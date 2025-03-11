15 теплых, как весенние лучики, историй о настоящей любви

Истории
1 час назад

Герои этой статьи и вправду счастливчики. Их словно теплое облачко окутывает любовь и забота тех, кто к ним действительно неравнодушен. В этой статье мы будем говорить не только о романтических чувствах, но и о том тепле и поддержке, которые мы получаем лишь от по-настоящему близких людей. И неважно, что нам иногда приходится переживать из-за них или преодолевать какие-то трудности.

  • Бывает, поссорюсь с мужем сильно-сильно. Не разговариваю, бесит все. Ложимся спать, он быстро засыпает, а я лежу в кровати и носом шмыгаю, злая, расстроенная, совершенно разбитая, и тут... Сзади на меня опускается теплая рука, и муж обнимает сквозь сон. Это просто восторг! Сразу забываю все обиды. Во сне же человек непроизвольно делает то, что желает. Потом лежу и реву, только не от обиды, а от кайфа. Любит все-таки меня. © Подслушано / Ideer
  • Мы с женой живем душа в душу уже много лет. И всегда удивляют кумушки, которые заявляют жене: "Тебе с ним просто повезло". Да, сегодня у нас все есть - семья, дочь, дом, работа. Но раньше не было ничего - только съемная квартира без мебели и посуды. Помню, как обедали на подоконнике, а вилки были пластиковые. Потом с помойки приволокли две табуретки, это было счастье.
    Были тяжелые времена и я никогда не чурался любой работы, чтобы прокормить семью. А жена никогда не попрекала меня и всегда поддерживала. Семья - это не про "повезло", семья - это труд и каждодневная работа. © zloymaks / Pikabu
  • Я простудился и лежал на диване, чувствуя себя совершенно разбитым. Вдруг моя пятилетняя дочка принесла мне кружку с чаем. Она укутала меня пледом, погладила по голове и сказала: "Папочка, ты скоро выздоровеешь, я с тобой". Мы с женой всегда заботимся о друг друге и о нашей девочке, когда болеем, и малышка точь-в-точь повторила наши действия. Мое сердце едва не разорвалось от нежности. Это был тот момент, когда я понял: дети учатся любви, просто глядя на нас. © Мамдаринка / VK
  • В выходные, когда все засыпают, настает единственное время, когда я могу побыть наедине с собой, поэтому я не ложусь спать до поздней ночи. В это время система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха переходит в спящий режим, поэтому дома становится немного прохладно. Когда я ложусь спать, жена прижимается ко мне, накидывает на меня теплое одеяло и продолжает сопеть, будто и не просыпалась. © emuchop / Reddit
  • Мне было 21 год, а ей 31 - взрослая женщина. Я еще думаю: «А ничего такая». Она не давала мне платить ни за что. Одежду мне покупала, к парикмахеру водила. Я уже раскатал губу на серьезные отношения. И тут она мне ставит условие: «У тебя есть 3-4 года, чтобы встать на ноги, больше ждать не буду».
    У меня же любовь! Ну и начал я самореализацию. Поддержка от нее была просто колоссальная - помощь во всем, уверенность во мне. Прошло много лет, работа у меня хорошая, у нас все круто. Мне 33, ей 44. У нас сынуля. Я вроде состоялся, как она и хотела. Если есть поддержка от любимой, то у вас все будет, пацаны. © bugagames / Pikabu
Vikt
4 дня назад

О, у женщины год за полтора с ним что ли? Ему было 21, ей 31. А сейчас ему 33, а ей - 44?!?

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  • Был такой период, когда навалили на меня работы выше крыши. Приползаю домой, мужа нет, не вернулся еще из поездки. Поужинала и спать. Ночью просыпаюсь - опять рядом нет. Звоню: "Ты где?" Он сонным голосом отвечает: "Да дома я, дома, спи". Оказалось, что он вернулся поздно и, чтобы меня не разбудить, лег спать на диванчике на кухне. Пятнадцать лет после свадьбы прошло, а он до сих пор внимателен ко мне. Вот такие мелочи делают нас счастливыми! © Tandem.dvoe / Pikabu
  • Вышла я в магазин за продуктами, любимый остался дома. Стою на кассе. И вдруг прилетает мне СМС, открываю, а там фото моего благоверного. Челка дыбом, лоб красный. Я в недоумении, что произошло. А это, оказывается, он решил посмотреть, что такое утюжок для волос. Припалил лоб, хохолок себе сделал, как у попугая. Все переживал, как он на работу в таком виде пойдет, мол, начальник не поймет. Оставила "деточку" дома на полчаса, называется. Чуб уложили обратно, а лоб по сей день мазью обрабатываем. © Рабочие истории / VK
  • В моем гараже висит фотография 22-летней девушки. Это моя жена. На этом фото она изображена такой, какой она была, когда я впервые встретил ее и влюбился. Наш супружеский стаж уже 34 года, но моя жена выглядит для меня точно так же, как на той фотографии. © Big_Fan1976 / Reddit
  • Когда мы были женаты всего пару месяцев, меня уволили с работы. Я написал жене об этом и поехал домой. Пришлось долго добираться из-за снега и пробок - в итоге дорога заняла почти 4 часа.
    Когда я пришел домой, по телевизору показывали наше любимое шоу, а рядом лежали пазлы из 1000 деталей, которые она купила в каком-то магазине со скидками. Мы провели несколько дней дома: просто отдыхали, доедали остатки еды и собирали пазлы как одержимые. Кажется, мы собрали около 7–8 пазлов из 1000 с лишним деталей, а примерно через 7–10 дней меня снова вызвали на работу.
    Я понял, что нашел свою половинку. Никакой паники из-за того, что я не найду другую работу, никаких обвинений. © Particular_Stop_3332 / Reddit
Babay
4 дня назад

Не поняла , ей разводиться надо было бежать???

