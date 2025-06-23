сделать сейчас могут что угодно и у нас, главное чтоб было вкусно
18 человек убедились на личном опыте, что Китай — это как другой мир
Путешествия
1 час назад
Кажется, что уже так много рассказано о Китае и все уже понимают, чего от него ждать — пагоды, лапша, иероглифы. Но стоит оказаться там — и вдруг понимаешь, что попал в параллельную реальность. Даже привычные вещи здесь другие — от еды до жестов. Собрали реальные истории людей о том, что удивило их в поднебесной.
Такие вот в Китае тортики
«Вот так сервируют пельмени в одном регионе Китая»
- Это что за детский сад — штаны на лямках? © uscrash / Reddit
- Живу в Китае. Моя племянница (дочка брата мой китайской жены) сегодня сказала, что хочет собственный сотовый телефон. Ей три года. Спросили ее, какой телефон хочет. Чем дороже, тем лучше, конечно. «И зачем тебе дорогой телефон?» — спрашиваем. А она: «Вы что, думаете, я глупая? Я же вижу, у вас у всех в телефоне деньги. Чем дороже телефон, тем больше в нем хранится денег. В садике все это знают. Просто купите мне телефон, и я сама все себе буду покупать. Каждый телефон делает деньги сам по себе». Вот такая очевидная логика. Напомню, мы тут в Китае все обычно платим с телефона — вичатом или алипэй, если вдруг кто не знал. © raysikh / Pikabu
Так ресторан средней руки гарантирует клиентам, что посуда чистая
«В Китае есть чипсы со вкусом огурца»
А что тут удивляет? Уже давно кучу вкусов для чего угодно придумали.
-
-
Ответить
- Дочке 11. Поехали мы в Китай. Дал ей денег: «Дуй на уличный рынок и покупай, что хочешь. Сама объясняйся, папа спит». Сам, ясен пень, наблюдал издалека. Дочь мороженое пошла искать. И нашла, и объяснилась, хотя китайский язык у нее почти ноль. Ее обсчитали, а она не заметила (я понял, но не подошел).
Еще она торговалась. На калькуляторе цифры набирает, тычет продавцам. На телефоне считает, сколько денег есть, сколько осталось и «че так дорого». Руками размахивает как китайцы. Кричит реально на них. И они норм воспринимают.
Ерунды всякой накупила — горы. С китайскими детьми там какие-то кольца кидали, на китайской детской площадке, аж визжали. Вроде, понимали друг друга. Деть творил, что хотел. Пришла в номер, так у нее глаза светились от счастья: «Папа, я сама была в Китае. В школе расскажу». Дайте детям самостоятельности. Они могут намного больше, чем вы думаете. © Turbo.Pascal / Pikabu
Освещение на ночных улицах Чунцина
Это они любят, с иностранцами фотографироваться. Это, возможно, первый и последний иностранец в их жизни
-
-
Ответить
- Мы с дочками вышли из музея и присели на лавочку в скверике рядом. Следом выходят человек 40 китайцев и поочередно начинают к нам подсаживаться. Пока мы сообразили, что они с нами фотографируются, наши лица были запечатлены половиной делегации. Тогда мы решили ретироваться, и тут раздался возглас разочарования. © Ирина Т / ADME
И даже светофор в виде панды
А вот что в Китае построили над квартирами — шоссе
- Думаю, что шум сводит их с ума! © Unknown athor / Reddit
«В этом китайском ресторане глутамат натрия был одной из приправ»
- Переехав в Китай, я надеялась на жесты. И зря. После ужина тетка мужа подошла и начала гладить низ живота с вопросом в глазах. Я решила, что она спрашивает, беременна ли я. Мотаю головой: «Нет!» Она показывает жест — два пальца в рот. Я в ступоре. Она хватает меня за руку и тянет назад за стол. Оказывается, она спрашивала, наелась ли я. © Luda / YouTube
«Банкомат в Китае показывает, как сильно там боятся цифры 4»
- Я записалась на курсы китайского языка. Мы живем в маленьком городе, но в нашем универе есть иностранные студенты. И вот китайский студент взялся поставить нам произношение. Все, кто смотрел китайские дорамы, должен понимать мое волнение. Мне было интересно, как выглядит наш преподаватель. Чего я не ожидала, что студент окажется кудрявым. Буквально с одуванчиком волос на голове! Я знала, что в Китае много народов проживают, и лица бывают широкие и узкие, и рост разный. Но волосы меня, конечно, удивили. Такого в дорамах я не видела!
Я тоже не умею говорить "р", и что? Большинство полагает, что это просто я с акцентом по-русски говорю 😌
-
-
Ответить
- Удивило меня то, что китайцы не могут звонко выговорить звук «р». Смотрела видео, где один китаец рассказывал, как тренировался. Он ложился на диван, прижимал язык к небу и выговаривал «р». На это у него ушел целый месяц!
«Тут можно найти кофе, который подается с облаком сладкой ваты. Пар растворяет десерт, и он начинает осыпаться в кружку сахарным дождем»
«Нашла просто гигантские Lays в китайском магазине, и для сравнению держу в руках обычную упаковку»
Фото на превью Redandblue19 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
7 месяцев назад
18 доказательств того, что «свадьба» и «все идет по плану» — понятия несовместимые
18 человек рассказали, что узнали о второй половинке, когда стали жить вместе
Муж все время защищал свою сестру, а не жену. И супруга нашла изящный способ его проучить
Семья
1 год назад
20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
Народное творчество
2 года назад
16 историй о том, как люди выстраивают отношения с бывшими и их новыми семьями
Народное творчество
1 год назад
16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты
Истории
4 месяца назад
14 человек рассказали, что вытворяли их бывшие — и это не шутка
Истории
5 дней назад
15 человек, которых поймали на лжи так эффектно, что им стало не по себе
16 историй с работы, которые внезапно закончились увольнением
Истории
7 месяцев назад
14 случаев, когда отношения затрещали по швам, а выяснилось это необычным образом
Истории
4 месяца назад
17 бывших, про которых вспоминаешь и думаешь: «Как здорово, что мы расстались!»
Истории
8 месяцев назад