Медаль одна, а дороги разные: 16 жизненных историй бывших отличников
Школьные годы оставляют нам теплые воспоминания и порой обманчивую уверенность, что оценки в дневнике определяют будущее. Однако жизнь часто пишет свои уникальные сценарии, которые оказываются куда увлекательнее любых учебников. Судьба разбрасывает бывших одноклассников по самым неожиданным маршрутам. В этой подборке вчерашние зубрилы находят счастье за рулем троллейбуса, а подававшие надежды врачи внезапно становятся чемпионами по боксу.
- На встрече выпускников встретила отличницу Машу. Одета в жесткий люкс, авто с водителем, бизнес, все у девчонки на мази. А потом мы столкнулись в уборной, и по одной только детали я поняла, что она всех обводит вокруг пальца. У Маши из сумки выпали десятки кредиток. Я помогла все собрать и, конечно, не подала виду, что заметила. Но потом она разревелась и призналась, что уже очень устала жить в долгах.
- На встрече выпускников наш отличник выложил на стол кнопочную мобилу в изоленте. Мы переглянулись, хотели скинуться на телефон. Тут ему пришла смс. Он прочитал, ухмыльнулся и выкинул трубку. Достал из рюкзака коробку с новым смартфоном и пояснил, что дал себе слово ходить со старым, пока не продаст свой стартап крупной корпорации. Деньги только что упали на счет. Весь банкет он оплатил сам.
- Иду по рынку, вижу, стоит наша отличница Лена, а перед ней ящики с клубнями. Мне стало за нее обидно. Подошла, попросила килограмм картошки. Она улыбнулась и ответила: «Это не картошка и стоит 5000 за килограмм». Я поперхнулась. Оказалось, это редчайшие трюфели, которые Лена научилась выращивать в наших широтах по собственной технологии, и на рынке она стоит не ради заработка, а ждет шеф-повара лучшего ресторана города, чтобы лично презентовать товар.
- В моей школе учился настоящий гений, который преуспевал по всем предметам. Он поступил в один из лучших медицинских университетов моей страны. Все думали, что станет хирургом.
Университет он окончил, но с врачеванием так и не сложилось. Сейчас он профессиональный боксер и даже выиграл несколько чемпионатов. © penguin_ag / Reddit
- Школу окончила с золотой медалью. Затем пошла в колледж, после — в институт. Отучилась там в общей сложности 7 лет, которые включили в себя магистратуру и аспирантуру. Вдобавок у этому было еще три года параллельного высшего образования. Сейчас у меня два красных диплома, юриста и филолога. Но я работаю не по профессии. Уже год занимаюсь маникюром, принимаю клиентов на дому, кайфую от этого. Зарабатываю на ноготочках. Я счастлива! © Карамель / VK
- Один из наших отличников защитил магистерскую по какой-то жутко интересной специальности, но бездарно спустил свои лучшие годы на видеоигры. Теперь он в ярости: ему уже за сорок, а весь жизненный опыт сводится к умению сжимать в руках геймпад от Xbox. © reddittheguy / Reddit
- Дочь наших знакомых мечтала стать водителем троллейбуса. Родители улыбались, пока не поняли, что это всерьез. Ведь в школе девочка была отличницей. После окончания школы завила, что идет на курсы, но родители встали в позу. Тогда она поступила в экономический вуз, окончила его с красным дипломом, а потом пришла и положила этот диплом родителям со словами: «Это ваш». После чего пошла на курсы водителей троллейбуса. Работает уже много лет и вполне счастлива. © Людмила Р / Dzen
- Я был троечником, всегда списывал у нашего отличника. Говорил ему: «Отличник, дай списать троечнику, и в будущем он возьмет тебя на работу». Но не тут-то было! После института он приехал обратно в село и умело прибрал к рукам бывший развалившийся колхоз со всем имуществом. За четыре года построил на его базе развивающийся бизнес. Ну а я работаю у него шофером. © Подслушано / Ideer
- У меня был одноклассник, окончивший школу с золотой медалью. Хороший такой, тихий, как будто старше нас. Он получил высшее образование в крутом ВУЗе, сейчас работает в посольстве. Не знаю кем, но живет очень даже неплохо.
