свою косметику для опытов — я с 7 лет практиковалась, чтобы понять, что мне идет, а что нет. Иногда было смешно, но дома не стыдно. Зато к подростковому возрасту уже отлично красилась. С бритвой было так: сначала мама дала мне электробритву, которая не до конца сбривает волоски. Это было, когда они только начали темнеть, но еще были мягкими и в целом не мешали. Когда стали жестче, мама предложила попробовать на небольшом участке ее эпилятор и воск. Больно? Ок, подобрали мне бритву Venus, которой порезаться почти невозможно. Потом мама же записала меня на лазерную эпиляцию к своему мастеру, потому что так легче и приятнее. © Anila / ADME
- Заболела у меня свекровь, у нее сахарный диабет, а тут сахар аж 33. Вызвали скорую, увезли в больницу, и мы, естественно, поехали с ней. Сидим в приемном покое, мать никакая, ни Б, ни М, естественно. Сижу, выговариваю ей: "Ну, мам, как же так? Ведь договорились". То-то и то-то — уже и не помню, что именно. Не повышая голоса, держу ее за руку, глажу, чтобы не волновалась. Санитарка долго смотрела на нас, а потом говорит: "Вот что значит дочь". Я сначала не поняла, а потом до меня дошло. Говорю ей: "Это моя свекровь". Видели бы вы глаза санитарки. © Венера Ева / Dzen
Очень спорный вопрос, давать ли 7-летнему ребёнку косметику для практики.
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- Двоюродная сестра вышла замуж в 18 лет, хотя все ее отговаривали, потому что ее мужу было всего 22, он только что закончил мореходку и собирался уйти в свой первый рейс на 6 месяцев. Ей предлагали подождать, пока жених хотя бы заработает на кольцо, но парень не хотел ее оставлять одну. Родители сестры выделили молодым однушку, и они зажили самостоятельно. Свекровь жила недалеко. Как только молодожен ушел в рейс, она стала наведываться к невестке через день — «чтобы не было скучно». В 7 утра!!! Когда я приехала к сестре, она умоляла меня пожить у неё хотя бы неделю, иначе она сорвется. Стали думать, как отвадить тетку приходить в 7 утра. Ничего не придумали, чтобы не обидеть. Но когда муж вернулся из рейса, попросили его поговорить с мамой. После этого свекровь не разговаривала с сестрой до дня, пока не родился внук. С внуком она хорошо помогала, но в 7 утра уже больше не приходила. © Мишка Фанси / Dzen
- Развод. Я с маленьким ребенком. Сама молодая, никаких навыков выживания — выскочила замуж в 18 лет. Родители переехали ко мне. Помогали не только финансово, но делали абсолютно все. Никогда не забуду, что они сделали для меня и моего ребёнка.© Birdy304 / Reddit
- Отчим — мой единственный источник безусловной любви — трижды ездил туда и обратно, просто чтобы помочь мне. Я поступал в университет, и они постоянно теряли какие-то документы, поэтому он снова и снова пересекал международную границу, только чтобы передать бумаги прямо в руки. © mossgoblin_ / Reddit
"Чтобы не было скучно" попробовала бы пойти поработать. Чтобы работа была с 7 утра. Глядишь, и свекровь бы отвадила приходить.
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- Училась я в Париже. Последние два года учебы жила с мужчиной, которого очень любила. Мне нравилась его семья, и я им тоже нравилась. Свадьбу планировали. Примерно за месяц до торжества выяснилось, что он мне изменял. Короче, вся в соплях, звоню папе на другой конец мира, плачу и рыдаю. А он меня выслушал и сказал: «Так, дорогая. Иди собирай вещи. Через полчаса позвоню еще раз и скажу, что делать». Позвонил. Сказал ехать в аэропорт, рейс в 20:00. Когда ехала, подсчитывала в уме, сколько придется отдать за билет. Приезжаю — а все уже оплачено, билет готов. Первый класс. А потом подошел проводник и сообщил, что мне просили передать: «Вас любят и ждут». © LizP1959 / Reddit
- Думаю, что я хороший родитель. У меня близнецы, 2,5 года. Недавно купил огромное печенье и уже собирался разрезать его пополам, как вдруг пришла идея. Сказал, что резать не буду — они сами должны поделиться поровну. Нервничая, что из этого выйдет, отдал печенье сыну. Он осторожно откусил и передал сестре. Короче, так они и съели печенье напополам, а сын даже пожертвовал ей последний кусочек. © saillavee / Reddit
- На улице снег валит. Сижу дома, работаю. Сыну пять лет, играет в соседней комнате. Вдруг захожу — его нет. Обыскал весь дом — как сквозь землю провалился. В итоге нашел его на улице — тот играл в снегу. Попросил его больше так не исчезать, на что мне был ответ: «Папа, но ведь если я начну чистить снег сейчас, тебе меньше останется, быстрее справишься». Присмотрелся — а у него и правда маленькая лопатка в руках. © billbapapa / Reddit
Когда детям по 2,5 года, пока трудно сказать какой ты родитель. Вот когда им будет, хотя бы по 25, тогда они сами скажут :)
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- Семья знает, что я продаю рукоделие в интернете. Недавно выложила новинку на сайт, сделала пост в социальных сетях. Муж поделился новостью у себя на странице, а через несколько часов приходит заказ от моего отца на мой домашний адрес. Звоню, говорю: "Спасибо за поддержку, но зачем заказывать, я так отдать могу" . А он в ответ: "А это что, ваше? А я и не понял, просто понравилось сильно". Короче, он реально не знал и заказал в подарок моему мужу и сыну. © TooManyBalloooons / Reddit
- Моя двоюродная сестра должна была вот вот родить. Тетя, зная, что я увлекаюсь вязанием, прислала мне фото из магазина — очень красивый маленький костюм кролика — с вопросом, могу ли я сделать что-то подобное к Пасхе. Я согласилась, связала, отправила ей две фотки. Так они там всей семьей не поверили, что я это связала! Пришлось доказывать, что это не пример из интернета, а костюм, который я связала для них. Показывала всем вокруг мое творение и сетовала, что полжизни я не ту работу делала. © bunnylebowski1 / Reddit
- Продаю пеналы ручной работы. Моя невестка под вымышленным именем заказала кучу экземпляров, попросила запаковать покрасивее, а в поле "заметки" добавила: "Не надо доставлять никуда, просто принести к нам на Рождество". Оказалось, это подарки для детей. © birdsbunniescoffee / Reddit
А вот еще несколько историй от людей, у которых своя броня от всех невзгод — их семья.
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