20 дам, которые взяли дело в свои руки, и результат затмил работу любого бьюти-мастера

Народное творчество
11 минут назад
Зачем тратиться на маникюр, окрашивание волос и другие процедуры, если и сама можешь отлично справиться с этим делом? Вот некоторые женщины и не готовы доверять свои ногти, волосы и лицо непроверенным профессионалам, и, вооружившись кисточками или ножницами, создают такую красоту, что просто взгляд сложно оторвать. Существуют даже умелицы, которые умудряются сами себя стричь.

«Вдохновилась картиной Моне и сделала себе такой маникюр»

«Решила поэкспериментировать с белым хромом. Потратила на маникюр кучу времени, но оно того стоило. Мои весенние ногти в пастельных тонах»

  • Какая прелесть! Они похожи на карамельки!

«Решила самостоятельно сделать стрижку и теперь немного волнуюсь, что скажет муж, когда меня увидит»

Капибара в кимоно
2 часа назад

Вроде бы не старая женщина, а выглядит усталой и старше своих лет. Ей бы йогой заняться и волосы по-другому уложить, думаю, кудрявый метод очень подойдёт.

  • Классная работа! Вы прямо помолодели!

«Попрактиковалась с новыми кисточками и сделала маникюр в весенних цветах»

Olga Dubrowski
7 минут назад

Так и хочется слегка удлинить ногти, чтобы они не делали визуально пальцы короче.

«Немного подправила салонный маникюр. В первый раз попробовала поиграть с хромом»

  • Обалдеть! Да вам вообще не надо тратиться на походы в салон!

«Я полный профан, но после двух часов мытарств, мне удалось сделать что-то похожее на французский маникюр»

  • Что-то похожее? Бросьте, получилось потрясающе!

«В первый раз попробовала самостоятельно подстричься»

«Сбрила кончики бровей и мои глаза сразу стали больше! Макияж тоже сделала сама и в восторге от него»

«У меня сейчас нет времени, чтобы ходить в салон, так что стала делать маникюр сама. Это моя вторая попытка»

  • Красота! Я свои даже обычным лаком аккуратно накрасить не могу.

«После 20 почти не красилась, но тут мне стукнуло 40 лет, и я решила поэкспериментировать с макияжем. Результат мне понравился»

«Сделала себе черничный маникюр»

«Впервые попробовала подстричь себя. Выглядит неидеально, но явно лучше некоторых стрижек, которые мне делали в салонах»

«Сделала себе маникюр, а подружка его забраковала и посоветовала снять»

  • Не слушайте вы ее! Выглядит потрясающе!

«Отрастила волосы по пояс и все время собирала их в хвостик или пучок. Так что решила самостоятельно сделать себе стрижку»

  • Ух ты! У вас явно есть талант к парикмахерскому делу!

«Я сама расписала набор накладных ногтей»

  • Какая милота! Вам нужно этим деньги зарабатывать!

«Мне не нравился натуральный цвет моих волос, так что решила их сама покрасить»

  • Вам очень идет! Глаза теперь буквально сияют!

«Решила научится делать себе маникюр. Этот вариант мне очень понравился»

«Десять лет красила волосы в темные тона, а тут решила превратиться в блондинку»

  • Ваш стилист — просто бог! Вам так идет!
  • Спасибо! Я сама себе стилист.

«Переехала в другую страну и маникюр здесь стоит конских денег. Так что решила делать его сама. Смешала акриловую пудру двух цветов и вот, что у меня получилось»

«Посмотрела обучающий ролик и сама сделала себе стрижку»

А вы ходите в салон или наводите красоту самостоятельно? Делитесь в комментариях. А если у вас есть фото ваших работ, тоже будем рады.

Фото на превью tooleybeauty / Reddit

Фрося Сумочкина
1 час назад

Был у меня как-то порыв тоже самой себе ногти делать. Несколько месяцев продержалась, потом вернулась к услугам профессионалов. Во-первых, в разы больше времени занимает, во-вторых, не получается так же качественно, как у мастера, особенно левой рукой делать правую

