У меня вообще нет желания общаться с бывшими одноклассниками. Хотя в школе у меня были хорошие отношения со всеми, но как-то не хочется слушать чужие истории жизни и рассказывать о себе. Я нигде себя не выставляю. Только в Адме могу поразглагольствовать. И со своими нынешними друзьями и родными потрендеть и пошарахаться.
17 курьезных историй о том, как люди пересеклись с бывшими одноклассниками
На выпускном многие из нас давали друг другу клятвы «звонить-писать» и «встречаться каждый год» А потом жизнь взяла свое, и вот уже 10, 15, а то и 20 лет прошло. Мы меняем города, работы, и кажется, что школьное прошлое — это что-то из другой жизни. Но в один прекрасный день эта «другая жизнь» врывается в настоящее.
- Однажды мне написал бывший одноклассник. Сказал, что сейчас неподалеку, надо поговорить. Не общалась с ним с выпускного, да и желания особого не было. Но согласилась и вышла. Поздоровались, обнялись, а потом он вдруг засуетился и вытащил из кармана простенькую валентинку (был день всех влюбленных) и сказал: «А помнишь, как ты мне в 7-м классе подарила валентинку, а я тебе нет? Это тебе». А я не помню такого. © Карамель / VK
- Приехала в родной город. Встретила бывшую одноклассницу. Она работает продавцом в магазине часов. Хотела подойти, поздороваться, но она нырнула под прилавок. Сделала вид, что не заметила этого. А все потому что в соцсетях она позиционирует себя как модель и выставляет фотки исключительно с фотосессий. Как по мне, стыдиться своей работы глупо. Надо уважать и себя, и то, что ты делаешь. © Подслушано / Ideer
- Собрались на 20 лет выпуска на даче. Одноклассница выскакивает из реки и орет: «Беда!» Начала выяснять. А она: «Нырнула и потеряла вставную челюсть!» У меня шок. Подошел одноклассник. Я думала, удивится вставной челюстью, но он выдал: «А я свою дома оставил. И верхнюю, и нижнюю». Остальной народ проникся и начал искать челюсть. А нам еще не всем и сороковник исполнился. © Тигра Львовна / Dzen
- Я живу довольно далеко от своей школы. Однако подруга, с которой я поддерживаю связь, недавно ходила на встречу выпускников. Она рассказала, что это было странно. Нам хочется думать, что людей, которые нас обижали в школе, настигнет карма. Но, увы. Одноклассница, которая ужасно себя со мной вела, зарабатывает много денег в юридической фирме, у нее отличная машина, красивая одежда и она живет в шикарной квартире. Ура. © Unknown author / Reddit
- Случайно встретилась с бывшей одноклассницей. Она гуляла с парнем, позвала выпить кофе, все-таки 5 лет не виделись. До меня дошло, что она подозрительно и со злобой на меня смотрела, когда ее парень обращался ко мне. И тут подумала, что надо спасать ситуацию. Говорю, мол, надо парню позвонить, что задержусь тут с вами. Набираю быстренько подругу и лепечу в трубку: «Лапуль, я тут с Машкой кофеек в центре попью. Опоздаю, начинай готовить без меня». И все было бы отлично, если бы я случайно ухом не нажала громкую связь. Наташа мне произнесла прозаичное: «Марина, с тобой все хорошо?» © Карамель / VK
Одноклассница теперь будет переживать не за своего бойфренда, а за себя 🤣🤣🤣
- Решила выбежать в магазин. Вышла в спортивках, куртке, кедах, на голове волосы в пучок. Вижу, одноклассница моя, с которой мы лет 20 не виделись. Подошла к ней и говорю: «Девушка, не скучаете?» Она посмотрела на меня и выдала: «Извини, мелочи нет, гуляй!» Наверное не стоит больше выходить в таком виде. © Палата № 6 / VK
- Однажды бывший одноклассник попросил отправить ему 40 евро на большую коробку подгузников для его новорожденного ребенка. Это было очень странно и неожиданно, ведь в последний раз мы виделись с ним 4 года назад на выпускном. © Joshimitzuuu / Reddit
- У дочки новая учительница — моя бывшая одноклассница. Она стала гадить моему ребенку: двойки по разным предметам, замечания. Потребовала вызвать отца в школу. Муж пошел. Вернулся поздно, позвал меня и отчеканил: «Она ко мне клеилась. Клеилась! Понимаешь? Ко мне в жизни еще так женщина не клеилась». Говорит, а сам глушит воду стакан за стаканом. Я давай его расспрашивать. Он сбивчиво описывал все события, а потом вдруг спросил: «Что за Витя Евдокимов?» И у меня воспоминание разблокировалось. В школе все девочки бегали за Витькой, а он выбрал меня. И одна моя одноклассница — вот та, что теперь дочку учит — на выпускном вошла в раж и пообещала мне, что когда-то отплатит мне тем же, уведет у меня мужика. Короче, клеилась она к моему мужу напропалую, потом истерику закатила, Витю того вспомнила. Муж говорит, что еле ноги унес. Если она не успокоится, будем требовать комиссию по всем предметам, где эта мадам нам свинью подложила.
