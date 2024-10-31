17 женщин решились на смену прически и не прогадали

Народное творчество
1 час назад

Рубануть каре или перекраситься в ярко-розовый? Эксперименты с волосами — это всегда круто, но особенно приятно наблюдать, как человек буквально расцвел после обновления прически. Именно такими снимками поделили героини нашей подборки.

«В 30 лет решила: „Волосы все равно отрастут!“ И бахнула челку»

«У меня мало волос от природы, все время прятала их в хвост. А потом решилась сделать загущение, и моя самооценка резко улетела в небо»


«Всю жизнь была блондинкой. Недавно открыла для себя маски для временного окрашивания»

«С удовольствием попробовала разные цвета, не рискуя при этом испортить свой блонд».

  • Коричневый оттенок так тебе идет! Была симпатичная, стала сногсшибательная. Еще и выглядишь теперь моложе. © Ok-East-3957 / Reddit

«Стиснула зубы и подстриглась. Что скажете?»

  • Мне нравится твоя стрижка. Ты и раньше была милашкой, и сейчас, но твои волосы стали выглядеть здоровее. © ThePactIsSealed7 / Reddit

«Сделала „волчью“ стрижку и мелирование»

«Мои волосы были поврежденными. Подстриглась и покрасилась в розовый»

«Впервые покрасила волосы. Как же я счастлива! Не вернусь к прежней прическе»

«Решилась. Как же я счастлива»

«Слишком долго была блондинкой, стало скучновато. Я так довольна результатом!»

  • Блонд делал вас блекленькой, а новый цвет подчеркивает ваши глаза и делает ярче. Выглядите потрясающе. © The_Writing_Knight24 / Reddit

«Никогда больше не вернусь к длинным волосам»

«Это я до похода в салон, после и на следующее утро без укладки. Какая тяжесть свалилась с моих плеч»

«Решила сделать что-то новое на свое 30-летие и выбрала стрижку маллет! Все еще пытаюсь понять, как ее укладывать, но она мне нравится»

«Купила натуральные волосы на заколках. Я в восторге»

«Перекрасилась из блонда в шатенку и не могу понять, не ошиблась ли я»

  • Быть блондинкой тебе идет, но темно-коричневый цвет волос выглядит на тебе просто потрясающе! © Bruce-**** / Reddit

«Правильным ли решением было делать короткую стрижку? Она мне хотя бы идет?»

  • Да, тебе определенно идет. Ты теперь похожа на парижскую модель. © TheWrendigo / Reddit

«Я обрезала все волосы и чувствую себя другим человеком»

«Наконец-то у меня прическа мечты»

«Собираюсь стать блондинкой. Вот что получилось после первого сеанса у парикмахера»

  • Красотка! Мне кажется, блонд делает твои глаза более выразительными! © kurlyl0ck5 / Reddit

Статьи с фотографиями «до» и «после»? Дайте две, пожалуйста. А лучше три! У нас еще очень много подборок с крутыми фотосравнениями:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее