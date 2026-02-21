15 человек вышли погулять с питомцем, а вернулись с байкой на все времена
Стоит только дать владельцам повод, и они могут рассказывать о своих питомцах бесконечно. Каждая прогулка — это отдельная история. А если попросить показать фотографии, разговор точно затянется надолго: ведь самый обычный день с четвероногим другом легко превращается в маленькое приключение. Вот несколько историй от хозяев, чьи любимцы на прогулке выдали такое, что забыть сложно.
Вышли с мужем и собакой на прогулку в парк. Вдруг она начала яростно рыть землю и вытащила пухлый кошелек. У нас дыхание перехватило: стоим, судорожно соображаем, что делать. В этот момент из-за дерева выскочил парень с камерой: «Снято! Ребята, это пранк на честность, вы в эфире!» Муж, не моргнув глазом, протянул кошелек и сказал: «А мы уже решили, что она нашла клад и можем выходить на пенсию». Парень так хохотал, что тут же сбегал в магазин за вкусняшкой для нашей «добытчицы». Денег не прибавилось, зато собака довольна.
Вышли гулять с собакой и пошли непривычным маршрутом, решили создавать новые нейронные связи. Подходим к остановке, там толпа людей, и смотрю — моя собака начала метаться, ищет кого-то. Носом водит, людей обнюхивает, мечется. Ничего понять не могу, думала, может, кого-то из моих знакомых унюхала, оглядела толпу — никого нет. Решила окликнуть: «Ума, ты кого потеряла? Кого там высматриваешь?» Собака поворачивается, начинает вилять хвостом, бежит, прыгает, поджимает уши. И тут до меня дошло, что она потеряла меня, хотя была на поводке и в шлейке. Мне так смешно стало. Это как Сова из «Винни Пуха», которая искала свои очки, а они были у нее на лбу.
Утром выходим гулять с собакой в парк, в основном по одному маршруту. Он проходит мимо одной частной клиники. Как-то проходим, а перед заездом стоит охранник. Он смотрит на нас и говорит: «Ну, как волкодав, растет?» Я немного растерялась, но ответила, что она уже выросла. И так история повторялась точь-в-точь несколько раз. Потом я просто стала с ним здороваться и спрашивать, как у него дела. А этот милый охранник так и продолжает интересоваться, как у моего «волкодава» дела. Теперь он уже запомнил, что волкодаву пять лет. Каждый раз поднимает мне настроение. Кстати, мой «волкодав» вполне среднего размера и ростом всего до колена.
С утра слышу, что муж ушел. Через 30 минут возвращается и спрашивает, не возвращалась ли наша собака. Живем за городом, и она гуляет свободно рядом с домом. А собака никуда и не уходила — как спала рядом со мной, так и спит. Кого муж выгуливал, мы так и не поняли. Из объяснений: он с ней вышел, пошел выбросить мусор, поговорил с соседом и ему показалось, что она пошла по привычному маршруту, а он — за ней. Свистел, искал — нигде нет.
Выгуливала собаку в лесу. Впереди шла женщина с маленьким песиком. Проходим рядом, а она говорит: «Вы лучше побыстрее проходите, а то мой кот вашу собаку покусает!» Думаю, необычная женщина, собаку котом называет. И тут из кустов на нас выскакивает кот. Спина дугой, хвост трубой, шерсть дыбом — и с громким воплем несется прямо на нас. К такому я была не готова. Осторожно и быстрым шагом удалялись мы с моим доберманом. А кот, как оказалось, просто так охранял своего друга — песика.
Вынесла попугая в клетке на балкон подышать, у нас первый этаж, окна на распашку. Рядом на скамейке сидела пара и бурно выясняла отношения. Парень кричал: «Докажи, что ты мне не врала!» Мой Кеша внимательно слушал, склонив голову, а потом внезапно выдал таким сочным басом: «В шкафу он, в шкафу! Карта в синем пиджаке!» Парень замер, девушка побледнела, а я поняла, что при Кеше больше не буду смотреть детективные сериалы.
Никто никогда не слушает доводы взрослых о том, что под крышами вдоль домов ходить опасно. И я такой была. Однажды выгуливала собаку. Она села делать свои дела, и я, соответственно, остановилась. Ровно в этот момент передо мной, на расстоянии шага, упала огромная глыба снега со льдом. Теперь я благодарна своей собаке за этот «порыв». Уже много лет прошло, а я до сих пор смотрю на крыши и стараюсь обходить их стороной.
Февраль, слякоть, темень. Пес вдруг встал у сугроба и ни в какую. Я и тянула, и ругалась — ноль эмоций. В сердцах схватила его в охапку и дотащила до подъезда. Стала открывать дверь и тут меня ледяным потом прошибло. Бегом назад, ведь там в снегу торчал не просто кусок льда, который он якобы учуял, а мой дорогой смартфон, выпавший из кармана! Пес не просто упрямился, он охранял мою потерю и пытался мне показать. А я его, бедного, на руках утащила. Прибежала, телефон на месте. Перед собакой извинялась весь вечер вкусняшками.
Моя собака ужасно обижается, когда ее купаешь или моешь лапы после прогулки. Недавно выпал снег, а потом сразу начал таять, на улице образовалась слякоть. Вышли мы гулять, потому что дома ей в туалет не сходить — в любом случае нужно идти на улицу. Полчаса погуляли, возвращаемся домой. Я в коридоре беру тряпку и говорю: «Лапки идем мыть?» Услышав это, собака залезла под пуфик в коридоре и начала имитировать вытирание лап, при этом поглядывая на меня. Мол, достаточно или еще потереть о коврик? Я посмотрела на это представление, стало так жаль ее. Но в ванную мы все равно пошли, просто этап с тряпкой пропустили.
Повела пса на прогулку. Вышел он из подъезда и удивленно выпучил глаза. Ушки напряг, тело вытянулось, как струна. Стоит, с лапы на лапу переминается, не решается сделать шаг. Но любопытство вскоре победило: осторожно ступает, принюхивается. Совсем забыв о своих собачьих делах. Лизнул. Вопросительно посмотрел на меня, снова лизнул и опять посмотрел. А потом следующие полчаса катался по земле, прыгал, зарывался мордой в белое покрывало и радостно хватал пастью летящие с неба хлопья. Первый снег в юной собачьей жизни.
Я спросонья оделся и вышел выгуливать собаку. Она скулила с пяти утра, видимо, очень хотела на улицу. На улице темно, зима, холодно. Стою с поводком, а глаза слипаются. Вижу вдали соседа. Непривычно: в такую рань, да еще в выходной, люди обычно спят. Он подошел ко мне, поздоровался и предложил познакомить меня со своим новым любимцем. Я ожидал увидеть собаку, кота, да кого угодно. Но у него за спиной, на шее, оказался упитанный енот. Сказал, что купил его в интернете и теперь предлагает нам гулять вместе. Я пока не готов к такому стрессу для собаки.
Однажды пошел гулять с собакой в парке. С другого конца парка ко мне бежит девушка в восторге: «Это что, пудель? А есть контакты заводчика?» Через какое-то время рядом останавливается машина, открывается окно, и снова те же вопросы. Люди, вы что, пуделей не видели?
Я работаю выгульщицей собак, и со мной случалось немало историй. Однажды я выгуливала двух крупных, неторопливых лабрадоров. И вдруг к нам из ниоткуда подошел крошечный котенок. Оказалось, что собаки спокойно относятся к кошкам. Я поискала поблизости его маму или других котят, но никого не нашла. В итоге забрала малыша себе и назвала его Фрост.
Решила впервые вывести кота на прогулку в шлейке. В подъезде он испугался шума лифта, вырвался и пулей залетел в чью-то приоткрытую квартиру. Я в ужасе влетаю следом, готовая к скандалу, и замираю: мой кот уже на руках у какого-то ребенка. Посмеялись с его родителями и мы вернулись домой, ну их эти эксперименты.
На днях выгуливала свою собаку в парке, и она решила сделать свое «дело» прямо на траве. Рядом была мама с коляской, и как только она это увидела, сразу завопила: «Ты что, не могла найти другое место для своего пса?» Я спокойно достала мешочек и ответила, что не стоит переживать — я всегда убираю за своим питомцем. Прошло пару дней. Снова убираю за собакой, как вдруг ко мне подлетает незнакомая девушка и говорит: «Ты в курсе, что пластик не разлагается? Ты только вредишь природе!» Я решила, что нужно что-то менять, и купила специальный совочек для уборки. Спустя еще несколько дней, выбрасывая отходы в мусорку, на меня наорал мужчина, который что-то искал в мусоре.
