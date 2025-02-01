2025 год только начался, а мы уже в курсе какие тенденции в маникюре будут править бал

Маникюр — это отличный способ для каждой женщины показать свою индивидуальность. Год только начался, а мы уже узнали, что будет в тренде среди модниц в 2025 году. От нюдовой классики до смелых экспериментов — сохраняйте себе идеи дизайнов, которые покорят всех.

Оздоровительный маникюр

На первом месте трендов в этом году — оздоровительный маникюр. Это не просто классический нюд, который был популярен последние несколько лет. Данный тип маникюра направлен в первую очередь на восстановление ногтей. Для него используются только специализированные средства, которые помогают улучшить состояние ногтей и придать им здоровый блеск.

Глубокий синий

OLE 16 часов назад Какая идеальная рука у ИИ получилась. - - Ответить

В этом году популярным будет однотонный маникюр, особенно некоторые цвета. Один из них — глубокий синий. Это могут быть такие оттенки, как: перламутровый ночной, полуночно-синий, горечавково-синий и глубокий синий. Маникюр с такими благородными цветами будет выглядеть интересно, элегантно и дорого.

Шоколадно-коричневый

Еще один цвет, который уже не первый сезон активно используется в разных элементах образа, – это шоколадно-коричневый. Теперь он пробрался и в индустрию маникюра. Плюс этого оттенка в том, что он всегда выглядит изысканно. Можно поиграть с вариантами и сделать не однотонное покрытие, а необычный дизайн с добавлением серебристо-хромовых акцентов, которое выглядит очень эффектно.

3Д-маникюр

OLE 18 часов назад Ерунда какая-то. Как с ними ходить? Растопырив пальцы? - - Ответить

Совсем недавно вернулся тренд из 2000-х на подвески для сумок. А в этом году станет популярным делать что-то подобное на ногтях. Во дела! Это может быть дизайн в виде различных предметов, добавленных в маникюр. Варианты ограничены лишь вашей фантазией.

Новый френч

Шуршилла 8 часов назад Кровь под ногтями - это интересно только криминалистам. - - Ответить

Французский маникюр — это вечная классика. Хотя многие скажут: «Ну это простенько» или «Не то пальто». Именно поэтому иногда базу тоже нужно переосмысливать. В этом году френч стоит делать в разных цветах, оттенках и формах. Например, одним из хороших решений будет выделенный яркой линией контур края ногтя, без заполнения середины. Хм, а это интересно!

Кошачий глаз

Еще один дизайн в нейл-индустрии, который с каждым годом набирает все большую популярность. Кошачий глаз - снова хит! На ногти наносят специальный гель-лак, содержащий металлические частицы, и после этого мастер с помощью маникюрного магнита добивается эффекта кошачьего глаза. К этому покрытию можно дополнительно добавить нарисованные элементы, как на фотографии выше.

Минималистичные украшения

В наступившем году также будут популярными минималистичные украшения: жемчуг и кристаллы. В отличие от еще одного тренда этого года на необычные аксессуары, о которых мы говорили выше, такой маникюр выглядит более нежно и женственно. Он точно придаст элегантности образу.

Цвет бургунди

С каждым годом наша любовь к красному становится все "темнее и темнее". В этом году оттенок бургунди будет в топе у нейл-мастеров. Этот темный красно-коричневый цвет можно носить как с глянцевым, так и с матовым покрытием. В любом случае он будет выигрышно смотреться, особенно в теплое время года.

Ногти русалки

На лето стоит присмотреться к русалочьему маникюру. Это может быть как просто жемчужный однотон, так и оригинальный морской дизайн. За последнее время количество запросов в поисковиках на такой маникюр увеличилось на целых 65%. В отпуск на море – самое то!

"Аура" ногти и анималистичные принты

Заслуженно лидирующие позиции в трендах на маникюр в этом году занимают аура ногти и ногти с анималистичными принтами. «Аура» дизайн представляет собой градиент цветов, обычно переходящих от центра ногтя к его границе и наоборот. Он отлично подойдет для тех, кто хочет показать свою индивидуальность.

А для любителей анималистичной тематики мастера маникюра предлагают большое разнообразие принтов: от черепаховых до крокодиловых. Здесь можно экспериментировать и выбирать то, что вам по душе.

Легкое сияние

Если раньше было "чем больше блесток, тем лучше", то сейчас тренды немного изменились. А вот слегка блестящие ногти – это то, что надо! Они будут в тренде не только на праздники. Лак для ногтей с почти незаметным сиянием поможет создать "эффект масла", который придаст ногтям глянцевый вид.

Микро-френч