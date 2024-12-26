5 бьюти-процедур для зрелых дам, которые не оправдают ожиданий. А вот что реально поможет

Как же хочется найти палочку-выручалочку, которая вмиг придаст свежего вида и вдобавок еще скинет несколько годков. Только в погоне за этим эффектом женщины могут прибегнуть к неэффективным, а порой и не очень безопасным способам. Мы обратились к советам экспертов и выяснили, какие средства в зрелом возрасте не стоит использовать.

А еще мы узнали, какой ингредиент в составе уходовой косметики вреден для зрелой кожи. Об этом — в конце статьи.

Отшелушивание скрабом или щеткой

Ольга Курпякова 12 часов назад Послушайте, это же сапожная или одёжная щётка - как можно такой тереть лицо? Здесь даже жирная толстая пористая кожа травмируется! - - Ответить

Эти средства не оказывают омолаживающего действия. Они лишь удаляют загрязнения и очищают поры. А если переборщить с отшелушиванием, то кожа лишится природных масел. Как следствие, она потускнеет, что только накинет годков. В зрелом возрасте эксперты вообще рекомендуют отказаться от скрабов и щеток в пользу химического пилинга. Он придает свежий вид, при этом более мягко воздействует на кожу. Но даже к этой процедуре стоит прибегать лишь раз в неделю, чтобы не навредить. А обладателям чувствительной кожи — раз в две недели.

Использование кремов для лица

Анна 12 часов назад Пептиды разные, и действуют по разному. И конечно ни один из крем не развернет время вспять и кожа в 50 не будет такой же как в 20. И действуют они пока ими пользуешься, это же не радикальное решение какой либо проблемы.

Ну и тот же ретинол бывает разных форм, с разными вспомогательными веществами. Дешёвый "аптечный" может сжечь тонкую чувствительную кожу, там зачастую база весьма так себе - жирная, не впитывается, стекает и пачкает всё вокруг. А если качественный, то и стоит прилично, за вход в аптечную сеть тоже надо платить, и побольше косметических маркетплейсов - - Ответить

Состав многих кремов основан на пептидах. Такие средства хорошо увлажняют кожу и временно разглаживают ее, но не более того. Поэтому дорогущие баночки — это деньги на ветер. Если требуется увлажнить кожу, то можно спокойно обойтись недорогими аптечными кремами. А на морщины эффективно воздействуют средства с ретинолом (витамином А). Он способствует нормальному обмену веществ и замедляет возрастные процессы.

Массаж роллером

По мнению врачей, нефритовые и кварцевые роллеры для лица помогают снять отечность и убрать мешки под глазами. Это особенно выручает, если накануне вечером много пили воды, чая и прочих напитков. А вот вернуть коже эластичности и избавиться от морщин такая процедура вряд ли поможет. Массаж роллером временно подтянет овал лица. Для долгосрочного же контурирования требуются более длительные и серьезные процедуры. Например, лазерные. Еще не стоит забывать, что роллер вредно использовать, не промыв тщательно после предыдущего применения. Грязный инструмент может занести инфекцию, особенно если вы массируете зону вокруг глаз или обладаете чувствительной кожей.

Уколы красоты

Инъекции коллагена и гиалуроновой кислоты, по словам экспертов, оказывают недолговечный эффект. Действие гиалуроновой кислоты длится всего 3-6 месяцев. Коллаген действует дольше — около пяти лет. Но все равно специалисты рекомендуют ходить на процедуры несколько раз в год, если хотите продлить эффект. Кроме того, коллаген и гиалуроновая кислота имеют побочное действие. Например, есть риск покраснения кожи, отеков, сыпи и так далее. Вместо подобных терапий стоит больше внимания уделить образу жизни. Вредные привычки, загар, неправильное питание, стрессы, недосып хуже всего влияют на состояние кожи. А еще не забывайте пить больше воды и есть растительную пищу.

Процедуры с косметическим маслом

Некоторые масла негативно воздействуют на зрелую кожу. Так, от цитрусового масла повышается ее чувствительность к солнечному свету. Из-за этого появляются пигментные пятна, тон кожи становится неровным. А кокосовое закупоривает поры и тем самым иссушает кожу. Вместо этих средств можно попробовать маски для лица. Только ищите те, в составе которых присутствует витамин C или E. Такие ингредиенты минимизируют появление мелких морщин.

Бонус: средств с искусственной ароматической отдушкой стоит избегать

© freepik / Freepik Анна 12 часов назад Без отдушек крем может иметь весьма неприятный запах. Например коллаген даже чистый может иметь запах рыбы, потому что его получают из рыбы. - - Ответить

В уходовую косметику часто добавляют ароматизаторы, чтобы она пахла приятнее и была привлекательнее для покупателей. Однако многие отдушки могут быть вредными для кожи. Например, вызывать гиперпигментацию и портить цвет лица. Для зрелой кожи такое воздействие еще вреднее. Поэтому очень важно искать косметику с натуральными отдушками вроде миндаля, масла какао, алоэ вера и так далее.