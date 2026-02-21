15 человек вышли погулять с питомцем, а вернулись с байкой на все времена

Утром выходим гулять с собакой в парк, в основном по одному маршруту. Он проходит мимо одной частной клиники. Как-то проходим, а перед заездом стоит охранник. Он смотрит на нас и говорит: «Ну, как волкодав, растет?» Я немного растерялась, но ответила, что она уже выросла. И так история повторялась точь-в-точь несколько раз. Потом я просто стала с ним здороваться и спрашивать, как у него дела. А этот милый охранник так и продолжает интересоваться, как у моего «волкодава» дела. Теперь он уже запомнил, что волкодаву пять лет. Каждый раз поднимает мне настроение. Кстати, мой «волкодав» вполне среднего размера и ростом всего до колена.

© lucia_rom