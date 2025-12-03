Учитывая, что узи в том числе делают интравагинально, ничего странного она не совершила.
18 неловких воспоминаний, из-за которых люди не могут уснуть в 3 часа ночи и мечтают отмотать время назад
У всех нас случаются неловкие ситуации, за которые бывает очень стыдно. Но чаще всего, когда мы вспоминаем о них спустя годы, остается только смеяться. Сегодня мы собрали для вас именно такие моменты из жизни реальных людей.
- Это случилось почти 5 лет назад. Я тогда активно искала работу. Собеседование было назначено на понедельник, на 9 утра. Ночью воскресенья я почему-то сочла отличной идеей смотреть сериал. Утром проснулась в 8:30 в панике — проспала. Еле-еле соображая, я быстро собралась, накинула пальто и выбежала. Немного опоздала, и эйчар намекнул мне, что опоздания не приветствуются. Потом подал мне вешалку для одежды и сказал: «Тут можете раздеться». Я снимаю пальто, вешаю. Он посмотрел на меня, хихикнул и сказал: «Ну, не настолько же раздеться». И в этот момент я в ужасе понимаю, что забыла надеть юбку. Ниже пояса на мне были только прозрачные колготы и трусы. Покраснев от стыда, я просто забрала пальто и убежала домой. С тех пор каждый раз перед выходом проверяю наличие всей нужной одежды на себе. © Палата № 6 / VK
- Еду, значит, на скорой в больницу: первая беременность, пару недель, сильно болит низ живота. Меня осматривают на кресле и говорят: «Идите в такой-то кабинет на УЗИ». Захожу — сидит мужчина-узист и говорит: «Ложитесь» и дальше у себя что-то печатает. Я, без задних мыслей, со стопроцентной уверенностью снимаю с себя штаны, нижнее белье, ложусь и готовлюсь к УЗИ малого таза. Врач поворачивается, с ужасом смотрит на меня и говорит: «Оденьтесь, вы что?!» Я ему: «А вы разве УЗИ не будете делать?» Он отвечает: «Буду, но я делаю УЗИ брюшной полости, откройте просто живот». Одевалась я с такой скоростью, как никогда. © indira_zheten
- Я очень волновалась перед встречей с родственниками будущего мужа. Тщательно готовилась к этому событию, расспрашивала его о маме и сестре. Наступил долгожданный день. Прихожу в гости вся нарядная. Встречает меня мама моего молодого человека. А я ей: «Здравствуйте! Прекрасно выглядите! Ваш сын так много о вас рассказывал». В этот момент из комнаты раздаётся голос: «А что он обо мне рассказывал?» Я была в полном шоке! Оказалось, что нас встретила его сестра, которая была старше меня всего на три года. © Палата № 6 / VK
- 37 лет назад в роддоме соседка по палате утром после родов попросила тапки, чтобы сходить в туалет. Медсестра сказала: «Тапок нет, возьмите судно». Слышим грохот дикий — идет эта дама, а на ногах два судна вместо тапок. © olga.avenue
- Сижу на диете, а на районе открыли красивую кофейню с авторскими кондитерскими изделиями. Каждый вечер, возвращаясь с работы, я минут по 20 стою у витрины и разглядываю тортики. Иногда облизываюсь — нельзя же. Но вчера оттуда вышел официант и вынес мне коробку с самым красивым тортом. Сказал, что у них каждый день проводится списание выпечки — можно приходить и забирать с собой. Теперь сижу и думаю: он хотел так со мной познакомиться или подумал, что я малоимущая и решил помочь? © Карамель / VK
- Сегодня по дороге домой уснула в автобусе. Настолько устала, что прислонилась к плечу парня, который сидел рядом, и сладко задремала. Когда автобус остановился на конечной, парень осторожно разбудил меня и сказал, что пора просыпаться. Спросонья я не поняла, что происходит, и оттолкнула его. Только через тридцать секунд извинилась и выбежала из автобуса. А парень выкрикнул мне вслед: «Приятно было познакомиться!» © Карамель / VK
Мне всегда казалось, что "на районе" - это из разряда анекдотов про гопоту. А тут человек и не стесняется.
- Просыпаюсь как-то среди ночи от странного ощущения, будто кто-то зажимает мне рот. Причем со всей дури. Да еще и в глаз тычет. Сердце в пятки, дыханье сперло, двинуться не могу. Паника! Инстинкт самосохранения срабатывает моментально! Впиваюсь зубами в эту мерзкую лапу, кусаю что есть силы. И тут понимаю — это же моя рука! Лежал как-то неудачно, она затекла и откинулась мне на лицо. Полминуты тупо смотрел в потолок, осознавая степень своей бестолковости. © Палата № 6 / VK
- Сегодня состоялось знакомство моих родителей с родителями моего парня. Все было прекрасно, пока в один неловкий момент папа не решил рассказать удивительную историю моего детства. Он описывал ее со всеми мелкими деталями, как писатель детективов. Суть истории в том, что в детстве я ела кошачий корм с котом наперегонки. Так стыдно мне еще не было никогда. Спасибо, пап. © Не все поймут / VK
Корм с котом наперегонки - это не страшно, это очень мило. Вот если бы папа начал рассказывать, как девушка в детстве диван обосрала - да, неудобно.
- Отправилась в магазин за обновками. Хотела приобрести брюки, но не нашла подходящую модель. Зато набрала разных трусов. Когда подошла к кассе, увидела, что за ней стоит симпатичный молодой человек. Наши взгляды встретились, и я ему улыбнулась. Он тоже улыбнулся в ответ. Смотрел на меня, пока я стояла с глупым лицом. Подошла моя очередь, он начал пробивать мои покупки: кружевные трусы, с единорожками, со Спайдерменом, с медвежонком и даже леопардовые. Было забавно и немного неловко. Ну кто же ставит мужчин на кассы в женских магазинах? © Карамель / VK
- Пошли с друзьями в кино. Прямо перед показом рекламы меня приспичило в туалет. Когда я вернулся, в зале было уже темно, и все сидели в очках трехмерной реальности. Шла реклама к фильму, который я очень ждал, поэтому я пялился в экран, пока продвигался к своему месту. Успешно добравшись, сел и принялся болтать с другом, поедая его попкорн. Прошло несколько минут, прежде чем я повернул к нему голову и понял, что там сидит какой-то незнакомец. А он мне даже ничего не сказал! © Malvent / Reddit
я так понимаю, что друзья выдохнули, пока любитель болтать в одно лицо отсутствовал
- Подруга позвала меня на шашлыки со своим парнем. Там должен был быть молодой человек, который мне нравился. Несколько раз переспросила, будем ли купаться в реке. Она сказала, что нет, и я не стала брать купальник и брить ноги. Уже на природе ребята такие: мол, давайте купаться. Подруга сразу же сбросила футболку и продемонстрировала свои гладкие ножки. А я не знала, как отмазаться. Короче, разделась и быстро нырнула. А выйдя на берег, бросилась натягивать штаны прямо на мокрые ноги. Подруженька, конечно, услужила. © Карамель / VK
- Однажды девушка взяла меня с собой на шопинг. Нужно было как-то скоротать время, и я залип в соцсети. Боковым зрением следил за девушкой и шел за ней по пятам. Решил проявить интерес к тому, что она разглядывала, и сказал: «Тебе это пойдет». Потом в ужасе осознал, что это была вовсе не моя девушка. Не заметил, как она резко свернула и ушла в другую сторону. Увязался за незнакомкой и здорово ее смутил. © dsnyd33 / Reddit
- На работе попросили напечатать важные документы. Подхожу к принтеру с уверенностью, что все будет нормально. И, конечно же, он зависает! Бью по кнопкам, перезагружаю, но ничего не помогает. Весь офис наблюдает, как я мучаюсь. Когда я уже была на грани, подошел коллега и нажал всего одну кнопку. И все заработало! Ну и как это называется? Стояла с красным лицом, пока все ржали. Теперь к технике меня вообще не подпускают. © Палата № 6 / VK
- Отправилась с парнем в поездку на выходные. Всю дорогу мне звонил коллега по работе. Так меня достал, что я начала костерить его на чем свет стоит. Глянула на экран и ужаснулась — все это время была с ним на связи! Отключилась. Потом решилась перезвонить, а он взял и повторил мне все, что услышал, опуская ругательства. Извинилась, конечно. А парень еще надо мной поржал. © New-Psychology9396 / Reddit
- Моему отцу 70. Едем с ним по городу, а у меня навигатор работает. Отец молчит и смотрит в окно. Минут через 30 вдруг выдает: «Во, у нее работенка! Ни разу не сбилась! И как она только узнает, куда ехать?» Я такой: «Бать, это программа». Он смотрит на меня, потом на телефон, потом обратно на меня и говорит: «Ну дела! А я еще подумал, что ты бы ей хоть „спасибо“ в конце сказал». © Палата № 6 / VK
- Заказала кое-что онлайн и абсолютно об этом забыла. Через неделю мне звонят с неизвестного номера. Какой-то мужчина. Я подумала, что мошенник, и начала всякую дребедень нести. Повесила трубку. А он перезванивает и говорит: «Извините, ваша посылка прибыла на почту». Как же я потом перед ним извинялась! © Unknown author / Reddit
Кое-где есть населённые пункты, где неееееет почты, и там звонят и говорят про посылки, и нужно приехать забрать.
- Когда я хорошо выгляжу, то никого особо не встречаю. А тут заболела и вышла в аптеку за таблетками. Не спала нормально: то кошмары снились, то кашель без остановки. Да и голову было лень мыть. Надела поверх пижамы пальто, нацепила кепку и вышла на улицу. И, конечно же, встретила бывшего. Сказал, что сперва меня не узнал. Да в таком виде и мама родная меня бы не признала! Он пытался поболтать, но я отмазалась — мол, тороплюсь. Было так неловко! А на следующий день он прислал мне большую коробку с фруктами и открытку, чтобы я выздоравливала. Ну хоть что-то приятное! © Карамель / VK
- Была на свадьбе у подруги одной. Неплохо сидели, болтали с гостями, которых я знала, ели, танцевали. Но что-то жених с невестой вообще не целовались. Я решила исправить это, ибо негоже на свадьбе даже ни единого поцелуя не сделать! Кричу на всю: «Горько!». Понимаю, что меня не слышат. Повторила еще три раза — ноль реакции. Взяла стул, встала на него и как заору: «ГОРЬКО!». На меня все смотрят, ничего не понимают, а я прям чувствую, как у меня лицо краснеет. Короче, совсем вылетело из головы, что это не свадьба была, а день рождения. Просто платье очень похожее, а из-за усталости я даты перепутала. И подруг... © Не все поймут / VK
