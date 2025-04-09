17 питомцев, которые превратили обычный прием у ветеринара в парад умиления

Фотоподборки
57 минут назад

Многим из нас приходилось отвозить своих питомцев к ветеринару. Как для животного, так и для хозяина такая поездка часто оборачивается серьезным испытанием. Зверята у ветеринара нервничают и ведут себя непривычно, ведь им трудно объяснить, что происходит. Как раз их реакция и стала центром внимания и вызвала кучу неподдельных эмоций. В конце статьи вас ждет забавный бонус.

"Собачка друга съела брауни накануне"

"Сегодня мой кот был у ветеринара"

"Милого лисенка привезли на обследование"

"Уснула на весах во время своего первого визита к ветеринару"

"Вот как слушают сердце, когда пациент весит пять граммов"

"Оба решили надежно спрятаться здесь"

"Мой котенок переживает экзистенциальный кризис"

"Мой ежик больше не любит походы к ветеринару"

"Бедняжка прижалась к стене, когда узнала свое "любимое" место"

"Обслуживание клиентов — 10 из 10"

"У моей собаки лишний вес. И ветеринар посоветовал давать ей вместо обычных лакомств вегетарианские. Я последовал совету. И вот результат"

Плодожорка
7 минут назад

Вряд ли вкусняхи настолько калорийны, чтобы замещать их сомнительными растительными угощениями. Мелкому лучше просто ограничить количество, или включить лакомства в ежедневный калораж, уменьшив порцию еды

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"Он просто чихнул на тарелку с "деликатесом" и посмотрел на меня таким взглядом"

"Только не говорите, что мы снова у ветеринара"

Плодожорка
5 минут назад

Только мой кот спокойно вылезает из переноски, гуляет по столу ветеринара, и обнюхивает препараты? После укола смотрит недовольно, но продолжает свои исследования.

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"Пришлось выкручиваться, чтобы сделать ящерице рентген"

"Вот что вытворяет мой песель каждый раз, когда я прихожу домой. Показал фото ветеринару. Так тот всплеснул руками и торжественно произнес: "Я никогда не видел, чтобы собака так широко улыбалась!"

"Это чудо не захотело оставаться в вольере. Пришлось выкручиваться"

Катерина Лисичкина
20 часов назад

У меня песель к 14му году жизни стал капризничать, особенно летом беспокоится, чешется, хоть и пьем все время от аллергии препарат, часа в три ночи начинает звать меня. В итоге я соорудила огромную лежанку, и мы каждое утро просыпаемся na полу. Зато удается поспать.

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"Сегодня ветеринар прислал это фото"

"Еще один способ удачно спрятаться"

Бонус: пользователи отвезли своих собак в ветклинику. До поездки...

И после

Если вам не хватило милоты на день, предлагаем вашему вниманию статью, в которой любимые питомцы решили пошалить и хозяева смогли ответить только любовью.

Фото на превью eveningdatura / Reddit

Комментарии

Уведомления
Муси-пуси
20 часов назад

А у меня кошке как будто наркоз ставят во время спуска по подъезду 😂. Она просто немного вертит головой и все... И так до того момента, пока мы не вернемся с ней домой. Странная фигня, но зато у ветеринаров я не переживаю за нее 😅. Она стоит, как поставят, лежит, как положат... И все молча))
Вся в меня, у меня тоже ступор включается в моменты ужаса 🤭.
Это дома ее фиг погладишь - она шипит, рычит, кусается, а за пределами квартиры кошка превращается в пластилин 😂.

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Жабка в шляпке
19 часов назад

Мой кот у ветеринара ловит ступор, не шевелится, что хочешь с ним делай. Зато дома попробуй, поймай для процедур. Да даже когти подстричь - бешеный ор, будто убивают его.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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