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  • Такое чувство, будто мы только в прошлом году поженились, а ведь в ноябре у нас будет пятая годовщина свадьбы. Ни у кого из нас еще не было таких долгих отношений. Он идеально мне подходит. Он прикалывается надо мной, наблюдая, как я задумчиво жую манго, но при этом никогда не будет смеяться над моим неидеальным передним зубом. А когда мне хочется драмы, я могу пристать к нему из-за того, что он опять слопал все чипсы. Потом сами же друг над другом ржем. Это любовь! © YayGilly / Reddit
  • Я никогда не забуду этот момент. Когда я услышала первый крик моего сына, время остановилось. Я держала его на руках - такой крошечный и теплый малыш. Его пальчики обхватили мой мизинец, и этот контакт был как самый громкий крик вселенной: "Ты смогла, мама". Слезы текли по моим щекам, и я думала: как же я могла жить раньше без этого маленького чуда? Все тревоги исчезли, осталась только любовь, такая сильная, что перехватывало дыхание. © Мамдаринка / VK
  • У нас с девушкой отношения на расстоянии. Она говорит, что ей трудно выразить свою любовь, но всякий раз, когда она отвечает на мои звонки в полусне, она постоянно говорит мне: «Я люблю тебя». На следующее утро она не помнит о том звонке, слишком уже крепко спит. Боже, как я люблю разговаривать с ней, когда она полусонная. © hardik_jain / Reddit
  • На первом свидании я увидела молодого мужчину - чуть опущенные плечи, неуверенная речь. Стоял конец ноября, был уже хороший минус за бортом, и мы решили прогуляться до ближайшего кафе и пообщаться. Снег еще не выпал и тротуары были обледенелые. Я поскользнулась, он меня подхватил, чтобы не упала. Одна рука у меня была в кармане пальто, а другую мою руку он взял в свою широкую теплую ладонь и засунул в карман своей куртки.
    Вот именно в этот момент я поняла, что он будет моим мужем, просто вихрем в голове пронеслось. Через пару месяцев он мне признался, что только за руку взял, а уже полюбил. Через недельку он пришел знакомиться с моей мамой и сыном и предложил не бегать долго по свиданиям, а начать вместе жить. Потом мы вместе выбирали будущий дом, делали в нем ремонт, с любовью украшали каждый уголок и наполняли свое гнездышко уютом. Мой сын начал называть его папой, а муж его - сынулей.
    Еще через месяц мы сыграли скромную свадьбу для своих, а потом на свет появились двое наших общих детей. Я люблю наблюдать, как он с детьми возится и показывает старшим, как ремонтировать машину, как учит их вождению. Как рассказывает истории из своего детства в лесу у костра. Как он сейчас нянчит самого маленького, катает на плечах и разрешает ему ползать даже по голове.
    Люблю встречать его с работы, такого серьезного, задумчивого, иногда злого. А дома - пироги и супчик его любимый и картошечка пюре с отбивными. Вечерком можно и с детьми прогуляться до леса или пруда. Ну иногда и поругаться можно, но без злости и взаимных упреков, а для галочки! Чтобы все "как у всех" было, что же мы, рыжие, что ли?
    И вот так изо дня в день скоро уже 10 лет, и не верится, что столько прожито, и хочется верить, что так будет еще не одно десятилетие. Наш персональный рай. © Syslikagronom / Pikabu
  • Я после первого свидания со своей будущей женой объявил всем, что надену ей кольцо на палец. Мне все говорили, что это просто слова и я скоро ее брошу. Итог: 18 лет с ней живу и бросить даже мысли нет. Да что там бросить - я за 18 лет все сильнее в нее влюбляюсь. У меня многие знакомые интересуются, о чем вы с ней говорите, ведь столько уже живете. Я им отвечаю, что нам в сутках не хватает часов, чтобы наговориться. 18 лет как один миг пролетели, нам кажется, что свадьба только вчера была. У нас трое детей и все на меня похожи как близняшки. А жена мне говорит: "Видишь, как я тебя люблю, что еще несколько твоих копий родила". © cilavprirode / Pikabu
  • Моя нынешняя девушка сейчас спит и собирается приготовить мне ужин, когда проснется. Я убедился, что на столе порядок, а все ингредиенты для блюд вымыты, чтобы ей не пришлось делать лишнюю работу. Кому-то это может показаться ерундой, но она всегда говорит мне, что любит меня за такие мелочи. Эти признания так дороги для меня. © Js_On_My_Yeet / Reddit

А вот еще 20+ историй от мужей и жен, которым помогает держаться вместе любовь и чувство юмора.

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