20+ доказательств того, что прическа может кардинально изменить образ
Фотоподборки
1 час назад
Выбрать прическу иногда бывает сложно: нужно определиться с длиной волос и их цветом, а ошибиться страшновато. Кто-то решается, кто-то нет, но девушки из нашей статьи не побоялись перемен и экспериментов. Вот что у них получилось.
"Я с длинными волосами и стрижкой пикси"
- Твоя стрижка заставила меня поднимать челюсть с пола! © Unknown author / Reddit
"Бахнула себе челку в ванной в 2 часа ночи. Не жалею"
- Теперь я тоже хочу челку! © commexemily / Reddit
"Помогите! Я заплатила $ 400 за новую прическу, а моим друзьям она не понравилась"
"Хочу снова сделать себе стрижку пикси, как на фото слева. Что думаете?"
- Тебе идут обе стрижки, но пикси выглядит особенно хорошо! © Cat_Toe_Beans_ / Reddit
"Какая стрижка идет мне больше?"
"Мне шли темные волосы. Сейчас я блондинка. Перекраситься в темный?"
"Перекрасила волосы в каштановый и чувствую, что совершила ошибку. Разве блонд был не лучше?"
- Никакой ошибки! Темные волосы тебе очень идут! © Solid5of10 / Reddit
«Решилась на короткую стрижку!»
«Послушала совет пользователей и подстригла себе челку!»
«Решила снова стать блондинкой»
«Посоветуйте, какой цвет волос лучше подходит?»
- Тебе идет твой натуральный цвет. Он так хорошо сочетается с тоном кожи! © SunnyTheToad / Reddit
«Длинные волосы или короткие?»
Девушка так похожа нa Энн Хэтэуэй, можно просто посмотреть нa актрису как нa пособие по причёскам. :) Оба варианта идут.
-
-
Ответить
- Мне кажется, ты из тех счастливых людей, которым идет и то, и другое. © onehundred******* / Reddit
«Как человек, который любит перемены, но хочет, наконец-то, остановиться на одном цвете, хотела бы узнать, какой вариант идет мне больше всего?»
- Рыжие волосы так хорошо сочетаются с цветом твоих глаз! © Stellaaahhhh / Reddit
«Мне никогда раньше не позволяли стричь волосы коротко, а теперь мне 18. Они казались очень поврежденными, поэтому, наконец-то, я их подстригла»
«Мужу нравятся волосы подлиннее, но ощущение, что они меня старят»
- О, короткие волосы идеально подходят твоему лицу © Key_Leadership2394 / Reddit
«С челкой лучше или без?»
- Очень красивая с челкой, выглядишь как соблазнительная шпионка из кино. © ToneParty9463 / Reddit
«Какой цвет лучше подходит?»
- Думаю, второй просто великолепно смотрится. forever_strung / Reddit
«Поменяла цвет на темно-фиолетовый. Больше не буду осветлять волосы»
«Какой цвет смотрится лучше?»
- Может, что-то среднее? Клубничный блонд тебе так бы подошел, а твои глаза, кстати, просто потрясающие. © Financial-Coconut-32 / Reddit
«Скоро собираюсь к парикмахеру. Оставить длину или подстричь?»
- Оба варианта подходят. Лично я предпочитаю короткую стрижку. © East-Ranger-2902 / Reddit
«Скажите честно, подходит ли мне челка?»
- Эта стрижка буквально создана для тебя, ты просто сияешь! © itsjess_themess / Reddit
А вот и еще несколько статей о том, как прическа меняет образ:
Фото на превью INFP_DayDreams / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
15 человек, которые пришли с работы с полными карманами впечатлений
Истории
1 месяц назад
15+ человек, которые не ждали от друзей подлянки. А те им свинью подложили
Народное творчество
2 года назад
История о том, как квартирный вопрос вывел членов семьи на чистую воду
Авторские колонки
2 года назад
14 знатных наглецов, которые живут по принципу «А что такого?»
Народное творчество
2 года назад
18 человек, чей отпуск не обошелся без нештатных ситуаций
16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца
16 историй о том, как порой непросто бывает снять жилье
20+ историй о людях, которые не готовы лишний раз раскрывать свой кошелек
Истории
3 месяца назад
15 примеров того, как можно дать отпор хаму
Народное творчество
5 месяцев назад
14 историй, которые откровенно расскажут о буднях учителя
Женщина отдала ребенка на воспитание его отцу, но все пошло немного не по плану
Авторские колонки
4 месяца назад
20+ историй о клиентах, с которыми скучать не приходится
Народное творчество
5 месяцев назад