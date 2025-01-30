Это керамическое саше.
У меня такое в авто. Очень удобно + пахнет ненавязчиво.
20+ любопытных вещичек, которые поставили своих владельцев в тупик
Бывает, что в руки попадает загадочная вещь — как ни крути, не разберешься, для чего она. И тогда на помощь приходят любители тайн из интернета, которые всегда подскажут, для чего используется та или иная непонятная штуковина. Можете попробовать сначала догадаться сами, а можете сразу прочитать ответы знатоков.
«Подарок моего ученика. Что это?»
- Это «ловцы солнца». Крючок-присоска нужен, чтобы повесить их на оконное стекло. © duckdownup / Reddit
- Будьте осторожны с этой штукой! Она прожгла дырку в ковре моей сестры, сфокусировав солнечный луч! © Dalgo / Reddit
«Как мел, но тверже. В воде не растворяются. Запаха нет. Что это?»
Это керамическое саше.
- Если они слегка пористые, то это для того, чтобы впитывать эфирные масла и медленно выделять аромат. © Pretty-Kitty-3979 / Reddit
- У бабушки было такое. Она нанесла на него свои духи. Когда ее не стало, я забрала его с собой домой. Прошло 9 лет, а оно все еще пахнет, потрясающе. © Esvidae / Reddit
«Сделана из пластика и металла. Я годами пытался понять, что это такое»
- Да это же винтажная головоломка! © Lordofderp33 / Reddit
- Нужно вытащить шарики двумя пальцами (не используя ногти). © pezx / Reddit
«Для чего этот зажим в виде кита?»
- На самом деле это голова утки, а также набор 2-в-1 — ложка и зажима для пакета с кормом для домашних животных. © ianmoone1102 / Reddit
«Какая-то желтая жидкость просочилась из отверстий в стене здания и застыла. Увидел в Вене. Что это?»
- Инъекции из полиуриетана, которые впрыскивают внутрь бетона. Используется для ремонта стен. Полиуретан застывает, затем потеки удаляют, а отверствия заделывают. © adrenaline2020 / Reddit
«Получил в подарок, но понятия не имею, что это. Может, посвечник? Внутри шипы»
- Это подставка для цветов. Колючая штука внутри называется «лягушкой». Шипы удерживают стебли в вертикальном положении. Думаю, что конкретно этот экземпляр предназначен для хранения небольшой цветочной композиции в углу полки. © SignificantDrawer374 / Reddit
- В Японии это называется кензан и используется для икебаны. © Yeeaahfooool85 / Reddit
«Что это за пупырышки на крышках консервов?»
- О, у них целых 3 задачи! Во-первых, эти выпуклости защищают язычок банки от случайных предметов, которые могут задеть его сбоку и непроизвольно открыть банку. Во-вторых, помогают выровнять крышку, когда она проходить через промышленный пресс. В-третьих, когда вы открываете банку и тянете крышку за язычок, через эти точки проходит место сгиба металла. © SeaWedding27*** / Reddit
«Нашел у себя в подвале такую штуку. Пищала каждые 20 секунд, пока я не вытащил батарею. Что это?»
"Просто поставьте в него новую батарейку". И разберитесь с затоплением))
- Это датчик, который сигнализирует о затоплении. Просто поставьте в него новую батарейку. © OldPerson74602 / Reddit
«Нашел небольшую запаянную стеклянную колбочку с непрозрачной вязкой желтой жидкостью внутри. Что это?»
Обалдеть...чтобы вора можно было-таки опознать, краска должна быть сложно смываемой. Если она пачкает и одежду - то явно и портит её. Стирка не всем вещам показана, особенно дорогим. Может, и вовсе становится непригодной к дальнейшей продаже.
