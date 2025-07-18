15 случаев, когда люди разглядели красоту там, где другие видели только хлам
Посматриваете на свой старый комод и думаете, что ему пора на свалку? Не спешите! Наши умельцы показали, что фантазия может сэкономить вам кучу денег. Ведь иногда, чтобы создать нечто потрясающее, не нужен безупречный холст — стеклышко с берега, старая доска или простыня на наших глазах обретают новую жизнь.
«Обожаю ходить по комиссионкам! Это платье я сшила из простыни, купленной за копейки. Оно такое легкое и невесомое, просто отвал башки»
«И отлично подходит для жаркой погоды. У меня осталось достаточно материала, чтобы сшить из него что-нибудь еще!»
- Вы и ваше платье словно сошли со страниц журнала. Прекрасная работа! © anb7120 / Reddit
«Вот что я сделал из стекла, которое нашел на пляже»
- Ты просто доказал, что любую вещь можно превратить в произведение искусства. © GimmieGummies / Reddit
«Это платье связано из обрезков пряжи. Они обычно слишком короткие, чтобы использовать их для чего-то еще. Я собираю все и связываю вручную, создавая уникальные разноцветные клубки»
«На создание этого эффектного платья у меня ушло больше 25 часов, не считая процесса изготовления клубков из обрезков».
«Хотела использовать ящики как корзины, но у соседского кота были другие идеи. В общем, я бы сказала, что это беспроигрышный вариант»
«Сделал кроссовки из старой одежды моей бабушки. Таким способом я хотел почтить ее память»
Кроссы- улёт. Но "почтить память" тем, что потом будет топтаться ногами... У меня бы чисто психологически нога не поднялась. А кроссы, повторю - просто отрыв башки, да
- Это одна из самых крутых вещей, которую я когда-либо видела. © attackofthepugs / Reddit
«Починила наушники с помощью старых носков»
- Выглядят как из магазина! © oceanviewoffroad / Reddit
«Старая льняная простыня превратилась в халат. У меня не очень большой опыт в шитье, поэтому я рада, что все получилось»
- Выглядит потрясающе! Придется теперь тоже присмотреться к симпатичным простыням! © Jokejointbecky / Reddit
«Я обычно украшаю боковины ящиков переводными картинками или трафаретами»
«Я сказала парню, что зашью ему футболку, если он даст мне полный карт-бланш»
В первоисточнике заголовок к этому шедевру: Creepiest visible mending job so far. Трудно не согласиться.👹
- Это тот случай, когда починка вещи становится искусством. © FloraP / Reddit
«Я накупила кучу старых толстовок, постирала их, а потом — бац, и начала придумывать выкройки игрушек. Я шила в подростковом возрасте, но с тех пор прошло уже 15 лет»
Эти ребята уже были недавно. Но они всё равно мои любимчики))))
«Купил комплект из двух таких тумбочек, вот первый результат»
- Прекрасная работа! Теперь все выглядит аккуратно и вне времени. © Abbs_2319 / Reddit
«Свежие примеры переделки старой одежды»
- Юбка просто потрясающая! Этот фасон с оборкой внизу был популярен, когда я была подростком. Она напоминает мне ту, что была у меня. Обожаю! © jerseycat / Reddit
«Мой малыш обожает Винни-Пуха, так что я купила с рук детское кресло и приступила к работе»
- Выглядит невероятно! В детстве я бы потерял голову от него. © Rough_Help / Reddit
«У моего ребенка огромная коллекция раскрасок из детского сада, и, к сожалению, я не могу сохранить их все. Я не хотела выбрасывать его работы, поэтому придумала способ их повторного использования. Я решила упаковывать в них подарки на дни рождения другим детям»
«Мой ребенок тоже был рад поделиться своим творчеством».
«Нашла этот журнальный столик на обочине дороги и дала ему новую жизнь. Из чьего-то хлама он превратился в один из моих любимых предметов мебели»
А у вас есть удачные примеры переделок?