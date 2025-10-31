19 историй о том, что снимать и сдавать жилье — то еще приключение

Племянница - это чтоб налог со сдачи квартиры не платить. НУ и по жизни, видимо, какой-то конфликт с соседом был.
Сдача и съем квартиры — это две далеко не простые задачи. Квартиранты порой оказываются не такими добропорядочными, как казались на первый взгляд: они могут устроить настоящий бардак в доме или, съезжая, прибрать к себе в чемоданы хозяйские шторы. А какими порой странными оказываются хозяева квартир! Устанавливают чудаковатые правила — вроде комендантского часа в квартире, так еще и выгнать могут без причины. Например, у одной героини статьи хозяйка квартиры контролировала каждый ее шаг и стирала вещи, будто она ее внучка.
- Снимали квартиру подруга с мужем. Они всем были довольны: ремонт там сделали. Вдруг хозяйка им резко заявляет, что они должны съехать и вообще она продает квартиру. Они попросили вернуть свой депозит, но и этого хозяйка не стала делать, сказав, что квартиру им вернули в плохом состоянии. Ага, с новым ремонтом! Проходит где-то месяц с этой истории — и мне вдруг пишет хозяйка этой квартиры, потому что нашла меня в подписчиках подруги. Мол, вы ее поддерживаете, а я вам сейчас покажу, какая ваша подруга свинья. И скидывает мне фотку немытой духовки. Я посмотрела на это, поржала и пишу ей: «А мне зачем эта информация? Если вам надо кому-то пожаловаться, напишите своим подружкам». Она начала меня обзывать, мол, я такая же грязнуля, наверное, — и заблокировала с сообщением: «Не пишите мне больше!» Так я и не собиралась писать. До сих пор не понимаю, на какую реакцию она рассчитывала.
- Мы как-то снимали квартиру с модной люстрой, у которой было несколько режимов подсветки. И в первую же ночь эта люстра перестала работать. Я в ужасе пультом щелкаю — эффекта ноль. В голове крутится мысль: сколько стоит такая люстра? Мы ее сломали! Оказалось, что выключатель от нее выведен в прихожую — на противоположную стену, к которой мы прислонили ортопедический матрас, выключив люстру. © *** / Dzen
- Снимала квартиру, рядом жила вредная бабка: стучала по батареям на любой шорох, строчила жалобы за все подряд, вечно своим мусором мою дверь загораживала. Еще и брала на передержку животных все время. И вот как-то она заявилась ко мне с большой котомкой и сказала, что ей надо срочно ехать к матери, а кота не на кого оставить. Мол, пусть у тебя поживет. Я офигела. А она вдруг смягчилась — вежливой такой стала, чуть не расплакалась. Из котомки достала вещи кота и вкусняшки для меня, рассказала, что ей предстоит уехать на два месяца к матери: помочь со здоровьем и с домом, а кота ее старенького так надолго никто из знакомых брать не согласился. Очень просила выручить. Отъезд в итоге затянулся аж на четыре месяца, но с тех пор мы дружили, и кот ее потом тоже захаживал ко мне помурлыкать.
- Поссорились с мужем. Выгнала его из дома. Он обычно никогда не уходил, сколько бы я ни требовала, а тут уже неделю — ни слуху, ни духу. Проходит две недели — я уже на нервах. Вдруг мне звонит мой квартирант и слезно говорит: «Заберите своего мужа, пожалуйста!» Оказалось, что мой умник пришел к ним в квартиру, сказал, что занимает вторую комнату, и запретил мне рассказывать. Ел их еду, смотрел телевизор на всю громкость. А они, бедняги (два студента), терпели его все это время. Получил он люлей знатных, но домой я его, конечно, забрала обратно.
