15+ историй про клинеров и их клиентов, от которых главное не лопнуть со смеха
Пожалуй, практически каждый, кто хоть раз в жизни вызывал уборщика на дом, получил бонусом забавную историю. Да и клинеры тоже могут многое рассказать о своих клиентах. Чего стоит только ситуация, когда деньги на уборку нашлись именно в ее процессе. Ну а у заказчиков есть свои лайфхаки: один из героев этой статьи регулярно устраивает «феям чистоты» натуральный квест со спичками.
- «Вызывает меня мужик на уборку, мол, жена скоро должна откуда-то вернуться. А я смотрю — квартирка-то знакомая. Ну и говорю ему: „Ой, я здесь уже была“. Он такой: „Нет, вы ошибаетесь. Моя жена — отличная хозяйка, всегда сама порядок наводит“. И тут я вспоминаю, что меня в прошлый раз сюда именно женщина вызывала. Пришлось согласиться и сказать, что я ошиблась». Вот какую историю мне рассказала моя уборщица. © ikapika16
- Вчера вызвала клининг. Двое парней возились час, потом отпросились в магазин. И вдруг от них приходит сообщение: «Извините нас, пожалуйста, мы не приедем больше. Мы испугались». Спрашиваю, что у меня там такое страшное. А они отвечают: «Стекла в окнах. Мы безответственные. Простите». Что ж, хоть предупредили. © sun_di203
- Решила маме сделать подарок на день рождения и весь день провести вместе на разных спа-процедурах, в кино и кафе. Она много работает, поэтому я посчитала, что отдых ей не помешает. Ничего не рассказывала, просто предупредила, что я заказала клининг на 11 часов утра. Сама пришла к маме в 10, увидела идеальную чистоту и переспросила, был ли уже клининг, потому что подумала, что это со временем напутала. Но нет, мама все объяснила: «Скоро придут, я просто немного убрала, чтобы чужие люди не напугались и не посчитали, что я ужасная хозяйка». Немного убрать в мамином понимании — это кроме прочего выбелить потолок с хлоркой и вымыть окна так, чтобы увидеть свое отражение в них. Эту женщину не победить. © Палата № 6 / VK
- Всем советовала средство от налета в душевой кабине. 99% мне сказали, что эта ерунда ничего не отмывает. Как-то раз спрашиваю: «Прямо по инструкции наносили и ничего не отмылось?» Отвечают: «Нет, там же написано на 3 минуты, а это очень вредно, я пшикаю и смываю». © yanulyana
- Я одно время подрабатывала в клининге. Однажды все сделала и ушла довольная. Прихожу через неделю, а хозяйка говорит: «Что-то вы плохо убрали, на кухне — крошки». Крошки. Через неделю. В доме, где трое детей и двое взрослых. Поняла, что надо уходить. © Зинаида Лищинская / ADME
- У меня постоянно убиралась добросовестная женщина, мы ее знали много лет, она всем нашим родственникам тоже порядок наводила. И вот однажды она попросила в долг денег. Я отказала, но предложила закинуть ее номер в чат жилищного комплекса, чтобы подработка нашлась. И сейчас эта женщина ходит еще и к моим соседям каждую неделю. А меня благодарит каждый раз, когда приходит ко мне убираться. Говорит, что все кредиты закрыла. © dana_grafti
- У меня был забавный момент. Вызываю клининг первый раз на съемную квартиру, девушки разбирают инвентарь, менеджер озвучивает расценки. А на кухне висят древние жалюзи со слоем таким жирненьким. Спрашиваю: «Сколько за отмывку?» Называет цену в районе 25 баксов, отказываюсь, снимаю их, выбрасываю и за 20 заказываю такие же новые. Сама уборка в трешке стоила где-то $200. Отмыли плохо. © walter50 / Pikabu
- Иногда клинеры убирали мои вещи, чтобы потом помыть столешницы. Электробритвы могли оказаться в ящике для полотенец. А телефон моего партнера однажды запрятали в мою шкатулку с драгоценностями. Вот зачем было так делать? © Iseethelight963 / Reddit
- Работаю в клининге и общаюсь с разными людьми, но такое было впервые. Неделю назад проводили клининг в большом и очень красивом доме, клиент показался нам приятным человеком. В конце уборки он везде прошелся, ему все понравилось. А потом он как выдаст: «Вы молодцы, уборка хорошая. Но там кран в ванной у меня шатался, я думал, вы мне подкрутите его. Да и герметик отошел в ванной, думал, что вы его поправите». Вы бы видели мое лицо в тот момент! © eliza_a_a_a_a_a
- До того, как разойтись с супругой, мы сдавали мою квартиру в аренду. Сдачей занимался я — жена была занята на работе. Все бы хорошо, но вот уборка квартиры перед сдачей — явно не мое. Проблему эту я решал через клининг или подачей объявления. И вот однажды звонок по заявке на уборку. Спрашивают: «А можно нас будет двое?» Думаю, мне какая разница, чем больше, тем лучше. В итоге на уборку квартиры пришла девушка с молодым человеком, все помыли, получили деньги. Проходит год, у меня очередная сдача, ищу номер этой пары в телефоне и, на свое удивление, нахожу их в свадебных нарядах на аватарке. Молодцы, думаю, намыли на свое счастье! © Палата № 6 / VK
- Вызвала клинера помыть окна в трешке, застекленный балкон и лоджию. Работы без опыта максимум часа на четыре. Пришла дама. Принесла с собой кружку, попросила поставить в холодильник судочки с едой. Я убежала на работу. И тут звонит моя мама и сообщает: «Ей нужно средство для стекол и тряпки». А тряпки, сами понимаете, не все для стекол подойдут. В общем, дали уборщице денег на проезд и культурно послали ее домой. © Ирина / ADME
- Знакомый — организатор службы клининга. Девчонки из его команды на очередном заказе мыли квартиру после длительной сдачи в аренду и в процессе нашли немного денег. Заказчик клининга — мужчина средних лет — был крайне удивлен и обрадован. О деньгах он ничего не знал. Девчата оказались честные, найденное отдали хозяину. Как итог: квартира блестит, деньги на оплату нашлись в процессе уборки, заказчик доволен, все в плюсе. © Lvena.K / Pikabu
- Как-то я работала домохозяйкой, выезжала на квартиры и дома, чтобы убираться там за деньги. Сейчас это «по-модному» называют клинингом. Был у меня один забавный клиент, с которым я много лет работала. Но сначала я его жутко боялась. Мне позвонили, попросили приехать и убрать дом, но предупредили по телефону, что хозяин — большой оригинал: «Вы знаете, это крайне странный человек. Он не опасный, и с ним всегда можно нормально поговорить. Есть два нюанса: он никогда не надевает одни носки дважды, поэтому любые носки, кроме тех, что в заводской упаковке, следует выкидывать. И еще он всегда говорит с окружающими, обращаясь к себе в третьем лице. Вы не против?» Я согласилась, ибо платили много. Приехала, меня встретил мужчина, а я прямо с порога осознала, что это именно с ним я и говорила по телефону. © Палата № 6 / VK
- Я работаю клинером и только что поняла, что во время уборки слишком громко пою и разговариваю сама с собой. © Unknown author / Reddit
- Когда мои родители заказывают уборку, папа обязательно накануне вечером обходит дом, собирает мусор и расставляет всякие мелочи там, где они должны быть. Эта клининговая компания отлично справляется с уборкой, но бережно относится к личным вещам — потому что никогда не знаешь, где мусор, а где бесценный незаменимый предмет. Они никогда ничего не выкидывают, а просто протирают вещи, оставшиеся на виду. © GuardianAngelTurtle / Reddit
- Совет для одиноких мужиков. Периодически я заказываю уборку. Бывает так, что клинер, которая постоянно приходит ко мне, занята и приходится искать замену. И как проверить, была ли это уборка или просто девочки изобразили бурную деятельность? Я же не буду в белых перчатках проверять шкафы. Делаю проще: раскладываю 4 спички в случайных местах, фотографирую их, а потом проверяю их наличие после уборки. Кстати, если клинеров предупредить о спичках перед уборкой, будет еще интереснее. © bigyellowstar / Pikabu
- У меня матушка клинером работает. Она сотрудничает с риелторами, которые на долгий срок квартиры сдают. Они всегда говорят: «Все, что остается, после старых жильцов — на мусорку». Из ништяков, которые мать приносила: 6 клюшек профессионального хоккеиста местного клуба, два подарочных набора за заслуги перед городом — там одна ручка бешеных денег стоит, коллекционная монета, ноутбук старенький и почти не рабочий. © unrater / Pikabu
- Познакомилась с мамочкой на площадке. Из разговора узнала, что она в прошлом работала в клининге. Девушка переехала в столицу из региона, два года строила карьеру, но поняла, что не тянет, и решила выгодно выйти замуж. Выложила объявление на сайте, устроилась в клининговое агентство. Старалась держаться за молодых и неженатых мужчин из хороших районов. В финале у нее были целых два зовущих замуж кандидата. Да уж, до встречи с ней я была уверена, что так только в фильмах бывает. © Подслушано / Ideer
Бонус: чистота в съемной квартире и находчивая хозяйка
- Мы за приличную цену арендовали двушку с очень хорошим ремонтом и расположением. В самом начале было оговорено, что в эту стоимость входит поддерживающая уборка раз в неделю. Мы можем от нее отказаться, но цена не изменится. Ладно, мы согласились. Не поверите, убираться пришла сама хозяйка — с гулькой на голове и игривым сиреневым ведерком, а не в дорогом костюмчике и золоте-брильянтах, как предстала перед нами до этого.
Убралась она довольно хорошо, надо сказать. После этого мы напряглись, что она так решила за нами следить и будет выговаривать за разбросанные вещи на диване или пятна кофе на столе. Но ничего такого не было ни разу, она реально просто наводит чистоту и уходит. Заранее пишет, когда нам удобно и нужна ли уборка.
В общем, это был хитрый ход — она сама следит за своей сантехникой, намывает все углы и сама ведает своей квартирой, поддерживая ее в хорошем состоянии. А мы немного посмущались да и плюнули, пусть убирается человек, вещи все так же разбрасываем и не переживаем. © ElGatoFeral / Pikabu
