11 историй о том, что у каждого в жизни был день, который навсегда врезался в память

Истории
2 часа назад

У каждого из нас есть один особенный день, который словно застыл во времени. Он может быть радостным, горьким, неожиданным - но точно незабываемым. Такие моменты не тускнеют с годами и возвращаются, стоит лишь чему-то напомнить о них.

  • В детстве я жила в доме с печным отоплением. А за печкой жили мыши. Однажды, одним уютным зимним вечером, когда мы семьей грелись в кухне и читали сказки, из-за печки вылез крохотный мышонок. Мать была проворницей, поймала его полотенцем. Налюбовавшись на милоту, стали решать, что с ней делать. Решение было единогласным: накормить и отпустить. Накормили повкуснее: колбаской, сырком, пустили обратно под печку. Мышонок немедленно сбежал. Дальше - минут эдак через 5 - он явился уже со всей семьей: мамой, папой, сестрами, братьями... Сейчас уже не помню точно, но, кажется, их было мышей 8. Наш "милый друг" метнулся к моей матери, стал перед ней столбиком. Поза была недвусмысленной: мол, теперь надобно угостить и родичей... Угостили. Разумеется, опять повкуснее. С тех пор мыши жили в доме как домашние животные, никого не боясь. Как ни странно, больше их не становилось. Видимо, часть подрощенного молодняка уходила осваивать новые территории, образовывала собственные семьи и популяции. А часть оставалась, заменяя умирающих от старости родителей и братьев. Каждый из "друзей" имел собственное имя и характер. Одни были истинными леди и джентльменами, другие - хулиганили... Что правда, без вредительства. Возможно, сказывалось хорошее воспитание (мама с ними постоянно разговаривала, учила хорошим манерам) Сожительствовали мы долго. Почти 40 лет, до самой смерти мамы. А после ее ухода ушли и мыши. © Наталья Бовина. Записки *********. / Dzen
  • Подружка жены рассказывала, что встретила будущего мужа на отдыхе. Им уже по 23 года было, закрутился роман, оказалось, что из одного города, да еще недалеко друг от друга живут. Когда решили пожениться и она пришла знакомится с родителями, мама жениха достала альбом с детскими фотографиями. И на одном фото подруга увидела себя: стоит злая с оторванным заячьим ухом, а рядом заплаканный будущий муж в костюме зайца и без одного уха. Им там вроде по 4 годика. Ржали все так, что аж кошка под диван спряталась. Теперь у нее любимое ласковое прозвище для мужа "зайка моя ушастая", мол, не будешь слушаться, продолжу ухи обрывать. © Справедливый / Dzen
  • Меня бывший муж буквально спас из могилы. Он умер внезапно. А мне пришлось отменять свою свадьбу, назначенную за день до его похорон. Не до торжества было. И вот тут-то мой женишок не понял, оскорбился и хлопнул дверью. Как выяснилось позже, оно и к лучшему. © Сундук и Ко / Dzen
Конфуз
1 час назад

Я бы просто хотела посмотреть нна реакцию невесты, если бы не жених отменил свадьбу из-за похорон бывшей...

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  • А я с теплом вспоминаю свой первый поцелуй со школьной любовью. Мы были лучшими друзьями, потом парой. Потом она сменила школу. Но однажды летом мы встретились. Мы оба только что расстались со своими партнерами. Я плохо понимал сигналы от девушек. И вот в нашем разговоре возникла пауза. Мы оба чувствовали, как все разом возвращается. И тут она просто схватила меня и поцеловала впервые за 7 лет свиданий, расставаний, и общения с другими людьми. Мы встречались долгое время. Я никогда этого не забуду. © SketchesofCasper / Reddit
  • Преподавала английский на вечернем отделении для взрослых людей - им надо было получить второе образование для дальнейшей карьеры. Человек уже работает главным бухгалтером, но корочки не хватает. Одна дама уснула - после рабочего дня. В результате я стала негромко объяснять материал, студенты негромко же читали и переводили текст, все было негромко. Потом мне сказали, что она всю ночь перед этим просидела у постели больной матери, а с утра рабочий день, и я тут еще со своим английским. А дама хоть немного отдохнула. Ей снова в больницу - в ночную смену. А ее мама, кстати, выздоровела. © Гузель Маликова / Dzen
  • Отец боролся с болезнью и проиграл. После прощания с ним мама отвела меня в сторонку и протянула конверт: "Папа велел отдать тебе, когда его не станет". В смятении я открыл конверт и расплакался от счастья - там были коллекционные карточки, изображающие весь экипаж USS Enterprise из "Звездного пути". На карточке Спока дрожащим почерком было написано: "Всегда помни, что Спок был наполовину человеком. Я люблю тебя". Я плакал, но не потому, что мне было грустно. © garmachi / Reddit
Тревожное Пирожное
1 час назад

