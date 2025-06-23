18 человек убедились на личном опыте, что Китай — это как другой мир

Кажется, что уже так много рассказано о Китае и все уже понимают, чего от него ждать — пагоды, лапша, иероглифы. Но стоит оказаться там — и вдруг понимаешь, что попал в параллельную реальность. Даже привычные вещи здесь другие — от еды до жестов. Собрали реальные истории людей о том, что удивило их в поднебесной.