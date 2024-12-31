15+ человек, к которым порой возникает много вопросов

Каждый день мы встречаемся с самыми разными людьми, и порой кажется, что некоторые из них живут по своим законам вселенной. Часто бывает, что своеобразные привычки проявляют и родные. Привыкнуть к их «чудинкам» бывает не так-то просто, ведь они могут застать врасплох даже самых терпеливых.

А в конце статьи будет история о том, как близкие нам люди порой не даже видят очевидных вещей.

«Встала ни свет ни заря, только чтобы приготовить родителям завтрак. А они возмутились, что я взяла дорогие чайные пакетики, и ушли»

«Мои родители почему-то не хотят, чтобы я пользовался теплой водой. И вон что соорудили»

«Моя жена использует горчицу один раз, а затем покупает новую»

«Муж заявил, что он убрался на кухне»

«Мне надо уехать на 2 дня в командировку. Жена лежит в больнице, поэтому сказала оставить еду для кота. Хорошо, оставлю»

«Подошел сын и попросил скотч. Я дала. А потом вернул вот это. Как он так сделал вообще?»

Кстати, у нас есть подборка людей, которые рассказали о странностях их одноклассников.

«Любимая жена убрала масло»

«Чувак сзади просто не парился и повесил на мое кресло свою куртку»

«Не доели блины. И мой парень решил выбрать именно этот „контейнер“, чтобы их убрать... А ведь у нас полно нормальных контейнеров»

«Отец работает за компом вот уже 30 лет. Вот как он держит компьютерную мышь»

«Как ем кукурузу я и как ест ее моя безумная сестра»

«Жена не ест жирное. Вот как я отрезал ей стейк»

«Просто батя отрезал себе кусок торта. Он еще и не признал свою вину»

«Этот парень просто просидел в компьютере весь сеанс»

© ItsDomorOm / Reddit Конфуз 1 неделя назад И что? Может, а него сроки горят! А билеты уже куплены. Я бы просто вперёд села, чтобы свет от экрана не мешал мне - - Ответить

«Парень открывает специи»

«Съел морковку так, чтобы самое вкусное осталось на потом»

«Жена никогда не допивает напитки до конца и всегда оставляет стакан с одним глотком»

© Froston_ / Reddit Андоей 1 неделя назад У меня жена может чашку поднести ко рту и сидеть не пить только дышать туда минуту или больше. И тоже не допивает. - - Ответить

Бонус: Действительно, а почему?

Мой муж не от мира сего! Макароны он ест обязательно с хлебом, соусом поливает не мясо, а на хлеб его намазывает. Но вчера я поняла, что поспешила с замужеством. Этот чудик прибежал с работы и прям в куртке побежал в туалет. Просидел там минут 20. А когда вышел, то выдал: «Надо бы нам отопление убавить, а то жарко как-то в туалете». Странно, правда? Вот и что мне с ним делать?