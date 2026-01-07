17 курьезных историй о том, как люди пересеклись с бывшими одноклассниками

На выпускном многие из нас давали друг другу клятвы «звонить-писать» и «встречаться каждый год» А потом жизнь взяла свое, и вот уже 10, 15, а то и 20 лет прошло. Мы меняем города, работы, и кажется, что школьное прошлое — это что-то из другой жизни. Но в один прекрасный день эта «другая жизнь» врывается в настоящее.