10+ типичных ошибок в летнем уходе, которые бьют и по состоянию кожи, и по кошельку

В детстве мы считали, что от солнышка — одна польза и никакого вреда. Но с возрастом стало понятно, что лучше бы защищать кожу от палящих лучей, иначе не избежать преждевременных морщин и гиперпигментации. Главное, делать это правильно и не допускать ошибок, которые мы нередко совершаем в летнем уходе.

Наносим яркий макияж

Светлана БМВ 13 часов назад Лето - это время года. А погода может быть самой разной, в зависимости от места проживания. Поэтому, советы от Юлии В. не всем нужны и полезны. - - Ответить

Летом лучше отказаться от забивающего поры тонального крема и яркого макияжа. В жару толстый слой косметики запросто может закупорить поры, в результате чего кожа лица покроется прыщами или высыпаниями, а ее обладательница разорится на посещении косметолога.

Беспечно относимся к солнечным ожогам

Светлана БМВ 13 часов назад Раньше любила загорать и обгорала часто. Отрывала облезающую кожицу, но никакой гиперпигментации не было никогда. Это зависит от многих факторов. Раса, тип кожи, где и когда загораешь, и т.д. - - Ответить

Пожалуй, каждый из нас хоть раз в жизни обгорал на солнце до шелушащейся кожи. Некоторые даже любят отдирать эти лоскутки и шутят, что «линяют будто змея». Вот только делать это ни в коем случае нельзя. Слезающий слой кожи все еще держится за тело. Если ее оторвать, то можно повредить нежную «молодую» кожу, а еще бонусом получить гиперпигментацию и к концу лета вместо загара покрыться неровными пятнами как леопард.

Используем крем с высокой SPF-защитой

Некоторые эксперты не рекомендуют использовать средства с SPF с высокой степенью защиты. Дело в том, что они дают ложное чувство безопасности. Из-за него мы можем реже обновлять крем, не носить шляпу или кепку, игнорировать тенек. Проще говоря, воспринимать крем с высокой степенью защиты, как стену, которая защищает нас от солнца на весь день. Но это неправильно. Да, SPF с более высокой степенью защиты можно носить дольше, однако это не значит, что его не нужно обновлять вовсе. Особенно, если вы на пляже и контактируете с водой. Кроме того, не стоит забывать, что между СПФ 30 и 50 не такая уж и большая разница. Первый блокирует 97% вредного излучения, а второй — 98%. А тюбики с этикеткой «SPF 100» вообще чистой воды маркетинг. Они не защищают кожу на 100% и ничем не лучше крема, с фактором защиты 50.

Забываем про уход за губами

Поврежденные губы в трещинках у многих ассоциируются с зимой. Однако это может случиться и летом. Дело в том, что кожа на губах подвержена солнечному излучению сильнее, чем любая другая. Она не содержит в себе меланин, который мог бы служить защитой. Поэтому важно не забывать раз в неделю отшелушивать губы деликатным скрабом. А также наносить бальзам с SPF защитой перед каждым выходом на улицу.

Игнорируем витамин С в ежедневном уходе

Некоторые женщины боятся использовать витамин С летом. Может показаться, что он создает благоприятную почву для ожога и других неприятных симптомов. Но на деле, витамин С — это то, что нужно очень многим в летнее время. Он уменьшает гиперпигментацию, стимулирует выработку коллагена, в паре с качественным SPF эффективно защищает кожу от солнца. Кроме того, если в летнее время ваша кожа склонна к жирности, средства с витамином С помогут в решении этой проблемы.

Неправильно используем SPF стик

SPF стики совсем недавно появились на бьюти рынке и уже завоевали миллионы сердец. Люди пишут, что с их помощью можно легко и удобно обновить SPF крем, причем даже поверх макияжа. Однако все не так просто. В условиях города наша кожа особенно подвержена загрязнению. И если использовать SPF стик поверх грязного лица — это все равно что размазывать грязь. Кроме того, она еще и остается на самом стике. Использовать его в следующий раз поверх уже чистого лица может быть не очень безопасно. Еще один недостаток, который стоит учитывать, — прозрачная структура продукта. Из-за этого может быть трудно равномерно нанести крем на все лицо.

