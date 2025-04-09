17 питомцев, которые превратили обычный прием у ветеринара в парад умиления
Многим из нас приходилось отвозить своих питомцев к ветеринару. Как для животного, так и для хозяина такая поездка часто оборачивается серьезным испытанием. Зверята у ветеринара нервничают и ведут себя непривычно, ведь им трудно объяснить, что происходит. Как раз их реакция и стала центром внимания и вызвала кучу неподдельных эмоций. В конце статьи вас ждет забавный бонус.
"Собачка друга съела брауни накануне"
"Сегодня мой кот был у ветеринара"
"Милого лисенка привезли на обследование"
"Уснула на весах во время своего первого визита к ветеринару"
"Вот как слушают сердце, когда пациент весит пять граммов"
"Оба решили надежно спрятаться здесь"
"Мой котенок переживает экзистенциальный кризис"
"Мой ежик больше не любит походы к ветеринару"
- Так много вопросов, но так мало ответов. © RebeccaCoolKid / Reddit
"Бедняжка прижалась к стене, когда узнала свое "любимое" место"
"Обслуживание клиентов — 10 из 10"
"У моей собаки лишний вес. И ветеринар посоветовал давать ей вместо обычных лакомств вегетарианские. Я последовал совету. И вот результат"
Вряд ли вкусняхи настолько калорийны, чтобы замещать их сомнительными растительными угощениями. Мелкому лучше просто ограничить количество, или включить лакомства в ежедневный калораж, уменьшив порцию еды
"Он просто чихнул на тарелку с "деликатесом" и посмотрел на меня таким взглядом"
"Только не говорите, что мы снова у ветеринара"
Только мой кот спокойно вылезает из переноски, гуляет по столу ветеринара, и обнюхивает препараты? После укола смотрит недовольно, но продолжает свои исследования.
"Пришлось выкручиваться, чтобы сделать ящерице рентген"
"Вот что вытворяет мой песель каждый раз, когда я прихожу домой. Показал фото ветеринару. Так тот всплеснул руками и торжественно произнес: "Я никогда не видел, чтобы собака так широко улыбалась!"
"Это чудо не захотело оставаться в вольере. Пришлось выкручиваться"
У меня песель к 14му году жизни стал капризничать, особенно летом беспокоится, чешется, хоть и пьем все время от аллергии препарат, часа в три ночи начинает звать меня. В итоге я соорудила огромную лежанку, и мы каждое утро просыпаемся na полу. Зато удается поспать.
- Сегодня вы звезда интернета! © anything****aken / Reddit
"Сегодня ветеринар прислал это фото"
"Еще один способ удачно спрятаться"
Бонус: пользователи отвезли своих собак в ветклинику. До поездки...
И после
Если вам не хватило милоты на день, предлагаем вашему вниманию статью, в которой любимые питомцы решили пошалить и хозяева смогли ответить только любовью.
Комментарии
А у меня кошке как будто наркоз ставят во время спуска по подъезду 😂. Она просто немного вертит головой и все... И так до того момента, пока мы не вернемся с ней домой. Странная фигня, но зато у ветеринаров я не переживаю за нее 😅. Она стоит, как поставят, лежит, как положат... И все молча))
Вся в меня, у меня тоже ступор включается в моменты ужаса 🤭.
Это дома ее фиг погладишь - она шипит, рычит, кусается, а за пределами квартиры кошка превращается в пластилин 😂.
Мой кот у ветеринара ловит ступор, не шевелится, что хочешь с ним делай. Зато дома попробуй, поймай для процедур. Да даже когти подстричь - бешеный ор, будто убивают его.