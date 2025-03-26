9 трендовых пальто и курток, которые прокачают ваш стиль этой весной

Мода и стиль
1 час назад

Весна — время обновления, и ваш гардероб заслуживает того, чтобы сиять по-новому. Сезон перемен диктует свои правила, и ничто не подчеркнет ваш стиль так, как идеально подобранное пальто или куртка. Мы собрали для вас 10 потрясающих моделей, которые не только согреют в прохладные дни, но и поднимут ваш образ до уровня от-кутюр. Готовы вдохновиться? Тогда давайте начнем!

Статья содержит изображения, созданные искусственным интеллектом.

Куртки из кожи и замши

Олеся
28 минут назад

Всегда интересно было, зачем такой вырез "до пупа"? Весной и осенью не всегда хорошая погода. Ветер, холодно - манишку что ли туда пихать? Чем вырез закрыть? Наматывать шарф? Он тоньше плаща

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Кожаные модели верхней одежды остаются вечной классикой, но в 2025 году они получат свежее прочтение благодаря актуальным трендам.
Кожаные куртки появятся в новых фактурах и неожиданных силуэтах. Особое внимание в этом сезоне уделяется замше — ее мягкая текстура добавляет образу изысканности. Весной стоит обратить внимание на лаконичные жакеты и куртки из этого благородного материала, которые подчеркнут ваш стиль без лишнего декора.

Пальто свободного кроя

В 2025 году пальто становится не просто элементом гардероба, а настоящим воплощением комфорта и стиля. Удобство остается ключевым трендом: свободные силуэты, мягкие ткани и продуманные детали делают каждую модель идеальной для повседневной носки.

Выбирайте пальто свободного кроя, которые не сковывают движения и позволяют легко сочетать несколько слоев одежды. Это особенно важно весной, когда погода переменчива, а пальто становится вашим главным союзником в создании стильного и практичного образа.

Пушистые куртки

Валиса
32 минуты назад

Ну прошлый век же уже, все эти плюши и пушистости. Зумеры только донашивают за неимением средств

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Уникальная текстура и стильный дизайн пушистой куртки делают ее модным выбором как для повседневной носки, так и для активного отдыха.

Ветровки

В этом году очень актуальны ветровки. Стилисты предлагают носить их не только с джинсами и спортивными брюками для загородных поездок, но и в более элегантных образах. Сочетайте их с блестящими платьями, классическими рубашками, строгими брюками и даже туфлями — такое смешение стилей выглядит дерзко, эффектно и при этом остается практичным.

Короткие тренчи

Короткие тренчи начали появляться повсюду: от дизайнерских брендов, таких как Prada и Burberry, до масс-маркета вроде Zara и H&M. Самые стильные гости fashion-месяцев уже обратили на это внимание, и мы заметили бесчисленное количество вариаций таких тренчей. Некоторые из них — это классические тренчи с укороченным низом; другие обновляют силуэт асимметричными застежками; третьи добавляют капюшоны или пелерины для визуальной интриги. Но все они — актуальные элементы гардероба модной верхней одежды, которые защитят вас от непогоды и дадут возможность сиять вашим джинсам и весенним платьям.

Стеганые куртки

Благодаря возвращению стиля бохо в 2025 году, стеганые куртки стали как никогда актуальными этой весной. И это к лучшему, ведь такие легкие модели идеально подходят для переходного сезона, когда температура колеблется между 10 и 15 °C. Наденьте их поверх белой футболки или легкого свитера — и вы получите идеальный уровень тепла. Если вы любите яркие акценты, обратите внимание на модели с ретро-цветочными принтами, которые добавят образу выразительности. Для поклонников минимализма подойдут более сдержанные варианты.

Lady jackets (Элегантные жакеты)

Стиль Old Money снова в тренде, но, в отличие от прошлых лет, он уже не служит исключительно тихой роскоши. Взгляните на растущую одержимость моды элегантными жакетами. Вариации этого силуэта появились на весенне-летних показах Loewe, Gucci, Chanel и Louis Vuitton, а модные инсайдеры подхватили тренд, создавая уличные образы, которые буквально излучают атмосферу богатства.

Амбарные куртки или куртки рабочего

Олеся
27 минут назад

Название говорит за себя. Где же женственность? Хотя бы отголоски

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Популярной в грядущем сезоне вновь станет так называемая амбарная куртка, или куртка рабочего. Этот практичный предмет гардероба отличается оверсайз-фасоном и множеством карманов.

Приталенные блейзеры

После нескольких лет господства пиджаков оверсайз приталенные блейзеры возвращаются в моду.

А если вам нравится не только модная верхняя одежда, но и все, что связано с модой и трендами, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о трендовом маникюре этого сезона! Вдохновение для вашего образа начинается с кончиков пальцев.

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Комментарии

Уведомления
Олеся
26 минут назад

Какая отвратная одежда. При всем разнообразии стоков с фото выбрать вот это непонятное нечто. И оверсайз может быть красивым, и женственная верхняя одежда, тем более она позволяет подчеркнуть достоинства.

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