15 человек, которые сами не ожидали, что у них прямо перед носом близкие хитрят

Иногда, кажется, вроде живешь и дружишь с вполне обычными людьми, но потом вдруг осознаешь, что некоторые люди просто пользуются твоей добротой и отзывчивостью. Но не всегда и все это замечают сами, иногда люди в упор не видят, что им малость на шею сели.