Какая-то неоднозначная история про карточки. Только отца похоронил, и тут же карточкам радуется как человек с памятью мотылька

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  • В 2013 году мой тогдашний парень удивил меня предложением на крыше перед всей нашей семьей и друзьями. Я надеялась, что он сделает мне предложение за ужином в ресторане, но как только мы вышли, все мысли об этом вылетели из головы. Мы пошли на крышу музея, я увидела огромную толпу и сразу поняла, что что-то происходит. Я начала оттаскивать своего теперь уже жениха, говоря ему, что мы портим чье-то мероприятие. Оказалось, это было мое мероприятие! Он встал на одно колено перед всей нашей семьей и друзьями и попросил меня стать его женой. Я была так потрясена, что не могла этого осознать до тех пор, пока не прошло около 3 часов. Я так рада выйти замуж за этого мужчину и провести нашу жизнь вместе. © spessica / Reddit
  • Мой сосед, абсолютно хамоватого вида и поведения, однажды в одних домашних трениках зашел позвонить и общался со мной совершенно по-свойски (мы с рождения знакомы, а моя мама с ним сложные темы по алгебре разбирала). И вдруг он заметил, что в гостях у меня молодой человек (одноклассник, мальчик в стиле "удачная партия"). Сосед моментально подобрался, поправил портки и официальным тоном представился: "Сергей, сосед" - и протянул руку поздороваться. На выходе предупредил: "Если че будет, скажи, что меня знаешь". Такие слова тогда дорогого стоили. Все-таки математика - царица наук. © GN / Dzen
  • Поехали с сыновьями на пляж. Старшего, ему было три, предупредили: в воду не заходить. Приходит с мокрой головой! Мы в шоке - как так? Говорит, мальчик облил. А потом мы проявили пленку, смотрю фото, а там на заднем плане сидит старший на корточках и из игрушечного ведерка поливает себе на голову. А мы в это время позируем с младшим. © Евгения Б / Dzen
  • Однажды я решил купить пачку желейных мишек. Сидя в своей кабинке, я открыл их и съел один за другим. Но по каким-то неизвестным причинам я засунул одного из мишек в свою левую ноздрю. Через несколько минут я совершенно забыл о нем. Позже зашел мой босс, и на его лице было очень странное выражение. В тот момент я подумал, что с ним что-то не так, и решил взять перерыв на обед. Как только я вошел в лифт, мишка выпал у меня из носа. Я никогда не забуду тот день. © GooLuster / Reddit
  • Родился мой племянник. Я буквально привела его в этот мир. Вытащила его из сестры. Помню, как крепко держала его и говорила, что люблю его и что у меня всегда будут жвачка и конфеты. Помню, как я просто держала этого мальчика и была благодарна, что он здесь. 9 лет спустя у меня всегда есть жвачка и конфеты для него. © lobolita / Reddit
Фото на превью freepik / Freepik

Комментарии

Уведомления
Astrid Santini
22 часа назад

Но по каким-то неизвестным причинам я засунул одного из мишек в свою левую ноздрю🤣🤣

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Alena
2 часа назад

Как можно забыть о конфете в носу? Неужели дышать не мешала.

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