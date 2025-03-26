Всегда интересно было, зачем такой вырез "до пупа"? Весной и осенью не всегда хорошая погода. Ветер, холодно - манишку что ли туда пихать? Чем вырез закрыть? Наматывать шарф? Он тоньше плаща
9 трендовых пальто и курток, которые прокачают ваш стиль этой весной
Весна — время обновления, и ваш гардероб заслуживает того, чтобы сиять по-новому. Сезон перемен диктует свои правила, и ничто не подчеркнет ваш стиль так, как идеально подобранное пальто или куртка. Мы собрали для вас 10 потрясающих моделей, которые не только согреют в прохладные дни, но и поднимут ваш образ до уровня от-кутюр. Готовы вдохновиться? Тогда давайте начнем!
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Куртки из кожи и замши
Кожаные модели верхней одежды остаются вечной классикой, но в 2025 году они получат свежее прочтение благодаря актуальным трендам.
Кожаные куртки появятся в новых фактурах и неожиданных силуэтах. Особое внимание в этом сезоне уделяется замше — ее мягкая текстура добавляет образу изысканности. Весной стоит обратить внимание на лаконичные жакеты и куртки из этого благородного материала, которые подчеркнут ваш стиль без лишнего декора.
Пальто свободного кроя
В 2025 году пальто становится не просто элементом гардероба, а настоящим воплощением комфорта и стиля. Удобство остается ключевым трендом: свободные силуэты, мягкие ткани и продуманные детали делают каждую модель идеальной для повседневной носки.
Выбирайте пальто свободного кроя, которые не сковывают движения и позволяют легко сочетать несколько слоев одежды. Это особенно важно весной, когда погода переменчива, а пальто становится вашим главным союзником в создании стильного и практичного образа.
Пушистые куртки
Ну прошлый век же уже, все эти плюши и пушистости. Зумеры только донашивают за неимением средств
Уникальная текстура и стильный дизайн пушистой куртки делают ее модным выбором как для повседневной носки, так и для активного отдыха.
Ветровки
В этом году очень актуальны ветровки. Стилисты предлагают носить их не только с джинсами и спортивными брюками для загородных поездок, но и в более элегантных образах. Сочетайте их с блестящими платьями, классическими рубашками, строгими брюками и даже туфлями — такое смешение стилей выглядит дерзко, эффектно и при этом остается практичным.
Короткие тренчи
Короткие тренчи начали появляться повсюду: от дизайнерских брендов, таких как Prada и Burberry, до масс-маркета вроде Zara и H&M. Самые стильные гости fashion-месяцев уже обратили на это внимание, и мы заметили бесчисленное количество вариаций таких тренчей. Некоторые из них — это классические тренчи с укороченным низом; другие обновляют силуэт асимметричными застежками; третьи добавляют капюшоны или пелерины для визуальной интриги. Но все они — актуальные элементы гардероба модной верхней одежды, которые защитят вас от непогоды и дадут возможность сиять вашим джинсам и весенним платьям.
Стеганые куртки
Благодаря возвращению стиля бохо в 2025 году, стеганые куртки стали как никогда актуальными этой весной. И это к лучшему, ведь такие легкие модели идеально подходят для переходного сезона, когда температура колеблется между 10 и 15 °C. Наденьте их поверх белой футболки или легкого свитера — и вы получите идеальный уровень тепла. Если вы любите яркие акценты, обратите внимание на модели с ретро-цветочными принтами, которые добавят образу выразительности. Для поклонников минимализма подойдут более сдержанные варианты.
Lady jackets (Элегантные жакеты)
Стиль Old Money снова в тренде, но, в отличие от прошлых лет, он уже не служит исключительно тихой роскоши. Взгляните на растущую одержимость моды элегантными жакетами. Вариации этого силуэта появились на весенне-летних показах Loewe, Gucci, Chanel и Louis Vuitton, а модные инсайдеры подхватили тренд, создавая уличные образы, которые буквально излучают атмосферу богатства.
Амбарные куртки или куртки рабочего
Популярной в грядущем сезоне вновь станет так называемая амбарная куртка, или куртка рабочего. Этот практичный предмет гардероба отличается оверсайз-фасоном и множеством карманов.
Приталенные блейзеры
После нескольких лет господства пиджаков оверсайз приталенные блейзеры возвращаются в моду.
А если вам нравится не только модная верхняя одежда, но и все, что связано с модой и трендами, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о трендовом маникюре этого сезона! Вдохновение для вашего образа начинается с кончиков пальцев.
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Комментарии
Авторы АДМЕ как обычно проявили свои "познания" в стиле и актуальности
Какая отвратная одежда. При всем разнообразии стоков с фото выбрать вот это непонятное нечто. И оверсайз может быть красивым, и женственная верхняя одежда, тем более она позволяет подчеркнуть достоинства.