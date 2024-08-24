10 лайфхаков по уходу за кожей, после которых даже вредная золовка будет вами восхищаться

Перед вами несколько простых и дельных советов, которые пользователи и эксперты опробовали на себе, и теперь точно знают: ваша кожа после всех этих изменений скажет только спасибо.

Сначала моем волосы, потом все остальное

Лайфхак, который сэкономит как минимум время. Первое, что нужно сделать в душе — помыть голову и нанести кондиционер, а уже потом мыть тело. А еще лучше следить за тем, чтобы шампунь не попадал на кожу лица, особенно если есть проблемы с высыпаниями. Все дело в том, что в шампуне содержатся очень активные очищающие компоненты.

Купите несколько мочалок

Главное правило — необходимо высушивать мочалку каждый раз после использования. Помылись, смыли с нее грязь и пену, повесили сушиться. Чтобы она успевала просохнуть и служила дольше, можно купить несколько экземпляров и менять их каждый день. В целом, срок службы мочалки — 3-4 месяца.

Используйте кислоты не только для лица, но и для тела

Чадо Брюн 3 часа назад Поаккуратней там с кислотами в самых нежных местах, а то адме насоветует… 🫣 - - Ответить

В зависимости от кислоты, можно как увлажнить кожу, так и избавиться от несовершенств. Причем работает это не только на лице, но и на всем теле. Кислоты помогут избавиться от ненавистных прыщиков в самых нежных местах. Сейчас средства выпускаются как в виде гелей, так и кремов и лосьонов.

Купите SPF с эффектом увлажнения

Порой мы ленимся наносить солнцезащитный крем. Это действительно занимает время, ведь необходимо ждать, когда высохнет предыдущий продукт. А по утрам времени, как правило, в обрез. Поэтому от души советуем подобрать SPF с увлажняющим эффектом и использовать одно средство вместо двух.

Дайте продуктам «подсохнуть»

В надежде не опоздать на работу мы то и дело торопимся и наслаиваем продукты друг на друга, не давая им просохнуть. На самом деле это не совсем верная стратегия. Между применением тонера и крема лучше выдержать как минимум 60 секунд.

Купите фильтр-насадку для душа

«В этом душе во Вьетнаме установлен фильтр».

Пользователи уверяют, что насадка-фильтр для душа разделила их жизнь на до и после. Многие не знали, что живут в районе, где у воды повышенная жесткость. Говорят, благодаря такому фильтру кожа и волосы начинают буквально сиять.

Используйте двухэтапное очищение

Чтобы тщательно смыть макияж и SPF необходимо использовать двухэтапную систему умывания. Сначала используется мицеллярная вода или гидрофильное масло, а затем уже средство для умывания. Таким образом мы лучше смываем макияж и грязь. Работает это так. Когда мы наносим на кожу масло, оно попадает на нее в форме жира. Контактирует с сальными железами на лице, а затем, при добавлении воды, все это смывается. Таким образом мы лучше очищаем кожу.

Мойте тело после кондиционера

Этот пункт плотно связан с первым. Если мы не смываем кондиционер с тела, он покрывает его своеобразной пленкой. Из-за этого могут возникать воспаления. Поэтому перед тем как выйти из душа, стоит все же смыть кондиционер или маску для волос гелем для душа. Особое внимание стоит уделить спине.

Используйте очищающую пенку один раз в день

Вэлл 1 час назад Для обладательниц жирной кожи плохой совет - - Ответить

Некоторые пользователи советуют умываться со специальными очищающими средствами только раз в день, к примеру — вечером. Особенно этот совет применим к людям с возрастной кожей, склонной к высыпаниям. Благодаря такому решению она не пересушивается, но получает достаточно очищения.

Расчешите волосы перед тем, как их мыть

Мохнопопая егоза 2 часа назад Сколько ни расчёсывай перед мытьём, если генетически "3 волосины", то не поможет. - - Ответить

Совет кажется банальным, но порой из-за спешки мы забываем расчесать волосы перед душем. Но именно благодаря расческе волосы меньше запутываются во время мытья. А еще благодаря гребешкам мы удаляем с волос остатки укладочных средств, что также положительно влияет на чистоту волос.