15+ соседей, с которыми жизнь превращается в комедийный сериал без готового сценария
Народное творчество
12 минут назад
Нельзя предсказать, какие нам попадутся соседи. За стенкой может оказаться кто угодно: от мастера на все руки до человека, способного превратить обычный подъезд в сцену для импровизированной комедии. В этой подборке — живые истории о тех, с кем точно не соскучишься.
- Снова нас затопили соседи сверху. Они топят уже на постоянной основе. Что-то у них там в ванной сломалось и все починить никак не могут. А знаю я это, потому что стены у нас картонные, слышимость — будто рядом стоишь. Собственно, так я и узнал сегодня, что нас затопили. Проснулся от криков соседей и не могу не поделиться их странным диалогом:
— Сережа, да почини ты уже эту фигню!
— Чего это я чинить должен? То, что я мужик, не означает, что я умею всякую фигню чинить!
— Сережа, а ничего, что ты по образованию сантехник?! © Палата № 6 / VK
- Несколько месяцев назад мы начали ремонт на кухне, но из-за финансовых трудностей он был приостановлен, так что кухня осталась в непрезентабельном виде. Соседи на прошлой неделе обратились к нам с претензией: «Когда мы смотрим в ваши окна по вечерам, то видим, что ваша кухня выглядит неопрятно и неаккуратно. Сделайте ремонт уже наконец-то!» © Не все поймут / VK
«Оставил вот это в саду соседей, чтобы их повеселить»
- Наши друзья снимают квартиру в панельном доме с тонкими стенами. У них есть четырехлетний сын. Они рассказали нам историю о том, как мама отлучилась в магазин под домом. По возвращению она спросила у сына: «Ты не плакал? Я же быстро пришла». Он ей ответил: «Сначала плакал, ждал тебя, а потом мне чей-то голос сверху сказал: «Не реви. Скоро придет!» © Палата № 6 / VK
- Живу на втором этаже двухэтажного дома. Пока спускался по ступенькам во двор, мой сосед вывалил целую тарелку спагетти с балкона на кусты. Я вопросительно посмотрел на него. А он просто уставился на меня и сказал: «Просто я приготовил слишком много спагетти» и тут же вернулся в квартиру. © ursois / Reddit
- За неделю до Нового года приехала на такси домой. Время 1.30, вижу возле подъезда лежит молодая соседка. Все бы ничего, но она сильно хохотала, а под головой у нее был пакет с мандаринами. Я помогла ей подняться, а она мне выдала: «Возвращалась домой, споткнулась, поняла что не могу встать, так как сапоги на очень высоких каблуках. Такие никогда не носила, они мне были непривычны. Мандаринки для удобства положила под голову. Смотрела на снежинки и на небо, очень радовалась тому, что лицо не разбила, ибо на мандарины упала». © Подслушано / Ideer
- Вышли с мамой за покупками, встретили соседа. Мило побеседовали, в конце он нас предупредил: «Не пугайтесь, если что. У меня змея сбежала! Просто будьте бдительными!» Перепугались с мамой, решили, что как вернемся домой, перепроверим каждый угол. Неделю боялись, что откуда-то выползет змея. Потом оказалось, что сосед так говорил про свою жену. Мы в тот день ее еще на рынке встретили. Она была злая и неприветливая. © Палата № 6 / VK
- Клеила плитку на потолок на балконе. Немного не хватило. Решила с краю прилепить 2 плитки, оставшиеся с прошлого ремонта, все равно же не сильно заметно. Рисунки разные, но если не смотреть на потолок, то и не бросается в глаза. Через неделю раздался звонок в дверь. Пришел молодой мужчина-сосед, сказал, что его окна выходят на ту же сторону, что и мой балкон, и он больше не может смотреть на эти плитки. С собой принес торт, плитку и переклеил потолок на балконе. А я в него влюбилась. © Сокровенные истории / VK
«Уехал в отпуск на неделю и попросил соседа присмотреть за кошкой. Он присмотрел не только за ней»
- Наблюдаю недавно: соседка, как в фильмах, выбрасывает вещи из окна — видимо муж накосячил, и она решила его выгнать. Через 5 минут соседка спускается и собирает выброшенное, а муж в окне ухахатывается. Увидев меня, сквозь смех говорит: «Перепутала полки, выбросила свои». © Палата № 6 / VK