Может, лучше бы её мирно украли?... 🤔
- Это капсула с красителем из антикражного устройства, прикрепленного к одежде. Капсула должна сломаться, когда воришка попытается снять устройство, тем самым на его руках и одежде останутся следы. © jackrats / Reddit
«Какая-то палочка с деревянной ручкой и концом, который слегка разгибается. Найдена в магазине старьевщика»
- Держатель для нот, чтобы страницы не разлетались по сторонам. Он использовался для закрепления края страниц на пюпитре. © bulbophylum / Reddit
«Найдено в шкатулке с украшениями пожилой дамы, внутри эта штука пустая и очень легкая»
- Это приспособление для того, чтобы не завязывать шарф на шее, нужно оба его конца продеть в это трубку и затянуть, чтобы она находилась поближе к шее. © LoisWade42 / Reddit
«Что это за маленький тонкий круглый пластик? Он хранится в футляре»
- Пилочка для ногтей. © ashtonn9 / Reddit
«По размерам это похоже на кольцо, но это не ювелирное изделие. Что это может быть?»
- Это кольцо-стилус. © ksdkjlf / Reddit
«Какой-то очень легкий серебряный совок с ручкой. Есть идеи, для чего он?»
- Это приспособление, чтобы убирать крошки со стола. © colmain / Reddit
«Что это за вращающаяся штука под шкафом рядом с плитой?»
- Это подставка для специй. © etah_tv / Reddit
«Нашел это крепление из проволоки в холодильнике. Похоже, его можно использовать для дозирования чего-то. Какова его функция?»
- Это нелепый диспенсер для банок, который в основном бесполезен и просто занимает место. Вот несколько примеров. © 3amGreenCoffee / Reddit
«Что за синие точки на обратной стороне батарейки?»
- Это краситель, чтобы родители сразу заметили, если ребенок проглотит батарейку. © aigret / Reddit
«Это похоже на биде, но больше по размеру. Находится в общественном туалете. У него есть металлические стержни, которые могут подниматься и опускаться. Наверху кран с горячей водой. Что это такое?»
- Это своеобразная раковина для уборки. Ведро ставится на решетку, наполняется водой и моющим средством. После мытья полов вода выливается в эту раковину, тут же моется тряпка (или швабра), а грязь и мусор вынимаются со дна раковины. Затем решетка опускается и на нее кладется швабра, чтобы она здесь высыхала. © realsalmineo / Reddit
«Жена отказывается выбрасывать эту лопатку, хотя она валяется без дела у нас уже больше 10 лет. Для чего она? Может, узнав, я смогу убедить ее выкинуть»
- Пользуюсь такой все время, она помогает измельчить большие комочки фарша. © Nic_Eanruig / Reddit
«Купила одеяло, а к нему пришит кармашек с ватными дисками. Для чего они?»
- У мужа такой же есть, на упаковке было написано, что это для ароматерапии. Мне это глупостью показалось. © Ravelingmaples / Reddit
«Что это за пластиковая штука с „руками“ и „ногами“?»
- Это подставка для мытья бокалов в посудомоечной машине. © tmenheere / Reddit
«Это пластиковый предмет с надписью „Phillips“, напоминает большую раскладушку, в верхней части есть колесики, нижняя часть похожа на ручку»
- Это насадка для бритья спины. © Solid5nake1 / Reddit
«Это маленькая деревянная шляпка. Найдена на пляже в Испании около 30 лет назад. Для чего она?»
Выглядит, как предмет из ритуалов вуду 🙈
Как можно держать эту гадость в доме 30 лет?! 😝
- Это просто сувенир для туристов. Эти шляпки не предназначены ни для каких целей, они просто хранятся на полке. © ****lordFingerbang / Reddit
«Что это за устройство, прикрепленное к окну?»
- Это приточный клапан (отверстие, обеспечивающее небольшую вентиляцию в помещениях). © Mackin-N-Cheese / Reddit
«Это пластиковая штука с фильтрующей сеткой, умещается в руке, весит немного. Мне прислали из Китая. Для чего она?»
- Похоже, это корпус фильтра для небольшой шлифовальной машинки. © CaptainKrakrak / Reddit
«Мы с женой нашли в антикварном магазине проволочную корзину. Зачем она нужна?»
- Похоже на корзину для моллюсков. © Engineered2Perfectio / Reddit
Вот еще несколько статей о предметах, о предназначении которых догадаются единицы:
- 15+ загадочных штук, опознать которые удалось только с помощью пользователей сети
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