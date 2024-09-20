17 женщин, которые классно преобразились, всего лишь немного изменив прическу

Да, порой прическа может просто на раз-два изменить внешность человека. Стоит всего лишь поменять длину или цвет волос, как из зеркала на тебя будто бы уже смотрит кто-то другой. И героини нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Кто-то из них доволен переменами, другие же пока сомневаются.

«Я совершила ошибку? Хотя мне самой нравится, теперь и подтяжку с ботоксом делать не нужно, кажется»

«Слишком долго была блондинкой, стало скучновато. Я так довольна результатом!»

Блонд делал вас блекленькой, а новый цвет подчеркивает ваши глаза и делает ярче. Выглядите потрясающе. © The_Writing_Knight24 / Reddit

«Сделала „волчью“ стрижку и мелирование»

Выглядит потрясающе! Это не «волчья» стрижка, это лучше! © Notsureindecisive / Reddit

«Боялась таких кардинальных перемен, но я в восторге от результата. Да и волосы теперь намного легче мыть и укладывать»

«Мои волосы были поврежденными. Подстриглась и покрасилась в розовый»

«Стиснула зубы и подстриглась. Что скажете?»

Мне нравится твоя стрижка. Ты и раньше была милашкой, и сейчас, но твои волосы стали выглядеть здоровее. © ThePactIsSealed7 / Reddit

«Решилась. Как же я счастлива»

«Правильным ли решением было делать короткую стрижку? Она мне хотя бы идет?»

Да, тебе определенно идет. Ты теперь похожа на парижскую модель. © TheWrendigo / Reddit

«Наконец-то у меня прическа мечты»

«Собираюсь стать блондинкой. Вот что получилось после первого сеанса у парикмахера»

Красотка! Мне кажется, блонд делает твои глаза более выразительными! © kurlyl0ck5 / Reddit

«Купила натуральные волосы на заколках. Я в восторге»

© ttliz / Reddit Dia_Mak 1 час назад Не берусь судить тех, у кого мало волос. Слава богу, мне благодаря генетике повезло. С появлением первых наращенных волос они вызывают во мне брезгливость, помню, как все выпытывала у подруги: ну ведь твой парень не может запустить тебе руку в волосы, ты не можешь их красиво перекинуть, ведь все искусственное и это очевидно?

Пока так и не поменяла мнение. Парик разумнее. - - Ответить

«Впервые покрасила волосы. Как же я счастлива! Не вернусь к прежней прическе»

«10 лет у меня были длинные волосы. Но на прошлой неделе мне позарез понадобились перемены, и я решила их отстричь»

Ты теперь выглядишь намного моложе! © likemelikemenot4ever / Reddit

«Я обрезала все волосы и чувствую себя другим человеком»

Была милашка, стала плохая девчонка. © whydoesnobodyama / Reddit

«Решила сделать что-то новое на свое 30-летие и выбрала стрижку маллет! Все еще пытаюсь понять, как ее укладывать, но она мне нравится»

«Это я до похода в салон, после и на следующее утро без укладки. Какая тяжесть свалилась с моих плеч»

«Всю жизнь была блондинкой. Недавно открыла для себя маски для временного окрашивания»

«С удовольствием попробовала разные цвета, не рискуя при этом испортить свой блонд».