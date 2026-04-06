20 дам, которые взяли дело в свои руки, и результат затмил работу любого бьюти-мастера

Зачем тратиться на маникюр, окрашивание волос и другие процедуры, если и сама можешь отлично справиться с этим делом? Вот некоторые женщины и не готовы доверять свои ногти, волосы и лицо непроверенным профессионалам, и, вооружившись кисточками или ножницами, создают такую красоту, что просто взгляд сложно оторвать. Существуют даже умелицы, которые умудряются сами себя стричь.

«Вдохновилась картиной Моне и сделала себе такой маникюр»

«Решила поэкспериментировать с белым хромом. Потратила на маникюр кучу времени, но оно того стоило. Мои весенние ногти в пастельных тонах»

Какая прелесть! Они похожи на карамельки! © rabbitesk / Reddit

«Решила самостоятельно сделать стрижку и теперь немного волнуюсь, что скажет муж, когда меня увидит»

Классная работа! Вы прямо помолодели! © wastelandlbaby / Reddit

«Попрактиковалась с новыми кисточками и сделала маникюр в весенних цветах»

«Немного подправила салонный маникюр. В первый раз попробовала поиграть с хромом»

Обалдеть! Да вам вообще не надо тратиться на походы в салон! © Informal-Wallaby1875 / Reddit

«Я полный профан, но после двух часов мытарств, мне удалось сделать что-то похожее на французский маникюр»

«В первый раз попробовала самостоятельно подстричься»

«Сбрила кончики бровей и мои глаза сразу стали больше! Макияж тоже сделала сама и в восторге от него»

«У меня сейчас нет времени, чтобы ходить в салон, так что стала делать маникюр сама. Это моя вторая попытка»

Красота! Я свои даже обычным лаком аккуратно накрасить не могу. © DarkandTwistyMissy / Reddit

«После 20 почти не красилась, но тут мне стукнуло 40 лет, и я решила поэкспериментировать с макияжем. Результат мне понравился»

«Сделала себе черничный маникюр»

«Впервые попробовала подстричь себя. Выглядит неидеально, но явно лучше некоторых стрижек, которые мне делали в салонах»

«Сделала себе маникюр, а подружка его забраковала и посоветовала снять»

Не слушайте вы ее! Выглядит потрясающе! © Cosmolina111 / Reddit

«Отрастила волосы по пояс и все время собирала их в хвостик или пучок. Так что решила самостоятельно сделать себе стрижку»

Ух ты! У вас явно есть талант к парикмахерскому делу! © queenstostyle19 / Reddit

«Я сама расписала набор накладных ногтей»

Какая милота! Вам нужно этим деньги зарабатывать! © Incogn1toMosqu1to / Reddit

«Мне не нравился натуральный цвет моих волос, так что решила их сама покрасить»

Вам очень идет! Глаза теперь буквально сияют! © easternbetta / Reddit

«Решила научится делать себе маникюр. Этот вариант мне очень понравился»

«Десять лет красила волосы в темные тона, а тут решила превратиться в блондинку»

Ваш стилист — просто бог! Вам так идет! © Reddit

Спасибо! Я сама себе стилист. © tooleybeauty / Reddit

«Переехала в другую страну и маникюр здесь стоит конских денег. Так что решила делать его сама. Смешала акриловую пудру двух цветов и вот, что у меня получилось»