- Сдавал парочке однокомнатную квартиру. Платили вовремя, но как ни придешь к ним — всегда смущал запах. Потом выяснилось, что для них вынести мусорное ведро было проблемой. Крысы не приходили, а вот тараканы пошли стройными рядами. Когда я их выгонял, обиделись и не понимали, за что. © Семён Семёныч / Dzen
- 7 лет снимал квартиру, использовал ее чисто как свою берлогу. Прихожу как-то, а всюду горит свет, орет музыка, на балконе парочка. Оказалось, друзья хозяина зависали. Развели бардак, продукты мои съели. Съехал. Так потом жена хозяина потребовала, чтобы я за коммунальные услуги заплатил, мол, там уже за свет и воду набежало. Сказал, что муж ее сам оплатит. © Святослав Борисович / Dzen
- Мой отец был тем еще арендатором с прибабахом. Например, он красил кухонные шкафы в красный цвет в каждой квартире, которую мы снимали. Это было ужасно, потому он их не шлифовал, не грунтовал. Все потом отваливалось шматками. А еще он красил нижнюю часть дома с внешней стороны в коричневый цвет, оттенок морской пены или в нежно-голубой. Надо сказать, что переезжали мы 16 раз, и он делал все это в каждом доме. © Lilliputian0513 / Reddit
- Снимаю квартиру. В доме странная владелица: она сказала, что если кто спросит, то я ее племянница, а не арендатор. Я согласилась. А тут недавно у меня на целый день исчез свет, хотя обычно не выключают. Я заметила, что из всего дома света нет только в моей квартире. Позвонила хозяйке, она вызвала электриков, те сказали, что кто-то перерезал провод. А я в этот день видела, как сосед трепал провода в подъезде. Наверное, он и выключил умышленно мне свет. Даже немного пугающе здесь жить стало. © Не все поймут / VK
- С женой сдавали квартиру недорого, поэтому звонков и желающих посмотреть было очень много. Поначалу мы пытались разделить всех желающих на разное время, но после того как три человека подряд не пришли, передумали работать на чужой комфорт. И остальным говорили: «Посмотреть? Да, приезжайте до 9 вечера». Мы не хотели устраивать аукцион, но свое время как-то дороже. © Zorg19**/ Pikabu
- Не понимаю привычки публично страдать и врать. Вот знакомая в истерике, просит моральной поддержки у подписчиков, а у нее их 250 человек. Из квартиры их с парнем выгоняют плохие хозяева! Опять нужно снимать что-то и переезжать, а цены теперь совсем другие! Только вот несколько лет назад я была на новоселье, где всем гостям было сказано, что договорились с хозяином жить до совершеннолетия его сына, так как жилье купили ему. Сын этот уже тогда был подростком, арендаторы на это согласились сами. А теперь хозяева стали плохими... И я постоянно такое вижу. Люди рассказывают тебе что-то, а потом в соцсети делают вид, что все иначе, устраивают цирк и выставляют себя жертвами. Это что за болезнь? Как называется? © Подслушано / Ideer
- Сдавали квартиру семье. Мужчина был прислан к нам в город поднимать мусорный завод. В общем, крутые и богатые квартиранты. Но и квартиру мы сдавали ого-го какую. Когда они съезжали, обнаружилось, что из спальни пропали дорогие шторы. Мужик ответил, что жене, которая уже уехала, они не нравились, они их сложили в шкаф. В этот момент его теща додумалась при моем муже разыграть гипертонический криз с вызовом скорой помощи, и мужу было как-то неудобно заниматься поиском занавесок, которые так и не нашлись. Позвонили им потом, культурно спросили, может, теща нечаянно сложила их со своими вещами. Обещали посмотреть и переслать, но больше на связь не вышли. Пришлось купить новые, но таких уже не нашли. До сих пор не поняли их поступок. © Светлана / ADME
- Снимал я квартиру, в которой ремонт делали лет 20 назад. Обои в три слоя, деревянные рамы с щелями и навечно закрытыми шпингалетами, трубы ржавые, но по цене было дешевле процентов на 30 от рынка. С хозяйкой было оговорено, что я делаю ремонт в счет оплаты. В первые два месяца сделал спальню, без фанатизма, но качественно и аккуратно. И вот в день, когда она пришла за деньгами, я ей показал свои труды и все чеки. А она мне такая: «В смысле в счет оплаты? Ты же это делал, чтобы тебе самому уютно жилось. А почему ни пластиковые окна не поставил, ни трубы не поменял? Они ведь старые, вдруг затопишь соседей». © littlehorus / Pikabu