- Наш сосед по поселку дядя Толик очень любит животных. Почти всю свою пенсию тратит им на корм. Однажды он признался, что подкармливает крысу, которая иногда вылезает из-за печки. Я воскликнула: «Крысы переносят болезни! С ними надо бороться!» Его ответ потряс: «Что ты, так нельзя! А вдруг она добрая?!» © Палата № 6 / VK
- Недавно выдалось несколько выходных подряд, решила пересмотреть «Игру престолов». Так как смотрю на телеке и перематывать неудобно, то смотрю с заставками и на высокой громкости. Стены в квартире тонкие, слышимость хорошая, поэтому буквально на следующий день услышала, что соседи снизу тоже начали смотреть — играла музыка из вступительных титров. Подумала, что совпадение, но вечером вышла на балкон, прислушалась и поняла, что соседи слева тоже смотрят. Заразила я всех своей ностальгией, но сама не досмотрела, потому что выходные закончились. А они, везунчики, смотрят. © Не все поймут / VK
«У моего соседа восемь детей. Он сказал, что выбор был между этим и микроавтобусом»
- Мой сосед часто сидит в своей машине, припаркованной во дворе, и просто нажимает на педаль газа. Много лет назад отец подарил сыну авто, но тот так и не смог сдать экзамен на права, поэтому просто нажимает на газ. Иногда может делать это часами. © deltronzi / Reddit
- Сосед выходил из подъезда с коляской. Я удивился, ведь беременной его жену не видел. Поздравил с прибавлением. Он сказал: «Серега, я вообще его не хотел заводить. Жена настояла. И заставила в коляске его выгуливать». Не ожидал такое от молодого отца услышать. Заглянул в коляску, а там кот. Выгуливаться на поводке они побоялись, решили так возить. © Не все поймут / VK
- Решила сделать мужу сюрприз и надеть платье с первого свидания, но оно пропало. Звоню маме, она: «Да я соседке отдала — та очень просила!». Хм, соседка пожилая, а платье — мини, в пайетках и с декольте. Пришла к соседке — она в растянутой кофте. Смотрю ниже и офигеваю: ее маленькая собачка в накидке, сшитой как раз из моего платья! Да еще и кружева нашиты.
- Подруга рассказала историю своих соседей. Мужик, прям как в анекдоте, поехал «на рыбалку» с друзьями. А потом выяснилось, что он в Египет свою любовницу повез. Деревня маленькая, все друг друга знают, так что раскрыли их быстро. Оба предстали перед своими супругами с шикарным загаром. Она после поездки к подруге в глубинку, а он — после рыбалки на севере. И это в декабре. © Мамдаринка / VK
- Сосед начал отмачивать. Как только еду в лифте вниз, как он заходит на 7-м и выходит на 6-м. И чешет к лестнице. Я не понимала: зачем тогда вообще лифт? Или, может, дело во мне? Духи — фу? И вот не выдержала и подошла спросить, что к чему. Мало того, что он отошел от меня дальше, так ответ меня уложил: «Я не езжу в лифте один с женщинами, а то если бабулька увидит, то скажет жене, что я ей изменяю». Не знаю, что там у него за история с женой или с этой бабулькой, которой мерещатся измены.
«Соседка релаксирует в своем саду в костюме хотдога со своей кошкой»
- Если честно, не думаю, что это кошка. © Unknown author / Reddit
- Определенно сумочка. © PanamaMoe / Reddit
- А мне показалось, что хлеб. © theillx / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Как выглядят актеры из фильмов, которые мы засмотрели до дыр (Ваня из «Курьера» — просто другой человек!)
Кино
1 неделя назад
20+ бабушек и дедушек, которые шутят получше комиков
Истории
2 дня назад
15+ историй про клинеров и их клиентов, от которых главное не лопнуть со смеха
Интересное
1 месяц назад
«А где отбивнушки?»: 15 историй о женщинах, которые в один миг решили круто изменить свою жизнь
Истории
1 неделя назад
18 историй о дружбе между мужчинами и женщинами, которая бывает ой какой разной
15 пап, чья логика работает не как у всех, зато всегда эффективно
Истории
2 недели назад
19 историй о гостях, которые могли бы стать основой для семейной комедии
Истории
6 дней назад
15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда
Истории
3 дня назад
17 человек, которые поехали в отпуск, а попали как будто в кино (и у каждого оно свое)
20+ человек решили устроить личную жизнь после 30-ти. И тут началось такое, что любовные романы отдыхают
Истории
4 дня назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
6 дней назад