20+ человек, которые решили просто изменить прическу и сорвали куш

Народное творчество
49 минут назад

Каждый из нас время от времени испытывает желание сменить прическу. Иногда причиной даже небольших изменений может послужить разрыв отношений или смена работы. Некоторые люди бегут в парикмахерскую за кардинальными переменами просто потому, что им так внезапно захотелось. В любом случае вместе с шевелюрой может измениться и весь имидж. И порой разница между «до» и «после» просто ошеломляет.

«Второе фото сделано 11 дней спустя»

«Подстриглась. Первое, что сказали родители: „А что так коротко?“ Хотя у мамы волосы даже еще короче»

«Я мама троих детей и подстриглась впервые за 2 года. Чувствую себя прекрасно»

«Подстриглась и изменила цвет»

«Родные и друзья окончательно убедили меня в том, что короткие волосы мне идут больше»

«Подстригся после расставания с девушкой»

«Возвращаюсь к своему родному цвету»

«Решился подстричься — и вот долгожданный результат»

«От природы у меня „грязный блонд“. В 21 год мои волосы стали темнее. Сейчас мне 27, каждые 8 недель я подкрашиваюсь»

«Подстригла свои кудряшки. Я не думала, что мои волосы могут выглядеть так круто»

«Раньше всегда красилась в салоне. Впервые решила сделать это дома и не пожалела»

«Отдал свои кудри на благотворительность»

«Я лечила волосы 4 года»

Олена
3 дня назад

Зачем их лечить 4 года, если до такой длинны они отрастут за два при стрижке налысо?

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«Из натуральной блондинки в розовый»

«Начал отращивать волосы в 2016 году»

«Я стиснула зубы и наконец постриглась»

«Два года откладывал стрижку»

«Парикмахер сделал именно то, что я просила. Очень довольна результатом»

«Съездил в Австралию, подстригся как местные»

«Вчера подстригла челку»

«Пару недель назад я спросила, подойдет ли мне стрижка пикси. И вот я решилась»

Девушки особенно щепетильно относятся к выбору образа, когда дело касается свадьбы. Ведь у невесты должно быть безупречно все: и платье, и прическа, и макияж.

Фото на превью Hairthrowayy / Reddit

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