18 умельцев, которые превратили хлам в стильные находки
Одни видят в старых вещах лишь мусор, а другие — простор для фантазии и творчества. Немного смекалки, труда и вдохновения — и хлам, включая забытые стулья и шкафы, обретает вторую жизнь и превращается в стильные находки. В этой подборке вы увидите 18 примеров, доказывающих, что вторую жизнь можно подарить чему угодно.
«Соседи хотели выбросить, но я его обновил. Идеально»
- Да ты, я погляжу, смельчак — в такой цвет выкрасить! © Terra88draco / Reddit
«Мой первый большой проект»
«Привела в порядок этот старющий комод»
- Даже не верится, что это он! © theopoullitsa / Reddit
«Восстановлена старая тумбочка»
«Жалею, что не сохранил арки деревянными»
- Супер получилось, прям на уровне профи. Если надоест — знай, я в очереди! © DefinitionElegant685 / Reddit
«Дал вторую жизнь старому комоду — теперь это тумба для ТВ»
«Нашла на свалке комод и вот как его преобразила»
- Можно я пришлю тебе свой? © BlueOrbifolia / Reddit
«Обновила полки — я просто влюблена»
- Ого! Результат просто супер! Признаю — мне нравится! © Something_McGee / Reddit
«На это ушло 3 месяца и немало слез, но я наконец-то отреставрировала столик»
«Проект, который я недавно завершил»
«Купила за гроши стулья на барахолке и вот как над ними поколдовала»
- Я вообще не фанат переделок, но тут прям огонь! © oldfarmjoy / Reddit
«Притащил с работы это кресло, ему лет 20–30. Ржавое, грязнющее... а теперь — просто супер»
«Завершенная реставрация»
«Моя первая реставрация! Мне 17! Надеюсь, вам всем нравится результат так же сильно, как и мне»
«Стол на террасе треснул, так что я взял его ножки и сделал новую столешницу — с плиточной мозаикой, да еще и под заказ»
«Комод обновлен»
«До/после»
«Первая работа»
Комментарии
Бесит, когда красивую старую мебель красят в весёленький цвет. Чаще всего это не массив, а шпон, а значит, снимая потом эту убогую покраску, можно повредить и шпонирование, оно, блин, тонкое.
Хочешь цвета - текстиль. Надоело - заменил. Хоть по сезонам меняй. Нет, блин, давайте портить красивую старую мебель.
Ещё бы похвастались, как старинные полотна замалёвывают цветным акрилом: "Урвал на барахолке картинку, подписана каким-то Караваджо, вся тёмная, унылая, нарисовал сверху ярких цветочков, я молодец"