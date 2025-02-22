5 лайфхаков от стилистов по волосам, с которыми подсыплете в образ молодости и свежести

Бытует мнение, что длинные волосы с годами смотрятся неуместно. На самом деле все зависит от их густоты. Если женщина обладает пышной гривой, то ей в любом возрасте не очень пойдут короткие стрижки. Волосы будут только пушиться, что сразу лишает образ эстетики.

В таком случае лучшее лекарство — прически длиной по плечи и ниже. Так волосы утяжеляются, объем чуть спадает, и получается гармоничный вид. Для большего лоска стилисты рекомендуют попробовать каскад — волосы, подстриженные слоями.