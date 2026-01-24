Медаль одна, а дороги разные: 16 жизненных историй бывших отличников

Эти примеры лишний раз подтверждают, что настоящий успех измеряется не оценками, а умением найти свое место в жизни и получать от нее удовольствие. Главный предмет — поиск собственного счастья — не имеет строгой системы оценивания, и сдать его на «отлично» может каждый, независимо от оценок в школьном аттестате.

А чья судьба из ваших бывших одноклассников удивила вас больше всего при встрече?