Была еще одноклассница-отличница. Вся такая идеальная — на пианино играла, в конкурсах участвовала. Родители чуть ли не каждого из нас говорили, что нужно быть такой же, как и она, поэтому мы ее недолюбливали. В общем, она не с первой попытки поступила в театральный, потом вылетела. Снялась в сериале в роли типа «кушать подано», вернулась из столицы в родной город. Сейчас работает продавцом. © Pavlovna139 / Pikabu
- На встрече выпускников наша отличница Ира почти не ела, лишь украдкой собирала со стола объедки, складывая в сумку. Мы то и дело переглядывались. Неужели она бедствует? Спрашивать было неудобно. Вечер закончился, мы вышли. И тут Ира достала свой контейнер. Из темноты к крыльцу бесшумно вышла огромная, красивая лиса, а за ней еще две. Ира присела и начала кормить их с рук. Оказалось, она работает ведущим зоологом в заповеднике, на территории которого находится наш ресторан, и эти лисы — ее подопечные, которых она выхаживала с рождения, и они доверяют только ей.
- Подруга-отличница мечтала поступить в ветеринарную академию. Родители запретили. Выучилась на океанолога, вышла замуж. Замужество дочери до 30 лет у родителей тоже не входило в планы, но все же. Недавно встретилась с ней и она радостно сказала, что идет учиться на кинолога и бросает ненавистное преподавание. © VareSilvana / ADME
- Один знакомый бизнесмен по приколу нарядился на вечер встречи одноклассников весьма специфически. К нему даже с расспросами о жизни никто приставать не стал. Женщины игнорировали, а мужики лишь сочувственно смотрели и думали: «Ничего себе, как судьба-злодейка с отличником-то поступила!» Но настоящий культурный шок ребята испытали, когда в конце вечера за ним приехал «Бентли». Он оставил официанту 100 долларов на чай и спросил: «Кому в сторону аэропорта? Могу подбросить». © Cool story / VK
- Одноклассник окончил школу с золотой медалью. Родители требовали, чтоб он поступил либо на юридический факультет, либо на экономический, так как «другим образованием просто не заработаешь». А он взял и отучился на автомеханика. Родители в ярости, перестали общаться, а одноклассник позже открыл небольшую местную сеть автосервисов. Только после этого родители решили восстановить отношения, но он наотрез отказался, так как он всего лишь «какой-то слесаришка». © Almaz Perfecto diez / Dzen
- Я до сих пор дружу с лучшей выпускницей нашей школы, с которой мы закончили учебу аж 16 лет назад! Она — профессиональная танцовщица фламенко и сейчас получает докторскую степень. © countpupusa / Reddit
- На встрече выпускников наблюдала за отличницей Леной. Она была в костюме и отвечала на звонки четкими фразами. Точно стала боссом, гоняет подчиненных! После праздника мы вывалились на улицу и выпали в осадок. За Леной приехал джип, а из него вдруг высыпали трое детей разного возраста. Она вдруг расплылась в такой нежной улыбке, какой мы в школе ни разу не видели, и обняла их всех разом. Оказалось, ее «подчиненные» — это ее же дети. Она действительно стала главным управляющим, но самого счастливого семейного «предприятия».
- На встрече выпускников наша отличница Марина сидела в уголке. Кто-то спросил: «Где ты сейчас?» Она тихо ответила: «Да я все там же, в школе». Все начали рассказывать о своих фирмах, стараясь не смотреть на «неудачницу». Она протянула визитку. А там было написано: «Марина Сергеевна Королева, директор и основатель сети частных школ с углубленным изучением естественных наук».
Эти примеры лишний раз подтверждают, что настоящий успех измеряется не оценками, а умением найти свое место в жизни и получать от нее удовольствие. Главный предмет — поиск собственного счастья — не имеет строгой системы оценивания, и сдать его на «отлично» может каждый, независимо от оценок в школьном аттестате.
А чья судьба из ваших бывших одноклассников удивила вас больше всего при встрече?