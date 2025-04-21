5 небольших хитростей, которые освежают прическу и молодят образ
«В зрелом возрасте нельзя отращивать длинные волосы. А еще обязательно закрашивайте седину». Забудьте эти старомодные советы. Выглядеть свежо и элегантно можно с любыми волосами: короткими и длинными, крашеными и натуральными. Вот несколько рекомендаций от профи, которые реально помогут прокачать образ.
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Экспериментировать с хвостами, косами и пучками
Эксперты рекомендуют собирать волосы, чтобы освежить образ. И предлагают кучу интересных вариантов причесок. Например, конский хвост. Или волосы, наполовину собранные в хвост.
Еще классно смотрится коса. Обратите внимание на французский вариант, где волосы заплетаются, начинаются с макушки.
Пучки тоже можно сделать так, чтобы они не накидывали годков. Например, собрать волосы небрежно, чтобы некоторые пряди выбивались из прически. Не менее очаровательно выглядят низкий пучок и пучок с прядями, заплетенными в косы.
Тщательно подбирать стрижку
Бытует мнение, что длинные волосы с годами смотрятся неуместно. На самом деле все зависит от их густоты. Если женщина обладает пышной гривой, то ей в любом возрасте не очень пойдут короткие стрижки. Волосы будут только пушиться, что сразу лишает образ эстетики.
В таком случае лучшее лекарство – прически длиной по плечи и ниже, которые выглядят неплохо. Так волосы утяжеляются, объем чуть спадает, и получается гармоничный вид. Для большего лоска стилисты рекомендуют попробовать каскад – волосы, подстриженные слоями.
Делать мелирование
Мелирование мгновенно добавляет образу лестной яркости. А светлые пряди, обрамляющие лицо, выгодно подчеркивают его черты. Особенно круто мелирование будет смотреться на длинных волосах, подстриженных каскадом. За образец можно взять лук Дженнифер Энистон.
Лучше всего скидывают возраст медные и холодные оттенки. Медные добавят объема волосам, а холодные освежат цвет шевелюры. Только мелирование в холодных тонах больше подойдет обладательницам светлой кожи.
Попробовать кератиновое выпрямление
Когда волосы седеют, они становятся более грубыми. Поэтому добавлять им дополнительной текстуры не нужно, это только прибавляет лет женщине. Наоборот, эксперты рекомендуют процедуры, которые сделают волосы более гладкими. Например, кератиновое выпрямление.
А еще можно уложить волосы с помощью утюжка. Процедура также придает гладкости. И стоит не запускать прическу и ходить стричься раз в пару месяцев.
Присмотреться к косым и асимметричным челкам
Челка придает утонченности. Однако, по мнению стилистов, с ней рискуете добиться излишней зрелости в образе. Все потому, что она закрывает довольно обширный участок лица.
Но необязательно сразу отказываться от такой прически, если она нравится. Чтобы добавить образу свежести, заострите внимание на асимметричной челке - это настоящий шик. А еще она подойдет тем, кого беспокоят возрастные признаки на лбу.
Хочется, чтобы не только прическа была сногсшибательной, но и кожа выглядела ровной и подтянутой. В погоне за этим мы прибегаем к не самым удачным процедурам. Что эксперты не особо рекомендуют — рассказываем здесь.