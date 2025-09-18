18 умельцев, которые превратили хлам в стильные находки

Одни видят в старых вещах лишь мусор, а другие — простор для фантазии и творчества. Немного смекалки, труда и вдохновения — и хлам, включая забытые стулья и шкафы, обретает вторую жизнь и превращается в стильные находки. В этой подборке вы увидите 18 примеров, доказывающих, что вторую жизнь можно подарить чему угодно.

«Соседи хотели выбросить, но я его обновил. Идеально»

Да ты, я погляжу, смельчак — в такой цвет выкрасить! © Terra88draco / Reddit

«Мой первый большой проект»

«Привела в порядок этот старющий комод»

Даже не верится, что это он! © theopoullitsa / Reddit

«Восстановлена старая тумбочка»

«Жалею, что не сохранил арки деревянными»

Супер получилось, прям на уровне профи. Если надоест — знай, я в очереди! © DefinitionElegant685 / Reddit

«Дал вторую жизнь старому комоду — теперь это тумба для ТВ»

«Нашла на свалке комод и вот как его преобразила»

Можно я пришлю тебе свой? © BlueOrbifolia / Reddit

«Обновила полки — я просто влюблена»

Ого! Результат просто супер! Признаю — мне нравится! © Something_McGee / Reddit

«На это ушло 3 месяца и немало слез, но я наконец-то отреставрировала столик»

«Проект, который я недавно завершил»

«Купила за гроши стулья на барахолке и вот как над ними поколдовала»

Я вообще не фанат переделок, но тут прям огонь! © oldfarmjoy / Reddit

«Притащил с работы это кресло, ему лет 20–30. Ржавое, грязнющее... а теперь — просто супер»

«Завершенная реставрация»

«Моя первая реставрация! Мне 17! Надеюсь, вам всем нравится результат так же сильно, как и мне»

«Стол на террасе треснул, так что я взял его ножки и сделал новую столешницу — с плиточной мозаикой, да еще и под заказ»

«Комод обновлен»

«До/после»