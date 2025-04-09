15+ доказательств того, что вещицы из детства прочно засели у нас в сердцах

Мир становится все быстрее и сложнее, поэтому порой всем нам хочется поностальгировать о тех временах, когда все было проще. Некоторые вещи нам в этом помогают - например, увидеть старые игровые приставки или телевизоры, на которых еще ребенком смотрел мультфильмы. У каждого поколения есть такие штуки, которые вызывают теплые воспоминания о детстве. Когда-то так будут думать и про слаймы со спиннерами, но сегодня мы вспоминаем о кассетниках, телефонах-раскладушках и будильниках.

«Вот мой телефон — раскладушка»

"Тут сложно использовать разные приложения. Но зато я меньше времени в них зависаю"

© Suitable_Activity_94 / Reddit OsenOsen 21 час назад Оно, да, были такие, с кнопками но уже с выходом в интернет. В летнем лагере с такого в ВК сидела, стрелку передвигает кнопочкой-стрелочкой, очень медленно, зато круто😁 Потом ещё полусенсорные) Слайдеры, раскладушки, с горизонтальной клавиатурой, выкручивающимся экраном и с кнопками-кристаллами💔 Ушла эпоха😌 - - Ответить

"Я нашла свой старый плеер. Представляете, только сейчас узнала, что на нем можно было смотреть фильмы"

"Как вам такие беспроводные телефоны?"

"Помню, как отец приделал шланг к этой штуке. Даже не пришлось бегать заправлять"

"Благодаря отцу, моя коллекция кассет выросла за эти выходные"

«Помните этот плеер? Он пытался конкурировать с другими, но ничего не вышло»

"Кто-то выбросил телек, выпущенный в 1990 году. Стоит ли мне попытаться подключить свою старую игровую приставку?"

"Даже спустя 29 лет все еще зажигаем"

"Моя сестра нашла эти игрушки на распродаже за копейки. Когда были детьми, играли с такими в ванной. С ума сойти, они такие крошечные. А раньше казались большими"

«Я только что купил старый телек на онлайн барахолке. И он до сих пор работает!»

"Нашел свой оригинальный Геймбой и вот решил обновить ему внутрянку. Интересно, я могу просто снять оболочку?"

"Они действительно выставили дисковый плеер в музее. Никогда еще не чувствовал себя настолько старым"

"Мой будильник с функцией радио"

© topgear9123 / Reddit Чуда Чудная 36 минут назад пол жизни мечтала о таком)) что б вместо будильника Европа Плюс включалась, а там Шелест и Камолов шутят шутки в утренней передаче.... *скатилась ностальгическая скупая слеза* - - Ответить

О, я помню этот будильник. Все детство под него просыпался. Звук кошмарный, дисплей ослепляет - даже вспоминать не хочется. © martyface / Reddit

"Спросил маму, сохранила ли она игровые приставки с нашего детства. Ответ меня не разочаровал"