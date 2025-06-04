Посмотрите, как люди со всего мира обустраивают свои дома

Шибам — древний город в Йемене, известный своими уникальными многоэтажными зданиями из глинобитного кирпича, которые возвышаются на 5–11 этажей. Эти сооружения, построенные в XVI веке, являются одними из первых примеров вертикального градостроительства и служили защитой от набегов бедуинов. Город окружен укрепленной стеной и часто называется «Манхэттеном пустыни» за свою впечатляющую «линию горизонта» из глиняных башен.

В 1982 году Шибам был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здания требуют постоянного ухода: стены регулярно покрываются свежим слоем глины для защиты от эрозии. Несмотря на трудности, Шибам остается выдающимся примером традиционной архитектуры и культурного наследия Йемена.