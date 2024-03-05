20+ человек, которые решили просто изменить прическу и сорвали куш
Каждый из нас время от времени испытывает желание сменить прическу. Иногда причиной даже небольших изменений может послужить разрыв отношений или смена работы. Некоторые люди бегут в парикмахерскую за кардинальными переменами просто потому, что им так внезапно захотелось. В любом случае вместе с шевелюрой может измениться и весь имидж. И порой разница между «до» и «после» просто ошеломляет.
«Второе фото сделано 11 дней спустя»
- Офигеть! © Impressive_Fox_1758 / Reddit
«Подстриглась. Первое, что сказали родители: „А что так коротко?“ Хотя у мамы волосы даже еще короче»
«Я мама троих детей и подстриглась впервые за 2 года. Чувствую себя прекрасно»
- Я сделала скриншот, покажу своему стилисту. © Puzzleheaded-Mix-201 / Reddit
«Подстриглась и изменила цвет»
«Родные и друзья окончательно убедили меня в том, что короткие волосы мне идут больше»
«Подстригся после расставания с девушкой»
«Возвращаюсь к своему родному цвету»
«Решился подстричься — и вот долгожданный результат»
«От природы у меня „грязный блонд“. В 21 год мои волосы стали темнее. Сейчас мне 27, каждые 8 недель я подкрашиваюсь»
«Подстригла свои кудряшки. Я не думала, что мои волосы могут выглядеть так круто»
«Раньше всегда красилась в салоне. Впервые решила сделать это дома и не пожалела»
«Отдал свои кудри на благотворительность»
«Я лечила волосы 4 года»
Зачем их лечить 4 года, если до такой длинны они отрастут за два при стрижке налысо?
«Из натуральной блондинки в розовый»
«Начал отращивать волосы в 2016 году»
Почему они кудрявятся с одной стороны сильнее? Залипла
«Я стиснула зубы и наконец постриглась»
«Два года откладывал стрижку»
«Парикмахер сделал именно то, что я просила. Очень довольна результатом»
«Съездил в Австралию, подстригся как местные»
- Эта стрижка не для всех. Но тебе идет. © Limp_Marionberry_24 / Reddit
«Вчера подстригла челку»
Будто взяла в рот циркуль, а он открылся изнутри и пробил щеки
«Пару недель назад я спросила, подойдет ли мне стрижка пикси. И вот я решилась»
Девушки особенно щепетильно относятся к выбору образа, когда дело касается свадьбы. Ведь у невесты должно быть безупречно все: и платье, и прическа, и макияж.
Из лица моей депрессии в лицо моей почти излеченной депрессии