15 человек, которые сами не ожидали, что у них прямо перед носом близкие хитрят

Истории
3 часа назад

Иногда, кажется, вроде живешь и дружишь с вполне обычными людьми, но потом вдруг осознаешь, что некоторые люди просто пользуются твоей добротой и отзывчивостью. Но не всегда и все это замечают сами, иногда люди в упор не видят, что им малость на шею сели.

  • Свекровь не приучила мужа ни прибираться, ни готовить. Верх его кулинарных способностей — яйца пожарить. Как-то раз приехали все вместе на дачу убираться. Свекровь сходила в магазин и бежит ко мне, орет: «Ты что с моим мужем наделала?» Захожу в дом, а там свекор задрал штаны и тряпкой во все стороны только так машет. А я, когда пошла готовить еду, ему и мужу сказала: «Вот там в углу ведро, помойте полы». И ушла. Так и выяснилось, что убираться он умеет отлично, просто не хотел, а от моей наглости офигел.
  • Сегодня мой муж заявил, что хочет запечь что-то в духовке на ужин. Я предупредила его, что противень потом не отмоешь, если не положить пергамент и попросила его это сделать. Ну он пропустил это мимо ушей. А вечером спрашивает: «А когда ты противень помоешь?» Я ответила, что никогда, а он мне: «А, ну ладно, тогда я перед работой его завтра помою». Потом еще усмехнулся: мол, я на работу позже ухожу, а не могу какой-то противень отмыть. © NeighborhoodShot4168 / Reddit
  • В последнее время чаще всего в машине за рулем ездит муж — нам так удобнее, ведь мы работаем недалеко друг от друга. Я люблю мужа, но с тех пор как мы поженились, меня раздражает одна его привычка: он никогда не следит за уровнем бензина в баке. Если я ему не напомню, он даже не заметит горящую лампочку. Я уже начинаю выходить из себя, ведь эта ерунда приключается постоянно. Особенно бесит, когда мне куда-то надо к определенному времени, а я сажусь в машину и вижу практически пустой бак. © angryreceptionist / Reddit
Babay
18 часов назад

Ну пусть он почаще видит практически пустой холодильник и девственно чистую плиту...

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  • Была у меня одна знакомая, и я была от нее просто в шоке. А все дело в том, что она каждый раз перед возвращением мужа с работы хватала в руки кастрюлю и бежала в магазин, который находился в ее доме. Там торговали супами, салатами, выпечкой. Продавцы сразу ей в посуду все и наливали. Если выпечку брала, то дома муку ставила на видное место, а муж нахваливал всем свою хозяюшку. © Подслушано / Ideer
  • У моего мужа ужасная привычка – не брать ключи. Я вечно то из ванны, то с унитаза, то из кухни, то сонная из кровати несусь ему открывать. Бесит – не могу.
    А тут меня с работы увезли в больницу с аппендицитом. На следующий день он пришел злой, потребовал ключи и еще и наорал на меня, мол, это я виновата. Сто раз говорила. Где уж он ночевал, я не знаю, но он меня не навещает, похоже пахнет разводом. © Подслушано Телеграм / Telegram
  • Попросила сына и его жену съехать из квартиры. Устала их обслуживать. Она не работает и дома ничего не делает. Ходит по квартире в одних трусах, разбрасывает вещи – и это, кстати, самое безобидное. На мои попытки поговорить, делает вид, что меня не существует. Сын на работе с утра до ночи, приходит домой поесть и поспать, а я работаю, готовлю и убираю. Хочу отдохнуть. В моем возрасте тоже может быть личная жизнь и желание жить для себя, а меня уже списали в прислуги. © Подслушано / Ideer
Олена
3 часа назад

"он меня не навещает, похоже пахнет разводом" А может и к лучшему, с таким то отношением к вам?

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  • Сегодня в моей жизни самый лучший день. Праздник, которого я так долго хотела последние 6 лет. Я наконец-то подала на развод! Скинула со своей шеи ленивого муженька, который прочно там обосновался. Когда мы поженились, он был обычным парнем: работал, дарил мне подарки, оказывал знаки внимания. Я думала, что он — тот самый. Мои родители отдали мне старую комнату в коммуналке, и он с удовольствием переехал ко мне. При этом вообще никак не вкладывался.
    Весь ремонт делала я. Сначала отмывала все, потом красила, клеила обои по ночам. А он просто лежал, отдыхал в это время. Дальше — больше. Мы уже съехали на съемную квартиру, начали копить на первоначальный взнос. И вот в это время он уволился с работы в один день, чтобы отдохнуть — сказал, что очень устал. Я и это восприняла нормально, жалела его. Дома он просидел почти полтора года. За это время мы потратили все накопления, и вот меня прорвало. Ни капли не жалею, думаю, что нужно было сделать это раньше. © Как мы расстались... / VK
  • Мой бывший муж — лентяй. Когда мы женились, я понимала это, но думала, что смогу его исправить. Однако все стало в разы хуже: нет стабильной работы, бытовой инвалид и прочее. Еще его маман начала частенько захаживать к нам и выносить мозги: то готовлю не так, то стираю, то мужа обожаю недостаточно, — короче, достала тоже. Выставила я его из квартиры, так уже через час приехала она и попыталась устроить разборку. © Подслушано Телеграм / Telegram
  • Моя мама бесится из-за того, что муж платит мне зарплату. Мы договорились, что пока я в декрете и какое-то время после него не работаю, то получаю от него на карту определенную сумму денег. Мужа это устраивает, потому что я полностью веду быт: он приходит на все готовое, ест, отдыхает, играет с ребенком и ни о чем не парится. Мне это тоже подходит — я пока не сменила сферу деятельности, прохожу обучение и через год планирую выйти в офис. Не помню, как об этом узнала мама, но тут началось! Как я могу опустошать семейный бюджет? Как я могу брать деньги у мужа? Что я за жена такая? Я уже не раз говорила, что я не ломовая лошадь, и что мой муж — не как мой отец, который в одиночку не способен тарелку каши приготовить. © Подслушано Телеграм / Telegram
Svetlana Svetlana
2 часа назад

"Мой бывший муж — лентяй. Когда мы женились, я понимала это, но думала, что смогу его исправить."

О боги! Какое самомнение!

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  • Живем в однушке, 38 метров. Когда включена вода на кухне или отжимает стиралка в ванной, сложно услышать, что говорит жена из кухни. Особенно когда принес на тарелке вкусняшки в зал. Все съел, а пустую тарелку оставил там, где ел. Жена из кухни говорит: «Принеси тарелку, посуду мою». Я, конечно, слышу, но нарочно кричу: «Чего? Не слышу!» В итоге жена приходит и забирает тарелку. © DrB*** / Pikabu
  • Больше всего бесит, когда мужики, которые даже яичницу нормально пожарить не могут, учат меня, как готовить. Всю жизнь с таким сталкиваюсь. Сначала папа поучал, как правильно солить еду и делать бульон пожирнее. Потом бывший муж говорил, что мой борщ слишком овощной, а нужно, чтобы было больше мяса. Теперь и сын прибавился: как подрос, так стал крутить носом, что мои каши безвкусные. Так встаньте и сами приготовьте! © Карамель / VK
  • Где-то два месяца назад моя подруга съехала от парня и попросилась пожить у меня. Мириться с ним она не собиралась. Сначала я была не против, но прошел почти месяц, а она ни разу не купила продукты и даже не предложила скинуться на коммуналку. Когда я убираюсь, ее максимум — это поднять ноги, чтобы я могла пропылесосить. Готовлю тоже я, одежду стираю, развешиваю и глажу тоже я, а она в ответ просто благодарит. Но когда она попросила не приводить домой моих друзей, потому что мы ей мешаем, я начала задумываться. Еще не попросила ее уйти, но скоро решусь. © Карамель / VK
Ардна Скела
2 часа назад

Кто знает, n/a какие еще, мать их, слова стал срабатывать фильтр? Все na исправила, вообще не понимаю, какого черта не проходит опус. Адме, дорогие, вы медленно, но верно отбиваете желание постояльцев делиться историями и вообще сюда заходить

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  • Когда мы только начали жить вместе с парнем, все было вполне нормально, но временами появлялись раздражающие мелочи, из-за которых мы могли поругаться. Больше всего меня злило то, что он всегда покупал слишком много продуктов. Что-то из них портилось и оставалось в холодильнике, пока я это не выбрасывала. Пару раз мы сильно поссорились по этому поводу, но вместо того, чтобы приучить себя к порядку, он просто купил микроскоп. Теперь ссоримся гораздо реже, потому что ждем, пока что-нибудь испортится, а потом завороженно рассматриваем плесень через микроскоп. © Палата № 6 / VK
  • Несколько месяцев назад мы ночевали у свекрови, и я случайно забыла там свое средство для умывания. Она вернула его мне, когда мы приехали в следующий раз. По возвращении домой я обнаружила, что в флаконе вместо привычной жидкости залита какая-то водичка. Теперь не могу понять: она тайно пользовалась моим средством и хотела это скрыть? Ее взбесило, что я забыла у нее этот бутылек? Могла бы уж тогда просто выбросить, а не наливать туда воду. © mermaid1707 / Reddit
  • Живу с соседкой. Девочка хорошая, веселая, добрая, но есть один большой недостаток — она ужасная грязнуля. Спит без постельного белья, в том же, в чем ходит по дому, иногда даже в тапках. Стирает раз в 2-3 недели. Не умывается и не чистит зубы вообще. Вещи вечно валяются там, куда их кинет. Постоянно грязная посуда на кухне, грязный стол. Ощущение, что живу с классической версией человека, которому нужно напоминать буквально обо всем, и за которым приходится все собирать. По 15 раз говоришь одно и то же, но бесполезно. © Карамель / VK

От хитрецов, которые испытывают наши нервы на прочность никто не защищен, но и хороших, благодарных людей в жизни каждого, наверняка, хватает.

Комментарии

Уведомления
Lala_Luna
17 часов назад

Мне даже страшно представить улыбку этой веселой соседки, которая зубы никогда не чистит... бррр!

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Svetlana Svetlana
2 часа назад

"Больше всего меня злило то, что он всегда покупал слишком много продуктов."
Девушке не угодишь. Не покупает ничего - плохо. Покупает - плохо.

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