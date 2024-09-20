Да, супер)
Улыбка, помада и горящие глаза преображают). И видно, что женщина нравится себе
17 женщин, которые классно преобразились, всего лишь немного изменив прическу
Да, порой прическа может просто на раз-два изменить внешность человека. Стоит всего лишь поменять длину или цвет волос, как из зеркала на тебя будто бы уже смотрит кто-то другой. И героини нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Кто-то из них доволен переменами, другие же пока сомневаются.
«Я совершила ошибку? Хотя мне самой нравится, теперь и подтяжку с ботоксом делать не нужно, кажется»
Да, супер)
«Слишком долго была блондинкой, стало скучновато. Я так довольна результатом!»
- Блонд делал вас блекленькой, а новый цвет подчеркивает ваши глаза и делает ярче. Выглядите потрясающе. © The_Writing_Knight24 / Reddit
«Сделала „волчью“ стрижку и мелирование»
- Выглядит потрясающе! Это не «волчья» стрижка, это лучше! © Notsureindecisive / Reddit
«Боялась таких кардинальных перемен, но я в восторге от результата. Да и волосы теперь намного легче мыть и укладывать»
Таким симпатулькам всë идëт, главное не перебарщивать с макияжем носа!
«Мои волосы были поврежденными. Подстриглась и покрасилась в розовый»
Цвет тона неудачный по-моему, какой-то зеленоватый, и стрижка круглая к круглому лицу-перебор
«Стиснула зубы и подстриглась. Что скажете?»
- Мне нравится твоя стрижка. Ты и раньше была милашкой, и сейчас, но твои волосы стали выглядеть здоровее. © ThePactIsSealed7 / Reddit
«Решилась. Как же я счастлива»
«Правильным ли решением было делать короткую стрижку? Она мне хотя бы идет?»
- Да, тебе определенно идет. Ты теперь похожа на парижскую модель. © TheWrendigo / Reddit
«Наконец-то у меня прическа мечты»
Если бы еще татуха в виде снежинки, то была бы Эльза из «Холодного сердца»)
«Собираюсь стать блондинкой. Вот что получилось после первого сеанса у парикмахера»
- Красотка! Мне кажется, блонд делает твои глаза более выразительными! © kurlyl0ck5 / Reddit
«Купила натуральные волосы на заколках. Я в восторге»
Не берусь судить тех, у кого мало волос. Слава богу, мне благодаря генетике повезло. С появлением первых наращенных волос они вызывают во мне брезгливость, помню, как все выпытывала у подруги: ну ведь твой парень не может запустить тебе руку в волосы, ты не можешь их красиво перекинуть, ведь все искусственное и это очевидно?
Пока так и не поменяла мнение. Парик разумнее.
«Впервые покрасила волосы. Как же я счастлива! Не вернусь к прежней прическе»
«10 лет у меня были длинные волосы. Но на прошлой неделе мне позарез понадобились перемены, и я решила их отстричь»
- Ты теперь выглядишь намного моложе! © likemelikemenot4ever / Reddit
«Я обрезала все волосы и чувствую себя другим человеком»
- Была милашка, стала плохая девчонка. © whydoesnobodyama / Reddit
«Решила сделать что-то новое на свое 30-летие и выбрала стрижку маллет! Все еще пытаюсь понять, как ее укладывать, но она мне нравится»
Имхо, но более страннкю стрижку нежели малолетние сложно найти. Особенно у парней
«Это я до похода в салон, после и на следующее утро без укладки. Какая тяжесть свалилась с моих плеч»
«Всю жизнь была блондинкой. Недавно открыла для себя маски для временного окрашивания»
«С удовольствием попробовала разные цвета, не рискуя при этом испортить свой блонд».
- Коричневый оттенок так тебе идет! Была симпатичная, стала сногсшибательная. Еще и выглядишь теперь моложе. © Ok-East-3957 / Reddit
И вот еще несколько статей о женщинах, которые сменили прическу: