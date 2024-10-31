17 женщин решились на смену прически и не прогадали
Народное творчество
1 час назад
Рубануть каре или перекраситься в ярко-розовый? Эксперименты с волосами — это всегда круто, но особенно приятно наблюдать, как человек буквально расцвел после обновления прически. Именно такими снимками поделили героини нашей подборки.
«В 30 лет решила: „Волосы все равно отрастут!“ И бахнула челку»
- Ну а теперь выглядишь еще моложе, идеально! © BakeSilly / Reddit
«У меня мало волос от природы, все время прятала их в хвост. А потом решилась сделать загущение, и моя самооценка резко улетела в небо»
«Всю жизнь была блондинкой. Недавно открыла для себя маски для временного окрашивания»
«С удовольствием попробовала разные цвета, не рискуя при этом испортить свой блонд».
- Коричневый оттенок так тебе идет! Была симпатичная, стала сногсшибательная. Еще и выглядишь теперь моложе. © Ok-East-3957 / Reddit
«Стиснула зубы и подстриглась. Что скажете?»
- Мне нравится твоя стрижка. Ты и раньше была милашкой, и сейчас, но твои волосы стали выглядеть здоровее. © ThePactIsSealed7 / Reddit
«Сделала „волчью“ стрижку и мелирование»
- Выглядит потрясающе! Это не «волчья» стрижка, это лучше! © Notsureindecisive / Reddit
«Мои волосы были поврежденными. Подстриглась и покрасилась в розовый»
«Впервые покрасила волосы. Как же я счастлива! Не вернусь к прежней прическе»
«Решилась. Как же я счастлива»
«Слишком долго была блондинкой, стало скучновато. Я так довольна результатом!»
- Блонд делал вас блекленькой, а новый цвет подчеркивает ваши глаза и делает ярче. Выглядите потрясающе. © The_Writing_Knight24 / Reddit
«Никогда больше не вернусь к длинным волосам»
«Это я до похода в салон, после и на следующее утро без укладки. Какая тяжесть свалилась с моих плеч»
Если честно,то с длинными ей очень идёт,но я ее прекрасно понимаю.
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«Решила сделать что-то новое на свое 30-летие и выбрала стрижку маллет! Все еще пытаюсь понять, как ее укладывать, но она мне нравится»
«Купила натуральные волосы на заколках. Я в восторге»
Красивая девушка. С обоими вариантами отлично смотрится,но мне больше с короткими нравится🤔
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Ответить
«Перекрасилась из блонда в шатенку и не могу понять, не ошиблась ли я»
- Быть блондинкой тебе идет, но темно-коричневый цвет волос выглядит на тебе просто потрясающе! © Bruce-**** / Reddit
«Правильным ли решением было делать короткую стрижку? Она мне хотя бы идет?»
- Да, тебе определенно идет. Ты теперь похожа на парижскую модель. © TheWrendigo / Reddit
«Я обрезала все волосы и чувствую себя другим человеком»
- Была милашка, стала плохая девчонка. © whydoesnobodyama / Reddit
«Наконец-то у меня прическа мечты»
«Собираюсь стать блондинкой. Вот что получилось после первого сеанса у парикмахера»
- Красотка! Мне кажется, блонд делает твои глаза более выразительными! © kurlyl0ck5 / Reddit
Статьи с фотографиями «до» и «после»? Дайте две, пожалуйста. А лучше три! У нас еще очень много подборок с крутыми фотосравнениями:
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