Ха. Хаха. Хахаха. Как жена мужа-хрюшки сообщаю, это нифига не работает
20+ человек, у которых мозг выдает такие лайфхаки, что только и успевай записывать
14 минут назад
Большинство из нас привыкло делать бытовые вещи по давно известным инструкциям. Но прогресс не стоит на месте, и некоторые пользователи сети обзавелись такими лайфхаками, которые давно пора знать всем и каждому.
- На улице обратила внимание на мужчину средних лет и его сына лет четырех. Мальчик жутко орал, и папа сказал гениальную вещь, после которой малыш мигом успокоился: «Ты либо перестаешь орать, либо успокаиваешься!» Пацан просто был в ступоре, не знал, что делать. А я взяла на заметку. © Подслушано / Ideer
- Лучший совет, который мне дала семейный психолог, — если в семье появляется еще один ребенок, то старший непременно однажды задаст вопрос: «Кого ты больше любишь, мама?» Нужно обнять ребенка и сказать: «Тебя я люблю на N лет больше!» © Подслушано / Ideer
- Я брею лицо только с помощью кондиционера. Ни разу не порезался. Дополнительный бонус — кожа потом не зудит. © BaldDudePeekskill / Reddit
- Мой муж — невнимательная хрюшка. Носки под детской кроваткой, куртка на диване, и хаос после ужина — это все про него. Вместо ссор, решила объяснять ему где и как все должно лежать по-особенному. Как маленькому ребенку. С утра собирается, расчесался, бросил расческу. Я спокойно говорю ему: «Зайчик, а где домик расчески?» Он улыбается и убирает все на место. И никаких скандалов, никакой ругани. © Подслушано / Ideer
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- Лучший способ определить, есть ли у вас неприятный запах изо рта, — это лизнуть ложку, подождать пару секунд и понюхать ее. © Cultural-Serve-9166 / Reddit
- Когда свежевыстиранное постельное белье высохнет, сложите простынь, пододеяльник и одну наволочку, а потом поместите это все в другую наволочку. Так у вас каждый комплект будет в одной аккуратной упаковке, и вам не придется искать в шкафу подходящие простыни и наволочки. © marid4061 / Reddit
- Предметом из нержавеющей стали можно удалить запах чеснока с рук. Если вы потрете ладони о что-то из нержавеющей стали, запах перейдет на металл. © humanatee- / Reddit
- Вам надоело терять носки после стирки? Стирайте их в специальном сетчатом мешочке для белья. Уж лучше доставать носки из мешка, чем искать их в ворохе мокрой одежды. © YellHound / Reddit
- В детстве сильно тошнило в автобусах. Едем однажды с мамой, меня мутит, мама просит водителя остановиться. Он остановился, но двери не открыл. Покопался у себя под креслом и достал обычную лампочку. Дал ее мне и на серьезных щах заявил: «Держи. И смотри не разбей». Всю дорогу держала ее осторожно, и мутить перестало. © Подслушано / Ideer
Чтобы не тошнило в автобусах надо:
1. Смотреть вдаль
2. Жевать жвачку
3. Приклеить на пупок крест из лейкопластыря (не спрашивайте 😂😂😂)
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- Если перед выходом из дома вы боитесь забыть какую-то вещь (например, контейнер с едой), положите рядом ключи. © Nervardia / Reddit
- Когда вы приняли ванну или душ, не спешите выходить и брать полотенце — сперва стряхните влагу с тела руками. Это займет всего несколько секунд, зато пол в ванной не будет таким мокрым, когда вы начнете вытираться. © AurelianoTampa / Reddit
- Ваши бритвы будут дольше оставаться острыми, если после использования вы будете протирать их о джинсовую ткань (против направления лезвий). © DidHeD**DidHe / Reddit
- Простой, но эффективный лайфхак: используйте утюжок для волос, чтобы разгладить мелкие помятости на одежде, например, на воротничках. © Ambitious_Bit2309 / Reddit
- Иду с работы, темно. За мной мужик какой-то увязался. Стало страшно. Мужик ускорил шаг. А мама мне всю жизнь талдычила: преследует подозрительный тип — начинай чудить, что есть мочи. Ну я взяла и со всей дури: «Милипопс, жу-жу-жу-жу! Ах, как вкусно, ням-ням, медовые шарики на завтрак!» Навсегда запомню, как этот мужик испуганно посмотрел на меня, развернулся и убежал. А мне до сих пор ржать хочется. © Подслушано / Ideer
- Если чешется место укуса комара, возьмите ложку, нагрейте ее под струей теплой воды (примерно 45–50 °C) и приложите к коже. Тепло расщепит вещество, вызывающее зуд. © CMYKawa / Reddit
- У меня легкая аллергия. Бог знает, на что, но иногда появляется сыпь на щеках и шее. Так я направляю на эти места поток воздуха из фена. Зуд уходит часов на 8-12. Повторюсь, аллергия у меня очень легкая. © permanentscrewdriver / Reddit
- Если у вас разболелась голова, попробуйте для начала выпить стакан воды. Потому что часто такое недомогание возникает из-за обезвоживания. А также держите рядом с кроватью воду и пейте ее сразу после пробуждения. Вам будет легче проснуться. © ThePopeofHell / Reddit
- Мой любимый лайфхак: ставить небольшую емкость с водой в микроволновку, когда нужно разогреть что-то мучное, например, хлеб или пиццу. Так тесто будет более мягким. Да и сыр лучше плавится. © shauna2020 / Reddit
- Гораздо удобнее намазывать масло на хлеб тыльной стороной ложки, а не ножом. © The-Lily-Oak / Reddit
- Сделайте средство для снятия макияжа с глаз самостоятельно: 50% воды, 25% детского шампуня и 25% витамина Е. Так получается намного дешевле. © TrainingWoodpecker77 / Reddit
- Однажды я прочитала, что макияж можно смывать кондиционером для волос. Он действительно работает и не щиплет глаза. Уже лет 10 я не покупаю средства для снятия макияжа. © SaltFatAcidHate / Reddit
- Брейте ноги и зону бикини, используя кондиционер для волос вместо пены или геля. Вы с меньшей вероятностью порежетесь, а также не получите раздражения и кожа будет гладкой. Этот лайфхак я узнала от танцовщицы и теперь делаю депиляцию только так. © skotch_ginalola / Reddit
- Захожу на обеде в магазин. Икаю последние минут 15, самой уже надоело, сил нет. Хожу по магазину, ловлю сочувствующие взгляды прочих покупателей. Подхожу к кассе, и женщина мне резко выдает:
— Сколько будет 84 умножить на 97?
— Эээ... что?
— Ну, девушка, умножьте, быстренько.
— Извините, не в состоянии, голова не варит.
Она улыбнулась и ответила: «А вы икать перестали». С тех пор всегда, когда начинаю икать, пользуюсь этим методом — пытаюсь умножить большие числа. © Подслушано / Ideer
А если вам не хватило таких бытовых хитростей, то вот еще несколько подборок:
Комментарии
Уведомления
Про мильпопс поржала, но, к сожалению, от реальных отморозков не спасёт.. 🥺
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А вот этот мужик в третьей истории, он только с помощью кондиционера как лицо бреет, извините? Лицо в кондиционер пихает, и от холода волосы отваливаются? Или плавающими туда сюда шторками (не знаю, как это называется) по моське водит? Чудеса, однако🤔
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