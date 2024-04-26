20+ человек, у которых мозг выдает такие лайфхаки, что только и успевай записывать

А вот этот мужик в третьей истории, он только с помощью кондиционера как лицо бреет, извините? Лицо в кондиционер пихает, и от холода волосы отваливаются? Или плавающими туда сюда шторками (не знаю, как это называется) по моське водит? Чудеса, однако🤔