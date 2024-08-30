20+ женщин, для которых маникюр — это не просто процедура, а целое приключение

Нам порой сложно выбрать, какой маникюр сделать на этот раз - одних оттенков красного штук сто. Но есть решительные женщины, которые с легкостью придумывают очередной шедевр дл своих ногтей: они фантазируют на всю катушку, а в сообщники берут своего мастера по маникюру. И вот что получается.

«Мастер сделала мне маникюр с карпами кои для моего путешествия в Японию»

"Я в восторге от моего маникюра с котиками!"

"Летние ноготочки"

Мультяшный маникюр

Кошачьи когти!

Лучшего маникюра к 1 сентября просто невозможно придумать. Разлинованный тетрадный лист!

"На моих ногтях азбукой Морзе написано "Я себе нравлюсь""

"Арбузное настроение"

"Мой свадебный маникюр"

«В честь развода забубенила вот такой вот маникюр. Лучшее мое решение»

«Прощай, парниша».

«Ногти, вдохновленные рыбалкой»

«Мои эксперименты с новым дизайном»

«Угадайте, что меня вдохновило? Летние пикники»

«У моей подруги есть бабуля, ей 101 год. И вот ее ногти»

«Сестра — мастер маникюра. Обожаю ее за то, что она готова выполнить любые мои капризы»

«Бабуле 91, и она попросила сделать ей легкомысленный маникюр»

«Ловите мои ногти в стиле „Бриджертонов“»

«А меня вдохновила Русалочка»

«Мама просила: „Сделай что-то пастельное, но интересное“. Вот результат»

«Мои ногти теперь акулы»

«Работаю в библиотеке. Захотела маникюр, который мэтчился бы со старыми книгами»

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