Переведите ребенка в другую школу. Скажите, что учительницу заколдовала злая фея и заклятье ещё не потеряло силу.
- Мне подруга рассказала. Заклинило у нее как-то шею. Терпела, терпела, но работать не может. Собралась в поликлинику. В очереди встретилась с нашей одноклассницей, юморной девчонкой. Та, как обычно, начала хохмить. Я, говорит, до слез насмеялась и чувствую, что боль мою отпустило. Мне уже к врачу заходить, а шея-то не болит. Бывает же такое. © Татьяна / Dzen
- Училась в небольшом городе, потом перебралась в столицу. Там встретила бывшую одноклассницу. У нее знакомых в городе кот наплакал, а скоро свадьба. Попросила меня прийти, чтобы хоть кто-то «свой» был. Я, блин, согласилась. Пришла, а там какая-то прям скучная свадьба была. Жених вроде ничего такой, приятный. Короче, через полгода она развелась, так этот жених начал мне писать! Говорит, мол, с самой свадьбы обо мне думает, может ошибся тогда. Вот сижу теперь и думаю — если мы с ним закрутим, это подло будет или судьба? © Мамдаринка / VK
- 10 лет не виделась с одноклассницей. Недавно встретились. Сидим, болтаем. Разговор зашел о мужчинах. Я начала рассказывать о том, какие странные мужики подкатывают, показала фотку одного. Оказалось, тот самый странный мужик — это ее муж, с которым она 9 лет вместе. Неловко получилось. © Карамель / VK
Люди ж без твоего непосредственного участия разошлись, так что, имо, норм
- Купила бутылку для воды. Выбрасывала мусор и заметила, что та бутылка торчит из пакета. Видимо перепутали и выбросили. Достала из бака. Довольная разворачиваюсь, а на меня квадратными глазами смотрит бывший одноклассник и говорит: «Что, не поступила?» © Карамель / VK
- Случайно встретила своего одноклассника на детской площадке спустя много лет. Наши дети — ровесники. Теперь мы встречаемся там регулярно. © _Valeria_o / Reddit
- Встретил вчера одноклассницу с мужем. Сто лет не виделись, а у нее живот месяцев так на семь. Радостно спрашиваю: «Ну, кто?» А она, скромно потупив взгляд, кивает на мужа и произносит: «Он». © Убойные Истории / VK
- Была в магазине. И как же удивилась, когда увидела на упаковке свою бывшую одноклассницу. Она всегда хотела быть моделью, но ей все говорили, что модель из нее никакая. Обрадовалась. Решила позвонить ей. Номер был, так как держим связь с бывшими одноклассниками. Позвонила, поздравила, говорю, мол, молодец, добилась своей цели. И знаете, что я услышала? Она выдала: «Что, тоже хочешь? Теперь ко мне подбиваться будешь? Удали мой номер, я теперь известная». И отключилась. Что тут сказать. © Подслушано / Ideer
- Встретился с одноклассником. Давно с ним не виделись. Стоим прямо возле продуктового магазина. Разговариваем о том, о сем, как вдруг Вася смотрит мне за спину и описывает какую-то шикарную женщину. Мол, все при ней, и он был бы счастлив, если такая женщина влюбится в него. Вдруг он изумленно поднял бровь и сказал, что она идет прямо к нам. Я обернулся и положил руку на талию талии этой красавицы. Ведь к нам подошла моя жена. © Палата № 6 / VK
- Пошла с мужем на встречу его одноклассников. Было любопытно увидеть его первую любовь. Познакомились, даже поговорили. Приятная женщина оказалась, но ничего особенного я в ней не разглядела. Зато увидела, как он на нее смотрит. Такой взгляд я даже на себе не видела, он навсегда останется в моей памяти. Это был взгляд восхищения и грусти одновременно. © Подслушано / Ideer
От неловких ситуаций, когда хочется провалиться сквозь землю, до романтических финалов, которым позавидует Голливуд, — похоже, встречи с бывшими одноклассниками могут быть какими угодно, но только не скучными. А у вас была встреча с одноклассником, после которой вы подумали: «Вот это да! Лучше бы я дома остался» или, наоборот: «Как же здорово, что мы увиделись»?
Комментарии
Зачем вообще ходить на встречу выпускников с мужем или женой если вы не учились вместе. Это чужой праздник.
Зачем рассказывать супругам про свои любови, а потом супругу\супруге тащиться на встречу тех, с кем ты не училась, чтобы проверить что там за любоффь такая была?
"положил руку на талию талии этой красавицы" До того великолепна, что даже у ее талии есть талия 😆