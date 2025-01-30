20+ любопытных вещичек, которые поставили своих владельцев в тупик

Бывает, что в руки попадает загадочная вещь — как ни крути, не разберешься, для чего она. И тогда на помощь приходят любители тайн из интернета, которые всегда подскажут, для чего используется та или иная непонятная штуковина. Можете попробовать сначала догадаться сами, а можете сразу прочитать ответы знатоков.

«Подарок моего ученика. Что это?»

Это «ловцы солнца». Крючок-присоска нужен, чтобы повесить их на оконное стекло. © duckdownup / Reddit

Будьте осторожны с этой штукой! Она прожгла дырку в ковре моей сестры, сфокусировав солнечный луч! © Dalgo / Reddit





«Как мел, но тверже. В воде не растворяются. Запаха нет. Что это?»

Если они слегка пористые, то это для того, чтобы впитывать эфирные масла и медленно выделять аромат. © Pretty-Kitty-3979 / Reddit

/ Reddit У бабушки было такое. Она нанесла на него свои духи. Когда ее не стало, я забрала его с собой домой. Прошло 9 лет, а оно все еще пахнет, потрясающе. © Esvidae / Reddit

«Сделана из пластика и металла. Я годами пытался понять, что это такое»

«Для чего этот зажим в виде кита?»

На самом деле это голова утки, а также набор 2-в-1 — ложка и зажима для пакета с кормом для домашних животных. © ianmoone1102 / Reddit

«Какая-то желтая жидкость просочилась из отверстий в стене здания и застыла. Увидел в Вене. Что это?»

Инъекции из полиуриетана, которые впрыскивают внутрь бетона. Используется для ремонта стен. Полиуретан застывает, затем потеки удаляют, а отверствия заделывают. © adrenaline2020 / Reddit



«Получил в подарок, но понятия не имею, что это. Может, посвечник? Внутри шипы»

Это подставка для цветов. Колючая штука внутри называется «лягушкой». Шипы удерживают стебли в вертикальном положении. Думаю, что конкретно этот экземпляр предназначен для хранения небольшой цветочной композиции в углу полки. © SignificantDrawer374 / Reddit

В Японии это называется кензан и используется для икебаны. © Yeeaahfooool85 / Reddit

«Что это за пупырышки на крышках консервов?»

О, у них целых 3 задачи! Во-первых, эти выпуклости защищают язычок банки от случайных предметов, которые могут задеть его сбоку и непроизвольно открыть банку. Во-вторых, помогают выровнять крышку, когда она проходить через промышленный пресс. В-третьих, когда вы открываете банку и тянете крышку за язычок, через эти точки проходит место сгиба металла. © SeaWedding27*** / Reddit

«Нашел у себя в подвале такую штуку. Пищала каждые 20 секунд, пока я не вытащил батарею. Что это?»

Это датчик, который сигнализирует о затоплении. Просто поставьте в него новую батарейку. © OldPerson74602 / Reddit

«Нашел небольшую запаянную стеклянную колбочку с непрозрачной вязкой желтой жидкостью внутри. Что это?»

© Dustybeam_ / Reddit Цветок Лунный 4 дня назад Обалдеть...чтобы вора можно было-таки опознать, краска должна быть сложно смываемой. Если она пачкает и одежду - то явно и портит её. Стирка не всем вещам показана, особенно дорогим. Может, и вовсе становится непригодной к дальнейшей продаже.



Может, лучше бы её мирно украли?... 🤔 - - Ответить

Это капсула с красителем из антикражного устройства, прикрепленного к одежде. Капсула должна сломаться, когда воришка попытается снять устройство, тем самым на его руках и одежде останутся следы. © jackrats / Reddit

«Какая-то палочка с деревянной ручкой и концом, который слегка разгибается. Найдена в магазине старьевщика»

Держатель для нот, чтобы страницы не разлетались по сторонам. Он использовался для закрепления края страниц на пюпитре. © bulbophylum / Reddit

«Найдено в шкатулке с украшениями пожилой дамы, внутри эта штука пустая и очень легкая»

Это приспособление для того, чтобы не завязывать шарф на шее, нужно оба его конца продеть в это трубку и затянуть, чтобы она находилась поближе к шее. © LoisWade42 / Reddit

«Что это за маленький тонкий круглый пластик? Он хранится в футляре»

«По размерам это похоже на кольцо, но это не ювелирное изделие. Что это может быть?»

«Какой-то очень легкий серебряный совок с ручкой. Есть идеи, для чего он?»

Это приспособление, чтобы убирать крошки со стола. © colmain / Reddit

«Что это за вращающаяся штука под шкафом рядом с плитой?»

«Нашел это крепление из проволоки в холодильнике. Похоже, его можно использовать для дозирования чего-то. Какова его функция?»

Это нелепый диспенсер для банок, который в основном бесполезен и просто занимает место. Вот несколько примеров. © 3amGreenCoffee / Reddit

«Что за синие точки на обратной стороне батарейки?»

Это краситель, чтобы родители сразу заметили, если ребенок проглотит батарейку. © aigret / Reddit

«Это похоже на биде, но больше по размеру. Находится в общественном туалете. У него есть металлические стержни, которые могут подниматься и опускаться. Наверху кран с горячей водой. Что это такое?»

Это своеобразная раковина для уборки. Ведро ставится на решетку, наполняется водой и моющим средством. После мытья полов вода выливается в эту раковину, тут же моется тряпка (или швабра), а грязь и мусор вынимаются со дна раковины. Затем решетка опускается и на нее кладется швабра, чтобы она здесь высыхала. © realsalmineo / Reddit

«Жена отказывается выбрасывать эту лопатку, хотя она валяется без дела у нас уже больше 10 лет. Для чего она? Может, узнав, я смогу убедить ее выкинуть»

Пользуюсь такой все время, она помогает измельчить большие комочки фарша. © Nic_Eanruig / Reddit

«Купила одеяло, а к нему пришит кармашек с ватными дисками. Для чего они?»

У мужа такой же есть, на упаковке было написано, что это для ароматерапии. Мне это глупостью показалось. © Ravelingmaples / Reddit

«Что это за пластиковая штука с „руками“ и „ногами“?»

Это подставка для мытья бокалов в посудомоечной машине. © tmenheere / Reddit

«Это пластиковый предмет с надписью „Phillips“, напоминает большую раскладушку, в верхней части есть колесики, нижняя часть похожа на ручку»

Это насадка для бритья спины. © Solid5nake1 / Reddit

«Это маленькая деревянная шляпка. Найдена на пляже в Испании около 30 лет назад. Для чего она?»

Это просто сувенир для туристов. Эти шляпки не предназначены ни для каких целей, они просто хранятся на полке. © ****lordFingerbang / Reddit

«Что это за устройство, прикрепленное к окну?»

«Это пластиковая штука с фильтрующей сеткой, умещается в руке, весит немного. Мне прислали из Китая. Для чего она?»

Похоже, это корпус фильтра для небольшой шлифовальной машинки. © CaptainKrakrak / Reddit