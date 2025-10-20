20 вещей, которые удивляют туристов в Японии больше, чем сакура и роботы

2 часа назад
Женщина, работающая прямо в аквариуме, и странная косметика — где еще вы найдете такие чудеса, кроме как в Японии? Приготовьтесь к увлекательному мини-путешествию по этой стране, в которую перенесет вас эта фотоподборка. Обещаем: скучать вам не придется.

«Я заказал яблочный пирог-тарт в кафе в Токио. И прифигел, увидев, что принесла мне официантка»

Тревожное Пирожное
1 час назад

"Прифигел"? Уважаемая редакция, в какой подворотне вы подобрали свою Таисию К.? С учетом того, что в (англоязычном) первоисточнике ни слова об этом

В Японии есть спа для обезьян

В парке Дзигокудани есть природный горячий источник, в котором японские макаки, которых также называют снежными обезьянами, купаются круглый год. Добраться к парку не очень просто, но на это зрелище может полюбоваться любой желающий.

«Фото людей, ждущих поезда, которое я сделал в Токио»

Елена Яилимаф
1 час назад

Это пока они ждут...
"Толчея в токийском метро — это известное явление, особенно в часы пик (с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 19:30), когда станции, такие как Синдзюку, становятся чрезвычайно загруженными, так как через них ежедневно проходят миллионы пассажиров. Чтобы справиться с наплывом, на самых оживлённых участках работают «толкачи» (осия), чья задача — заталкивать пассажиров в вагоны и следить за безопасностью".

Вот какие забавные балконы сделали в этом жилом японском доме

«Приехал в Японию как турист и офигел: они здесь продают жареные во фритюре кленовые листья. Не удержался, попробовал, а вкус как у любого другого блюда, жареного во фритюре»

«Видел, как в Киото перевозят детей вот так»

«Вот такую свечу я нашла в Японии. Пригодится, чтобы отпраздновать первое полугодие жизни ребенка»

«Нашла в японском магазинчике бальзам для губ со вкусом бекона»

«Наш завтрак в рёкане [традиционной японской гостинице — прим. ADME] в Такаяме»

В этом японском торговом центре находится множество капсульных автоматов с коллекционными игрушками, которые называются гасяпонами

Такие дорожные конусы в традиционном стиле можно найти в Киото

В Японии есть прозрачная кока-кола и прозрачный холодный чай

А также автоматы по продаже бананов

Adelina
2 дня назад

Зачем банан на голове у человека?) Ему даже грустно такое рекламировать

Выбор прокладок у японок велик: от изделий с подогревающими элементами, которые крепятся на прокладку в холодное время года, до изделий гигантских размеров — до 50 см в длину

Cкоростная автомагистраль в Осаке проходит прямо через центр здания

В этой фотобудке в Японии мужчинам нельзя фотографироваться в одиночку

Вот так паркуют автомобили в Киото над ручьем

Женские туалеты в Японии оборудованы устройствами, которые искусственно создают звуки смыва, называемыми «Звук принцессы», поскольку многие японки смущаются, что их услышат, и тратят воду, постоянно смывая

  • Но вот что смешно: некоторые японки находят записанный звук слива неестественным, и все равно постоянно спускают воду. © CaptainEarlobe / Reddit

«Пришел на пляж Окинавы. Вот такой прозрачной там была вода»

Maxipotak
1 день назад

« Нашел пулемет.
Больше никто не живет
На Окинаве.»
©️Красная Бурда.
Бабайку

Женщина работает в аквариуме в Осаке

Мы еще не можем отойти от женщины в аквариуме и бальзама со вкусом бекона. А что в статье показалось самым безумным вам? И спешите посмотреть еще одну статью о путешествиях, которая может прийтись вам по вкусу.

Фото на превью 8bit_bliss / Reddit

Тревожное Пирожное
1 час назад

Ммм, от репостов реддита 13-летней давности до прокладок и унитазов... Еще и перевод в стиле 13-летнего гопника... Прям бинго

