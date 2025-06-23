18 человек убедились на личном опыте, что Китай — это как другой мир

Путешествия
1 час назад

Кажется, что уже так много рассказано о Китае и все уже понимают, чего от него ждать — пагоды, лапша, иероглифы. Но стоит оказаться там — и вдруг понимаешь, что попал в параллельную реальность. Даже привычные вещи здесь другие — от еды до жестов. Собрали реальные истории людей о том, что удивило их в поднебесной.

Такие вот в Китае тортики

«Вот так сервируют пельмени в одном регионе Китая»

  • Живу в Китае. Моя племянница (дочка брата мой китайской жены) сегодня сказала, что хочет собственный сотовый телефон. Ей три года. Спросили ее, какой телефон хочет. Чем дороже, тем лучше, конечно. «И зачем тебе дорогой телефон?» — спрашиваем. А она: «Вы что, думаете, я глупая? Я же вижу, у вас у всех в телефоне деньги. Чем дороже телефон, тем больше в нем хранится денег. В садике все это знают. Просто купите мне телефон, и я сама все себе буду покупать. Каждый телефон делает деньги сам по себе». Вот такая очевидная логика. Напомню, мы тут в Китае все обычно платим с телефона — вичатом или алипэй, если вдруг кто не знал. © raysikh / Pikabu

Так ресторан средней руки гарантирует клиентам, что посуда чистая

«В Китае есть чипсы со вкусом огурца»

  • Дочке 11. Поехали мы в Китай. Дал ей денег: «Дуй на уличный рынок и покупай, что хочешь. Сама объясняйся, папа спит». Сам, ясен пень, наблюдал издалека. Дочь мороженое пошла искать. И нашла, и объяснилась, хотя китайский язык у нее почти ноль. Ее обсчитали, а она не заметила (я понял, но не подошел).
    Еще она торговалась. На калькуляторе цифры набирает, тычет продавцам. На телефоне считает, сколько денег есть, сколько осталось и «че так дорого». Руками размахивает как китайцы. Кричит реально на них. И они норм воспринимают.
    Ерунды всякой накупила — горы. С китайскими детьми там какие-то кольца кидали, на китайской детской площадке, аж визжали. Вроде, понимали друг друга. Деть творил, что хотел. Пришла в номер, так у нее глаза светились от счастья: «Папа, я сама была в Китае. В школе расскажу». Дайте детям самостоятельности. Они могут намного больше, чем вы думаете. © Turbo.Pascal / Pikabu

Освещение на ночных улицах Чунцина

  • Мы с дочками вышли из музея и присели на лавочку в скверике рядом. Следом выходят человек 40 китайцев и поочередно начинают к нам подсаживаться. Пока мы сообразили, что они с нами фотографируются, наши лица были запечатлены половиной делегации. Тогда мы решили ретироваться, и тут раздался возглас разочарования. © Ирина Т / ADME

И даже светофор в виде панды

А вот что в Китае построили над квартирами — шоссе

«В этом китайском ресторане глутамат натрия был одной из приправ»

  • Переехав в Китай, я надеялась на жесты. И зря. После ужина тетка мужа подошла и начала гладить низ живота с вопросом в глазах. Я решила, что она спрашивает, беременна ли я. Мотаю головой: «Нет!» Она показывает жест — два пальца в рот. Я в ступоре. Она хватает меня за руку и тянет назад за стол. Оказывается, она спрашивала, наелась ли я. © Luda / YouTube

«Банкомат в Китае показывает, как сильно там боятся цифры 4»

  • Я записалась на курсы китайского языка. Мы живем в маленьком городе, но в нашем универе есть иностранные студенты. И вот китайский студент взялся поставить нам произношение. Все, кто смотрел китайские дорамы, должен понимать мое волнение. Мне было интересно, как выглядит наш преподаватель. Чего я не ожидала, что студент окажется кудрявым. Буквально с одуванчиком волос на голове! Я знала, что в Китае много народов проживают, и лица бывают широкие и узкие, и рост разный. Но волосы меня, конечно, удивили. Такого в дорамах я не видела!

«В Китае насчитывается 56 национальностей. Так выглядят девушки народности качин в традиционных костюмах»

  • Удивило меня то, что китайцы не могут звонко выговорить звук «р». Смотрела видео, где один китаец рассказывал, как тренировался. Он ложился на диван, прижимал язык к небу и выговаривал «р». На это у него ушел целый месяц!

«Тут можно найти кофе, который подается с облаком сладкой ваты. Пар растворяет десерт, и он начинает осыпаться в кружку сахарным дождем»

«Нашла просто гигантские Lays в китайском магазине, и для сравнению держу в руках обычную упаковку»

А в этой статье мы рассказали о 9 необычных привычек жителей Азии, которые помогают им в быту, да и нам могут пригодиться.

Фото на превью Redandblue19 / Reddit

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