15 случаев, когда люди разглядели красоту там, где другие видели только хлам

Посматриваете на свой старый комод и думаете, что ему пора на свалку? Не спешите! Наши умельцы показали, что фантазия может сэкономить вам кучу денег. Ведь иногда, чтобы создать нечто потрясающее, не нужен безупречный холст — стеклышко с берега, старая доска или простыня на наших глазах обретают новую жизнь.

«Обожаю ходить по комиссионкам! Это платье я сшила из простыни, купленной за копейки. Оно такое легкое и невесомое, просто отвал башки»

«И отлично подходит для жаркой погоды. У меня осталось достаточно материала, чтобы сшить из него что-нибудь еще!»

Вы и ваше платье словно сошли со страниц журнала. Прекрасная работа! © anb7120 / Reddit

«Вот что я сделал из стекла, которое нашел на пляже»

Ты просто доказал, что любую вещь можно превратить в произведение искусства. © GimmieGummies / Reddit

«Это платье связано из обрезков пряжи. Они обычно слишком короткие, чтобы использовать их для чего-то еще. Я собираю все и связываю вручную, создавая уникальные разноцветные клубки»

«На создание этого эффектного платья у меня ушло больше 25 часов, не считая процесса изготовления клубков из обрезков».

«Хотела использовать ящики как корзины, но у соседского кота были другие идеи. В общем, я бы сказала, что это беспроигрышный вариант»

«Сделал кроссовки из старой одежды моей бабушки. Таким способом я хотел почтить ее память»

Это одна из самых крутых вещей, которую я когда-либо видела. © attackofthepugs / Reddit

«Починила наушники с помощью старых носков»

Выглядят как из магазина! © oceanviewoffroad / Reddit

«Старая льняная простыня превратилась в халат. У меня не очень большой опыт в шитье, поэтому я рада, что все получилось»

Выглядит потрясающе! Придется теперь тоже присмотреться к симпатичным простыням! © Jokejointbecky / Reddit

«Я обычно украшаю боковины ящиков переводными картинками или трафаретами»

«Я сказала парню, что зашью ему футболку, если он даст мне полный карт-бланш»

Это тот случай, когда починка вещи становится искусством. © FloraP / Reddit

«Я накупила кучу старых толстовок, постирала их, а потом — бац, и начала придумывать выкройки игрушек. Я шила в подростковом возрасте, но с тех пор прошло уже 15 лет»

«Купил комплект из двух таких тумбочек, вот первый результат»

Прекрасная работа! Теперь все выглядит аккуратно и вне времени. © Abbs_2319 / Reddit

«Свежие примеры переделки старой одежды»

Юбка просто потрясающая! Этот фасон с оборкой внизу был популярен, когда я была подростком. Она напоминает мне ту, что была у меня. Обожаю! © jerseycat / Reddit

«Мой малыш обожает Винни-Пуха, так что я купила с рук детское кресло и приступила к работе»

Выглядит невероятно! В детстве я бы потерял голову от него. © Rough_Help / Reddit

«У моего ребенка огромная коллекция раскрасок из детского сада, и, к сожалению, я не могу сохранить их все. Я не хотела выбрасывать его работы, поэтому придумала способ их повторного использования. Я решила упаковывать в них подарки на дни рождения другим детям»

«Мой ребенок тоже был рад поделиться своим творчеством».

«Нашла этот журнальный столик на обочине дороги и дала ему новую жизнь. Из чьего-то хлама он превратился в один из моих любимых предметов мебели»