Выходим на улицу с мокрой головой

Забава 1 час назад Это стики-то новинка? Свой первый коллистаровский стик, чтоб не соврать, лет 15 тому назад покупала, если не больше. Пользуюсь SPF стиками постоянно в течении дня, т.к. кожа светлая, склонна к появлению веснушек, а их я не люблю. - - Ответить

Вероятно, каждая женщина хотя бы раз выходила на улицу с мокрой головой и мыслями «на солнце высохнут». Однако лучше не сушить волосы таким образом слишком часто, потому что это может быть опасно. Дело в том, что вода работает как линза. Она собирает солнечный свет и концентрирует его в маленьких, но очень горячих точках по всей голове. Кроме того, в мокром состоянии чешуйки волос неплотно прилегают друг к другу. Поэтому ультрафиолетовые лучи без труда проникают внутрь волосков и повреждают их. Из-за этого волосы становятся, сухими, тусклыми и ломкими.

Пренебрегаем уходом за телом

Кожа — наш самый большой орган. Однако многие из нас ограничиваются исключительно уходом за кожей лица, шеи и зоны декольте. Это неправильно. В летнее время все наше тело заслуживает особенного внимания. Крайне важно покрывать SPF все открытые участки кожи. А также регулярно использовать увлажняющий крем, который будет удерживать влагу и поддерживать эластичность кожи.

Распыляем мист для лица на неочищенную кожу

Мист для лица — это простой и быстрый способ освежиться, особенно в жаркий летний денек. Однако эксперты предупреждают, что это не так эффективно, как кажется многим из нас. Для того чтобы мист сработал на 100%, его надо наносить на очищенную кожу. А мы чаще всего используем его поверх макияжа. Таким образом, мы просто выбрасываем деньги на ветер, так как средство не выполняет свои функции на 100%.

Бреем ноги прямо перед выходом на улицу

Летом, как никогда, хочется, чтобы ноги сохраняли гладкость. Однако не стоит заниматься бритьем или эпиляцией, если вы в ближайшее время планируете выходить на улицу. Дело в том, что процедуры по удалению волос так или иначе травмируют кожу, могут оставлять маленькие незаметные трещинки. Если выйти на улицу в таком виде или отправиться на пляж, то риск неприятных последствий возрастает. Необходимо дать коже отдохнуть. Чуть ускорить процесс регенерации можно с помощью специальных лосьонов или кремов.

Избегаем отшелушивания кожи

В летнее время на коже скапливаются пот, солнцезащитный крем и грязь окружающей среды. Избавиться от всех этих загрязнений на 100% даже с качественным многоступенчатым уходом не всегда возможно. Поэтому не стоит игнорировать отшелушивание даже в жаркие месяцы. Самое главное — соблюдать несколько простых, но важных правил. Во-первых, лучше выбирать деликатные средства, которые не будут сильно раздражать кожу. Во-вторых, не стоит злоупотреблять этой процедурой. Можно начать с одного раза в неделю и, при необходимости, увеличить до двух. В-третьих, важно всегда после пилинга тщательно наносить на кожу SPF.

Не ухаживаем за стопами

В летнее время наши ноги могут быть особенно склонны к отечности и образованию мозолей. Кроме того, мы часто носим открытую обувь или обувь с тонкой подошвой. Все это негативно сказывается на наших стопах. Немного помочь им можно с помощью пемзы и увлажняющего крема. Важно регулярно отшелушивать особенно грубые участки кожи, после тщательно очищать и увлажнять кремом. Это поможет заполнить трещинки и предотвратить образование новых повреждений.

Выбираем не те солнцезащитные очки