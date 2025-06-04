Скорее строительство из этих материалов отражает их бедность в частном и региона в целом, но ок, давайте называть это "глубокой связью с природой".
Посмотрите, как люди со всего мира обустраивают свои дома
Мы решили посмотреть, как люди со всего мира украшают свои дома. Например, в Тиебеле (Буркина-Фасо) стены расписаны вручную геометрическими узорами, передающими традиции из поколения в поколение. А в итальянском Альберобелло дома-трулли с конусообразными крышами выглядят как сказочные домики — и при этом отлично сохраняют прохладу в летний зной.
Шибам, Йемене — «Манхэттен пустыни»
Шибам — древний город в Йемене, известный своими уникальными многоэтажными зданиями из глинобитного кирпича, которые возвышаются на 5–11 этажей. Эти сооружения, построенные в XVI веке, являются одними из первых примеров вертикального градостроительства и служили защитой от набегов бедуинов. Город окружен укрепленной стеной и часто называется «Манхэттеном пустыни» за свою впечатляющую «линию горизонта» из глиняных башен.
В 1982 году Шибам был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здания требуют постоянного ухода: стены регулярно покрываются свежим слоем глины для защиты от эрозии. Несмотря на трудности, Шибам остается выдающимся примером традиционной архитектуры и культурного наследия Йемена.
Тиебеле, Буркина-Фасо — расписанные дома народа Кассена
В деревне Тиебеле, расположенной на юге Буркина-Фасо, проживает народ Кассена, известный своими уникальными расписанными домами. Эти дома строятся из местных материалов, таких как глина, дерево, солома и коровий навоз, что отражает глубокую связь народа с природой и их анимистическими верованиями.
Женщины Кассена украшают стены домов геометрическими узорами и символами, отражающими верования и традиции народа. Основные цвета — черный, белый и красный — имеют особое значение: черный символизирует ночь и духовный мир, белый — чистоту, а красный — храбрость. Мотивы включают изображения животных, растений и других элементов природы, подчеркивая связь с окружающим миром.
Трулли в Альберобелло, Италия — каменные дома с коническими крышами
Дома трулли — визитная карточка итальянского города Альберобелло. Эти необычные строения с коническими крышами возводились из известняка без использования раствора. Легенда гласит, что для быстрого демонтажа достаточно вынуть один камень, — такую конструкцию придумали местные жители, чтобы уклониться от высоких налогов на недвижимость: перед приездом инспекторов дома разбирались. Первые трулли появились в XVI веке, последние — в начале XX.
Стены трулли толстые и прочные, защищают от жары, но зимой в них холодно из-за влажности. Внутри — деревянная мебель, камины и альковы, а крыши — герметичные, с желобами для сбора дождевой воды. Многие постройки сохранились до наших дней: около 1500 домов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в них размещаются лавки, рестораны и даже жилые квартиры.
Большая площадь в Сибиу, Румыния — дома с «глазами на крышах»
«Город тысячи глаз» в Сибиу — это уникальная особенность архитектуры города, расположенного в Трансильвании, Румыния. Эти глазоподобные окна, известные как Ochii Sibiului или eyebrow dormers, представляют собой мансардные окна, встроенные в крыши домов. Они получили свое название из-за формы, напоминающей глаза, и придают зданиям характерный вид, за что Сибиу также называют «Городом с глазами» или «Городом, где дома не спят».
Первые такие окна появились в Сибиу в XV веке, а большинство из них было построено в XIX веке. Изначально они служили практической цели — обеспечению вентиляции чердаков, где хранились продукты, такие как мясо, сыр и зерно. Однако со временем эти окна стали символом города и привлекли внимание туристов своей необычной формой.
Александровка, Германия — дом колониста
Александровка — живописный поселок в северной части Потсдама, построенный в 1826-1827 годах по воле прусского короля для певчих из хора, оставшихся после наполеоновских войн. Деревянные дома здесь выстроены в архитектуре, вдохновленной традиционным деревенским стилем Восточной Европы, но с прусской точностью и геометрией. Планировка поселения символична: улицы образуют крест, в центре стоит храм, созданный архитектором Стасовым.
Сегодня Александровка включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается историческим памятником культурного диалога.
Хертогенбосе, Нидерланды — «шарообразные дома»
Bolwoningen — это уникальный жилой комплекс из 50 сферических домов, построенный в 1984 году в районе Мааспорт города Хертогенбос, Нидерланды. Проект был реализован архитектором и скульптором Дрисом Крейккампом (Dries Kreijkamp) в рамках государственной программы экспериментального жилья. Каждый дом представляет собой белую сферу диаметром 5,5 метра, установленную на цилиндрическом основании. Внутри три уровня, соединенные спиральной лестницей: спальня на первом этаже, ванная комната на втором и гостиная с кухней на третьем. Крейккамп считал сферу самой естественной формой для жилья, вдохновляясь традиционными круглыми жилищами, такими как иглу и глинобитные хижины африканских племен. Дома были изготовлены из стекловолоконного армированного бетона, и могли быть собраны за один день.
Хотя Bolwoningen задумывался как начало новой архитектурной типологии, проект остался единственным в своем роде. Тем не менее, эти дома стали символом архитектурного авангарда 1980-х годов и привлекают внимание туристов и архитекторов со всего мира. Сегодня Bolwoningen остается ярким примером того, как смелые идеи могут воплотиться в реальность, несмотря на нестандартные формы и решения.
Роттердам, Нидерланды — кубические дома
В своей игре был этот вопрос про это, буквально в воскресенье
Кубические дома (Kubuswoningen) в Роттердаме — радикальный архитектурный проект Пита Блома 1984 года. Он поставил кубы не на основание, а на угол, создав эффект «городского леса». В Роттердаме 38 таких домов и два «суперкуба», все соединены в единое сооружение. Каждый дом состоит из трех уровней: гостиная с кухней, спальни с ванной и небольшой сад наверху. Из-за наклонных стен около четверти площади (из 100 м²) непригодны для использования.
Один из домов — Kijk-Kubus — открыт как музей, где можно увидеть интерьер. Дома стали символом Роттердама и примером смелых архитектурных экспериментов.
Деревня Ширасу, Япония — креативные дома
Сиракава-го — это живописная деревня в префектуре Гифу, Япония, известная своими традиционными домами в стиле гассе-дзукури, что означает «сложенные в молитве руки». Эти дома с крутыми соломенными крышами были спроектированы для выдерживания обильных снегопадов и являются редким примером японской народной архитектуры. В 1995 году Сиракава-го вместе с соседней деревней Гокаяма была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за сохранение уникального культурного ландшафта и традиционного образа жизни. Деревня Оги́мачи в Сиракава-го является крупнейшим поселением с домами гассе-дзукури, многие из которых были построены в XIX веке и до сих пор используются как жилые дома, музеи и гостевые дома.
Сиракава-го расположена в горной местности на севере префектуры Гифу, в долине реки Се, окруженной густыми лесами и высокими горами. Более 95% территории деревни покрыто горами и лесами, что делает ее изолированной и труднодоступной, особенно зимой. Однако с открытием тоннеля Хида время в пути из города Такаяма сократилось до 50 минут. Несмотря на небольшое население (около 1 500 человек), Сиракава-го ежегодно привлекает более двух миллионов туристов, особенно в зимний период, когда крыши домов покрываются снегом, создавая сказочную атмосферу.
А если вам хочется узнать как люди обустраивают и украшают свои дома, вот несколько статей: