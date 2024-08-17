20+ ностальгических снимков, глядя на которые сердце начинает чаще биться

Порой один черно-белый снимок в старом фотоальбоме способен вызвать целый шквал эмоций. Сердце наполняется теплом, а в глазах появляются слезы. А все потому, что мы видим родных людей. Молодые родители, бабушки и дедушки, друзья детства, от одного взгляда на которых накатывает чувство ностальгии. Эстетичное удовольствие рассматривать даже чужие фотографии: дивиться моде прошлых лет и любоваться добрыми и счастливыми лицами.

«Мама и папа на выпускном вечере. Платье мама сшила сама»

Эх, а меня выгнали, когда я пришла в таком же платье. © swkennedy1 / Reddit

«Моя сестра прислала мне это фото. Этот карапуз — она. Вот уже 26 лет прошло, и мы живем в разных городах»



«Фото рабочего стола⁠⁠. Удивительная концентрация символов начала нулевых на одном фото. Ну и ностальгия, конечно же»

«Февраль 2004 год. Десятиклассники»

«40 лет назад я училась в универе и жила у бабушки. Ковер с историей, дед его привез из Албании, где работал в 50-е. До сих пор висит»

«1999 год. Я звоню своей девушке и говорю, что купил билеты на ночной поезд из Москвы в Питер. Фото сделано на следующий день в Петергофе»

Девушка призналась, что это был один из самых романтичных поступков.

Поэтому через два года было уже так, как на втором фото. © k0t0f0t / Pikabu

«Ностальгия в глаза попала. Мне 4 года. Спустя 27 лет отдыхала там уже с моим 6-летним сыном»

«Мама и папа на выпускном вечере мамы в 1967 году. Более полувека вместе. Папа продолжает повторять, что мама — самая красивая девушка в мире»

«Моя крутая мама в 1985 году»

«Очень люблю эту фотографию. Моя мама распаковывает подарок накануне свадьбы. Выражение лица папы — это что-то»

Да вы лучше на бабушку посмотрите. Неподражаемо! © jesse_dylan / Reddit

«Ковра нет, но есть штора»

«Второй курс колледжа, мне 16 лет. Прекрасное было время. Парнишка, которого девушки пытаются стянуть с шеста, — это я»

Чувак, я не знаю, что за магию творит твое фото, но меня чуть на слезу не пробило. Я будто туда к вам попал. © Pinokkio192 / Pikabu

«Мне тут 9 лет. Дедушка подписал фото так: „Обезьяна справа“».

«Давно это было, лет 30 назад. Я крайний справа»

Черт, а вы были горячее, чем пожарные с календарей! © LectoraLoca / Pikabu

«Конец 1970-х годов. Моя мама впервые катается на лыжах. Поищу в шкафу ее лыжную одежду, может, она сохранилась»

«По дороге в детский сад. Моя мама каждый день одевала меня в абсурдные наряды. Когда я спрашиваю ее, зачем, она просто смеется»

«Получил зарплату за 7 месяцев и женился. Мне было 26 лет. Все молоды и счастливы, а родители и друзья живы и здоровы»

Судя по фото, всю зарплату пришлось потратить на свадебное платье супруги. © BargadKikayot / Pikabu

Нет. И у нее было два платья. А у меня два костюма. © Bogart74 / Pikabu

«Мне 15 лет. Кот Васька. И вечно молодой Киану Ривз»

Киану и кота вижу, а ты где? © caeseum / Pikabu

«Сестра устраивала мне фотосессии. Отдала свой топик, все лучшие мягкие игрушки собрали. Вместо юбки мамин шарф»

«Моя коллекция игрушек из киндер сюрпризов»

«Одноклассница из 10 „В“ класса. Вот такие компьютеры стояли у нас в кабинете информатики. Не успел занять комп? Садись на обычную парту и жуй конспекты»

«Ездили с параллельными классами и учителями в Питер. До сих пор ностальгия. Фото на этом камне должно было быть у каждого»

«Мама танцует, а папа поет⁠⁠. Они были молоды, энергичны и любили веселиться. Фото сделано на полароид»