5 актуальных причесок, с которыми освежите образ к весне
В дверь постучалась весна. А это значит, что пора ставить на себя обновления. Новая одежда, обувь, сумочка. И, конечно, новая прическа. Если хочется кардинально сменить имидж, то эта подборка к вашим услугам. Подкинули самые модные варианты причесок.
Миниатюрные косички
Косы в 2025 году очень актуальны, но только миниатюрные. Модницы со всего мира заплетают отдельные пряди, создавая прически в викторианском стиле. А еще делают афрокосички. При этом их необязательно оставлять распущенными. Можно собрать готовые косички в пучок, чтобы прическа была более аккуратной.
Что касается классических кос, то тут стоит обратить внимание, что заплетенные на бок волосы уже считаются старомодными.
Густая челка
В тренде челки самых разных стилей и длины. Главное, чтобы она была пышной и выразительно обрамляла лицо. Обратите внимание, например, на прямую челку, по бокам плавно переходящую в основную копну волос.
Также классно смотрится косая челка. Она придает прическе необычную текстуру. Особенно хороша такая челка обладательницам густых волнистых волос.
Волосы максимально натуральных оттенков
Вместо очевидно перекрашенных волос эксперты рекомендуют делать ставку на свой натуральный цвет. Либо подбирать оттенки, близкие к своему природному. Например, седые волосы или будто выгоревшие на солнце в 2025 году будут смотреться круче.
Контрастное мелирование тоже выглядят неактуально. Если красите волосы, стоит просить своего мастера подобрать как можно более мягкую технику.
Каскад
В 2025 году модно стричь волосы слоями. Самый универсальный вариант — длинные волосы с небольшим каскадом. Их легко укладывать, и выглядит такая прическа максимально элегантно.
Но также в тренде и более резкие, контрастные каскады. Например, трехслойные, с заметными короткими прядями возле лица. Такая прическа создаст эффект многослойности. Интереснее всего она смотрится на длинных, густых, прямых волосах.
Стрижка боб
Есть вариант и для любителей коротких стрижек. Точнее, множество вариантов прически боб, которая уже стала классикой. Локоны в стиле старого Голливуда, французский боб, ультракороткий боб — вот лишь малая толика того, как можно обыграть вечно модную прическу.
А еще экспериментируйте с экстравагантными версиями. Например, комбинируйте прическу боб и пикси или покрасьте свое каре в разные яркие цвета.
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