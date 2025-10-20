"Прифигел"? Уважаемая редакция, в какой подворотне вы подобрали свою Таисию К.? С учетом того, что в (англоязычном) первоисточнике ни слова об этом
20 вещей, которые удивляют туристов в Японии больше, чем сакура и роботы
Женщина, работающая прямо в аквариуме, и странная косметика — где еще вы найдете такие чудеса, кроме как в Японии? Приготовьтесь к увлекательному мини-путешествию по этой стране, в которую перенесет вас эта фотоподборка. Обещаем: скучать вам не придется.
«Я заказал яблочный пирог-тарт в кафе в Токио. И прифигел, увидев, что принесла мне официантка»
В Японии есть спа для обезьян
Кто-то еще не знаком с этим явлением? У меня еще на древнем компе с виндоуз 95 фотки этих обезьян были 😂
В парке Дзигокудани есть природный горячий источник, в котором японские макаки, которых также называют снежными обезьянами, купаются круглый год. Добраться к парку не очень просто, но на это зрелище может полюбоваться любой желающий.
«Фото людей, ждущих поезда, которое я сделал в Токио»
Это пока они ждут...
"Толчея в токийском метро — это известное явление, особенно в часы пик (с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 19:30), когда станции, такие как Синдзюку, становятся чрезвычайно загруженными, так как через них ежедневно проходят миллионы пассажиров. Чтобы справиться с наплывом, на самых оживлённых участках работают «толкачи» (осия), чья задача — заталкивать пассажиров в вагоны и следить за безопасностью".
Вот какие забавные балконы сделали в этом жилом японском доме
Таечка, бедолага, что ж они все у вас то офигевают, то прифигевают?
«Видел, как в Киото перевозят детей вот так»
«Вот такую свечу я нашла в Японии. Пригодится, чтобы отпраздновать первое полугодие жизни ребенка»
«Нашла в японском магазинчике бальзам для губ со вкусом бекона»
«Наш завтрак в рёкане [традиционной японской гостинице — прим. ADME] в Такаяме»
В этом японском торговом центре находится множество капсульных автоматов с коллекционными игрушками, которые называются гасяпонами
Для уничтожения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.
Такие дорожные конусы в традиционном стиле можно найти в Киото
В Японии есть прозрачная кока-кола и прозрачный холодный чай
А также автоматы по продаже бананов
Выбор прокладок у японок велик: от изделий с подогревающими элементами, которые крепятся на прокладку в холодное время года, до изделий гигантских размеров — до 50 см в длину
Cкоростная автомагистраль в Осаке проходит прямо через центр здания
В этой фотобудке в Японии мужчинам нельзя фотографироваться в одиночку
Вот так паркуют автомобили в Киото над ручьем
Женские туалеты в Японии оборудованы устройствами, которые искусственно создают звуки смыва, называемыми «Звук принцессы», поскольку многие японки смущаются, что их услышат, и тратят воду, постоянно смывая
- Но вот что смешно: некоторые японки находят записанный звук слива неестественным, и все равно постоянно спускают воду. © CaptainEarlobe / Reddit
«Пришел на пляж Окинавы. Вот такой прозрачной там была вода»
« Нашел пулемет.
Больше никто не живет
На Окинаве.»
©️Красная Бурда.
Бабайку
Женщина работает в аквариуме в Осаке
- Есть ли в этом какой-нибудь смысл? © DormiN96 / Reddit
- Кажется, это была какая-то рекламная акция. © lostllama2015 / Reddit
Мы еще не можем отойти от женщины в аквариуме и бальзама со вкусом бекона. А что в статье показалось самым безумным вам? И спешите посмотреть еще одну статью о путешествиях, которая может прийтись вам по вкусу.
