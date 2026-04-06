Вроде бы не старая женщина, а выглядит усталой и старше своих лет. Ей бы йогой заняться и волосы по-другому уложить, думаю, кудрявый метод очень подойдёт.
20 дам, которые взяли дело в свои руки, и результат затмил работу любого бьюти-мастера
Зачем тратиться на маникюр, окрашивание волос и другие процедуры, если и сама можешь отлично справиться с этим делом? Вот некоторые женщины и не готовы доверять свои ногти, волосы и лицо непроверенным профессионалам, и, вооружившись кисточками или ножницами, создают такую красоту, что просто взгляд сложно оторвать. Существуют даже умелицы, которые умудряются сами себя стричь.
«Вдохновилась картиной Моне и сделала себе такой маникюр»
«Решила поэкспериментировать с белым хромом. Потратила на маникюр кучу времени, но оно того стоило. Мои весенние ногти в пастельных тонах»
- Какая прелесть! Они похожи на карамельки!
«Решила самостоятельно сделать стрижку и теперь немного волнуюсь, что скажет муж, когда меня увидит»
- Классная работа! Вы прямо помолодели!
«Попрактиковалась с новыми кисточками и сделала маникюр в весенних цветах»
Так и хочется слегка удлинить ногти, чтобы они не делали визуально пальцы короче.
«Немного подправила салонный маникюр. В первый раз попробовала поиграть с хромом»
- Обалдеть! Да вам вообще не надо тратиться на походы в салон!
«Я полный профан, но после двух часов мытарств, мне удалось сделать что-то похожее на французский маникюр»
- Что-то похожее? Бросьте, получилось потрясающе!
«В первый раз попробовала самостоятельно подстричься»
«Сбрила кончики бровей и мои глаза сразу стали больше! Макияж тоже сделала сама и в восторге от него»
«У меня сейчас нет времени, чтобы ходить в салон, так что стала делать маникюр сама. Это моя вторая попытка»
- Красота! Я свои даже обычным лаком аккуратно накрасить не могу.
«После 20 почти не красилась, но тут мне стукнуло 40 лет, и я решила поэкспериментировать с макияжем. Результат мне понравился»
«Сделала себе черничный маникюр»
«Впервые попробовала подстричь себя. Выглядит неидеально, но явно лучше некоторых стрижек, которые мне делали в салонах»
«Сделала себе маникюр, а подружка его забраковала и посоветовала снять»
- Не слушайте вы ее! Выглядит потрясающе!
«Отрастила волосы по пояс и все время собирала их в хвостик или пучок. Так что решила самостоятельно сделать себе стрижку»
- Ух ты! У вас явно есть талант к парикмахерскому делу!
«Я сама расписала набор накладных ногтей»
- Какая милота! Вам нужно этим деньги зарабатывать!
«Мне не нравился натуральный цвет моих волос, так что решила их сама покрасить»
Можно, я просто промолчу? Ей бы здоровьем заняться, а не вот это вот всё 🥹
- Вам очень идет! Глаза теперь буквально сияют!
«Решила научится делать себе маникюр. Этот вариант мне очень понравился»
«Десять лет красила волосы в темные тона, а тут решила превратиться в блондинку»
- Ваш стилист — просто бог! Вам так идет!
- Спасибо! Я сама себе стилист.
«Переехала в другую страну и маникюр здесь стоит конских денег. Так что решила делать его сама. Смешала акриловую пудру двух цветов и вот, что у меня получилось»
«Посмотрела обучающий ролик и сама сделала себе стрижку»
А вы ходите в салон или наводите красоту самостоятельно? Делитесь в комментариях. А если у вас есть фото ваших работ, тоже будем рады.
Был у меня как-то порыв тоже самой себе ногти делать. Несколько месяцев продержалась, потом вернулась к услугам профессионалов. Во-первых, в разы больше времени занимает, во-вторых, не получается так же качественно, как у мастера, особенно левой рукой делать правую