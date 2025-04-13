11 историй о том, что у каждого в жизни был день, который навсегда врезался в память

Я бы просто хотела посмотреть нна реакцию невесты, если бы не жених отменил свадьбу из-за похорон бывшей...
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У каждого из нас есть один особенный день, который словно застыл во времени. Он может быть радостным, горьким, неожиданным - но точно незабываемым. Такие моменты не тускнеют с годами и возвращаются, стоит лишь чему-то напомнить о них.
Я бы просто хотела посмотреть нна реакцию невесты, если бы не жених отменил свадьбу из-за похорон бывшей...
Какая-то неоднозначная история про карточки. Только отца похоронил, и тут же карточкам радуется как человек с памятью мотылька
А здесь еще больше ностальгических подборок:
Но по каким-то неизвестным причинам я засунул одного из мишек в свою левую ноздрю🤣🤣
Одна сестра вытащила себе племянника из другой сестры... Стиль изложения конечно огнище 😂😂😂