- Нам с братом досталась квартира в центре, решили ее сдавать. Цену заломили выше, чем в среднем по тому району, чтобы точно были платежеспособные люди. Жильца нашли. Он потом решил съехать раньше, требовал вернуть деньги за остаток месяца, но по договору они остаются у нас. Ободрал обои, разбил плитку, погнул краны и оставил на стене огромную плохую надпись о нас. Но самое смешное, что потом он решил снова снимать у нас квартиру. © Подслушано / Ideer
- У меня свекровь комнату в своей двушке сдавала. Скучно ей стало, а тут тебе и деньги, и соседка. Ну вот, сдала девушке молодой. И рассказывает, что выставила ей условия: приходить не позже девяти, гостей не водить, стиралку не включать. Свекровь стирала все ее вещи сама, а еще могла в комнату зайти к девушке (а как же, там ведь у нее вещи в шкафу висят, да и прибирает она там сама). Окна тоже нельзя было трогать, открыть их может только свекровь, да и девушка же сломает. Я страшно удивилась, что кто-то согласился на такое. Пыталась свекрови объяснить, да где там. Она себя благодетельницей считала, ведь и стирает ей все вплоть до трусов и уборку делает. Однако девушка та месяц перекантовалась и, конечно, нормальное жилье нашла. Больше желающих в такой рай въехать не нашлось. © manefa / Pikabu
- У меня была квартиросъемщица, которая, съезжая, забрала с собой новую игровую приставку, но при этом оставила фотографии своих детей и кружки с их лицами. К счастью, я знала, куда она переехала, поэтому подкинула ей коробку с ее личными вещами. Рука не поднялась выбросить их в мусорку. © TheLifemakers / Reddit
- До того, как я сам начал сдавать жилье, помогал какое-то время другу. Как-то он позвал меня и попросил захватить с собой инструменты. Я приехал и обалдел: арендаторы оставили в квартире большое джакузи, нам нужно было как-то вытащить эту громадину из квартиры. В итоге пришлось его распилить, и мы так и не поняли, как те ребята умудрились затащить такое джакузи в квартиру. © Grouchy_Writer_Dude / Reddit
- Тетя сдавала в городе квартиру, а сама жила в деревне за 50 км. Недалеко, конечно, но студентки, снявшие жилье, по каждой проблеме ей звонили. Точкой кипения стало, когда они попросили приехать и на балконе веревку для белья прибить. Тетка психанула, сказала, чтобы позвали одногруппников помочь. Потом, конечно, вместо мальчиков стали к ним приходить мужчины, а к одной вообще зачастил женатый мужик, супруга которого ходила к девчонкам скандалить. Соседям в итоге надоела эта «Санта-Барбара», они начали звонить тетке, чтобы она девок выселила. © мальвина / ADME
- Одна квартирантка съехала и оставила около 60 огромных нераспечатанных мешков сухого корма для собак. У нее не было собаки, и я теперь никогда не узнаю, почему она их оставила. Пришлось отдать в приют для животных, там были очень рады. © ostentia / Reddit
- Несколько лет назад я получила от бабушки квартиру в наследство. Жить в ней не стала, сделала хороший ремонт и назначила небольшую цену. Сейчас сдаю в аренду. Только за этот год у меня сменилось приблизительно 7 квартирантов. У каждого спрашиваю, мол, что именно не понравилось. Соседи, холодно, может, или что-то не работает? Никто мне так и не сказал, что им не нравится, говорят, что просто нашли вариант получше. Думала, гадала, пока сама не пожила там недельку. Оказалось, какие-то коты каждую ночь собираются под окнами и орут так, будто это концерт на сто тысяч человек. Пыталась их прогнать — безрезультатно. Буду окна менять, чтобы шумоизоляцию улучшить. © Не все поймут / VK
Прочитав некоторые истории героев, даже не знаешь: плакать в данном случае или смеяться. Мы думаем, что вредные соседи, хозяева и жильцы с безуминкой навсегда останутся в памяти героев нашей статьи. Главное — есть что вспомнить, посмеяться и рассказать за чашкой кофе своим близким.
