9 трендовых пальто и курток, которые прокачают ваш стиль этой весной

Короткие тренчи начали появляться повсюду: от дизайнерских брендов, таких как Prada и Burberry, до масс-маркета вроде Zara и H&M. Самые стильные гости fashion-месяцев уже обратили на это внимание, и мы заметили бесчисленное количество вариаций таких тренчей. Некоторые из них — это классические тренчи с укороченным низом; другие обновляют силуэт асимметричными застежками; третьи добавляют капюшоны или пелерины для визуальной интриги. Но все они — актуальные элементы гардероба модной верхней одежды, которые защитят вас от непогоды и дадут возможность сиять вашим джинсам и весенним платьям.