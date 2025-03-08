5 актуальных причесок, с которыми освежите образ к весне

Косы в 2025 году очень актуальны, но только миниатюрные. Модницы со всего мира заплетают отдельные пряди, создавая прически в викторианском стиле. А еще делают афрокосички. При этом их необязательно оставлять распущенными. Можно собрать готовые косички в пучок, чтобы прическа была более аккуратной.

Что касается классических кос, то тут стоит обратить внимание, что заплетенные на бок волосы уже считаются старомодными.