20+ человек, которые решили просто изменить прическу и сорвали куш

Каждый из нас время от времени испытывает желание сменить прическу. Иногда причиной даже небольших изменений может послужить разрыв отношений или смена работы. Некоторые люди бегут в парикмахерскую за кардинальными переменами просто потому, что им так внезапно захотелось. В любом случае вместе с шевелюрой может измениться и весь имидж. И порой разница между «до» и «после» просто ошеломляет.

«Второе фото сделано 11 дней спустя»

«Подстриглась. Первое, что сказали родители: „А что так коротко?“ Хотя у мамы волосы даже еще короче»

«Я мама троих детей и подстриглась впервые за 2 года. Чувствую себя прекрасно»

Я сделала скриншот, покажу своему стилисту. © Puzzleheaded-Mix-201 / Reddit

«Подстриглась и изменила цвет»

«Родные и друзья окончательно убедили меня в том, что короткие волосы мне идут больше»

«Подстригся после расставания с девушкой»

«Возвращаюсь к своему родному цвету»

«Решился подстричься — и вот долгожданный результат»

«От природы у меня „грязный блонд“. В 21 год мои волосы стали темнее. Сейчас мне 27, каждые 8 недель я подкрашиваюсь»

«Подстригла свои кудряшки. Я не думала, что мои волосы могут выглядеть так круто»

«Раньше всегда красилась в салоне. Впервые решила сделать это дома и не пожалела»

«Отдал свои кудри на благотворительность»

«Я лечила волосы 4 года»

«Из натуральной блондинки в розовый»

«Начал отращивать волосы в 2016 году»

«Я стиснула зубы и наконец постриглась»

«Два года откладывал стрижку»

«Парикмахер сделал именно то, что я просила. Очень довольна результатом»

«Съездил в Австралию, подстригся как местные»

Эта стрижка не для всех. Но тебе идет. © Limp_Marionberry_24 / Reddit

«Вчера подстригла челку»

«Пару недель назад я спросила, подойдет ли мне стрижка пикси. И вот я решилась»