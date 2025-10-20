20 вещей, которые удивляют туристов в Японии больше, чем сакура и роботы

Это пока они ждут...

"Толчея в токийском метро — это известное явление, особенно в часы пик (с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 19:30), когда станции, такие как Синдзюку, становятся чрезвычайно загруженными, так как через них ежедневно проходят миллионы пассажиров. Чтобы справиться с наплывом, на самых оживлённых участках работают «толкачи» (осия), чья задача — заталкивать пассажиров в вагоны и следить за безопасностью".