20+ доказательств того, что прическа может кардинально изменить образ

Выбрать прическу иногда бывает сложно: нужно определиться с длиной волос и их цветом, а ошибиться страшновато. Кто-то решается, кто-то нет, но девушки из нашей статьи не побоялись перемен и экспериментов. Вот что у них получилось.

"Я с длинными волосами и стрижкой пикси"

Твоя стрижка заставила меня поднимать челюсть с пола! © Unknown author / Reddit

"Бахнула себе челку в ванной в 2 часа ночи. Не жалею"

Теперь я тоже хочу челку! © commexemily / Reddit

"Помогите! Я заплатила $ 400 за новую прическу, а моим друзьям она не понравилась"

"Хочу снова сделать себе стрижку пикси, как на фото слева. Что думаете?"

Тебе идут обе стрижки, но пикси выглядит особенно хорошо! © Cat_Toe_Beans_ / Reddit

"Какая стрижка идет мне больше?"

"Мне шли темные волосы. Сейчас я блондинка. Перекраситься в темный?"

"Перекрасила волосы в каштановый и чувствую, что совершила ошибку. Разве блонд был не лучше?"

Никакой ошибки! Темные волосы тебе очень идут! © Solid5of10 / Reddit

«Решилась на короткую стрижку!»

«Послушала совет пользователей и подстригла себе челку!»

«Решила снова стать блондинкой»

«Посоветуйте, какой цвет волос лучше подходит?»

Тебе идет твой натуральный цвет. Он так хорошо сочетается с тоном кожи! © SunnyTheToad / Reddit

«Длинные волосы или короткие?»

Мне кажется, ты из тех счастливых людей, которым идет и то, и другое. © onehundred******* / Reddit

«Как человек, который любит перемены, но хочет, наконец-то, остановиться на одном цвете, хотела бы узнать, какой вариант идет мне больше всего?»



Рыжие волосы так хорошо сочетаются с цветом твоих глаз! © Stellaaahhhh / Reddit

«Мне никогда раньше не позволяли стричь волосы коротко, а теперь мне 18. Они казались очень поврежденными, поэтому, наконец-то, я их подстригла»

«Мужу нравятся волосы подлиннее, но ощущение, что они меня старят»

О, короткие волосы идеально подходят твоему лицу © Key_Leadership2394 / Reddit

«С челкой лучше или без?»

Очень красивая с челкой, выглядишь как соблазнительная шпионка из кино. © ToneParty9463 / Reddit

«Какой цвет лучше подходит?»

Думаю, второй просто великолепно смотрится. forever_strung / Reddit

«Поменяла цвет на темно-фиолетовый. Больше не буду осветлять волосы»

«Какой цвет смотрится лучше?»

Может, что-то среднее? Клубничный блонд тебе так бы подошел, а твои глаза, кстати, просто потрясающие. © Financial-Coconut-32 / Reddit

«Скоро собираюсь к парикмахеру. Оставить длину или подстричь?»

Оба варианта подходят. Лично я предпочитаю короткую стрижку. © East-Ranger-2902 / Reddit

«Скажите честно, подходит ли мне челка?»