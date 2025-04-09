17 питомцев, которые превратили обычный прием у ветеринара в парад умиления

А у меня кошке как будто наркоз ставят во время спуска по подъезду 😂. Она просто немного вертит головой и все... И так до того момента, пока мы не вернемся с ней домой. Странная фигня, но зато у ветеринаров я не переживаю за нее 😅. Она стоит, как поставят, лежит, как положат... И все молча))

Вся в меня, у меня тоже ступор включается в моменты ужаса 🤭.

Это дома ее фиг погладишь - она шипит, рычит, кусается, а за пределами квартиры кошка превращается в пластилин 😂.