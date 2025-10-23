Что за бред про обувь? Кто-то реально разувается не у входа, а пройдя половину дома?
20+ секретов на разные случаи от людей, которые хакнули эту жизнь
Иногда мы так привыкаем решать все привычным образом, что даже не задумываемся о более простых и выгодных вариантах. Но оказывается, что многие задачи можно выполнять без особых усилий. Мы собрали подборку лайфхаков, которые люди открыли случайно и с радостью поделились, чтобы сделать жизнь других немного легче.
- Если ты все время бросаешь обувь в одном и том же месте, поставь обувницу именно там, а не у входа дома, где «по логике» она должна стоять. Пусть пространство отражает то, как ты живешь на самом деле, тогда поддерживать порядок будет гораздо проще. © theduckopera / Reddit
- Хочешь сфотографировать группу детей так, чтобы все одновременно посмотрели в камеру и искренне улыбнулись? Скажи что-то типа: «Только не смотрите в камеру! Эй, кажется, кто-то сейчас смотрит. Не надо!» и так далее. Дети начнут смеяться и все равно посмотрят в камеру, отличные снимки гарантированы. © TimedDelivery / Reddit
- Если обернуть напиток влажным бумажным полотенцем и поместить его в морозилку, он охладится очень быстро. © whitneywhisper_2 / Reddit
«На работе нашли прекрасное применение для старой бутылки»
- Мой мастер по ремонту снял переднюю панель стиральной машины, и внизу было около двадцати носков. Оказалось, между верхней частью машины и барабаном есть небольшая щель, в которую, если просто бросать одежду, носки легко провалятся. Заметить это просто так — невозможно. Так что тайна пропадающих носков раскрыта! Теперь я использую мешочек для стирки или просто слежу, чтобы вещи не попадали в эту щель. © Unknown author / Reddit
- Если хотите убрать наклейку, погрейте феном несколько секунд. После этого снять будет гораздо легче. © angel_of_love__ / Reddit
«Сегодня вспомнил, что если дома нет свечей, то ее можно сделать из апельсиновой цедры и оливкового масла»
- Если вам нужно что-то взять у ребенка, просто протяните руку и поблагодарите. Кажется, это создает у них впечатление, что они вам помогают. © opelemmescoochbyya / Reddit
- Лак для волос удаляет следы шариковой ручки с ткани. © calaeris / Reddit
- Вместо того, чтобы ставить дуршлаг в раковину и вывалить кастрюлю с макаронами прямо на него, поставьте дуршлаг в кастрюлю и попытайтесь слить воду в раковину через его отверстия. Так гораздо проще. © TadpoleOfDoom / Reddit
«Моя жена ест снэки с помощью палочек, чтобы не испачкать руки»
- Если у вас на мизинце появилась вмятина от телефона, приклейте силиконовый носовой упор (тот самый, для очков) на его нижнюю часть. Это обеспечит мягкую опору для телефона и мизинца. © maggie1080 / Reddit
- Если вы просите кого-то о чем-то, а он отказывается, просто стойте молча. Вы не поверите, сколько раз они передумают. © Active-Strawberry-37 / Reddit
- Однажды собеседовался на свою первую серьезную работу. Были и другие кандидаты, даже получше, чем я. Но в итоге меня приняли! И только спустя пару лет узнал, почему: оказывается, секретарша шепнула эйчару, что я был единственным соискателем, который удосужился запомнить ее имя. Никогда не недооценивайте, как много могут значить для кого-то 90 секунд вашего времени. На эту секретаршу, вероятно, каждый день кричат человек десять, не имея к ней никакого отношения, и достаточно одного вежливого человека, чтобы произвести впечатление. © PINHEADLARRY5 / Reddit
Вот какой органайзер для сумки можно сделать из подручных материалов
А где гарантия, что из этого органайзера ничего не выпадет, особенно длинные тюбики? В этом плане косметичка явно надёжнее.
- Если лень гладить одежду, то просто повесьте мятую одежду в ванной, пока принимаете душ. Пар сделает свою работу. © Lingering_around / Reddit
- Если не знаете, что подарить человеку, воспользуйтесь этим методом: скажите ему, что купил самый лучший подарок, потом дайте ему угадать. Люди будут перечислять разные варианты, вот и можете потом купить один из них. © ZackLimp / Reddit
- Срок годности безлактозного молока — 2 месяца!! С тех пор я больше не покупаю обычное молоко. © Shera939 / Reddit
В России: Важно знать, что на российском рынке почти нет безлактозного молока с совсем коротким сроком годности, обычный срок хранения закрытой комбинированной упаковки типа «тетрапак» – от трех до шести месяцев.
- Хитрый трюк от юриста. Когда вы спорите о чем-то, не спрашивайте что хочет человек, лучше укажите на его интересы, т.е. почему он этого хочет. Обычно договориться гораздо проще, если подойти к конфликту с этой точки зрения. Кроме того, если во время спора уступить в каком-то мелком вопросе, например, сказать, «ты прав насчет этого» или «с этим я не спорю» — это снижает настороженность собеседника и делает его более сговорчивым, что помогает добиться желаемого. Активное слушание тоже играет ключевую роль. © FlameandCrimson / Reddit
- Недавно купила мужскую электробритву для своих сыновей. Решила попробовать на себе и просто в шоке. Почему никто не говорил, что лучше использовать его вместо обычных бритв. Кожа мягкая, нет щетины. И ушло на все это примерно 6 минут, то, что надо! © East-Republic-5919 / Reddit
- Я работаю администратором, и мой руководитель всегда спрашивает, как я нравлюсь гостям, даже если они грубят другим сотрудникам. Мой трюк заключается в том, что, когда регистрируется кто-то агрессивный или конфликтный, я всегда делаю ему комплименты, например: «Где ты сделала маникюр? Вообще потрясающий!» Обычно это работает. © Pure_Point2682 / Reddit
