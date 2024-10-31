17 женщин решились на смену прически и не прогадали

Рубануть каре или перекраситься в ярко-розовый? Эксперименты с волосами — это всегда круто, но особенно приятно наблюдать, как человек буквально расцвел после обновления прически. Именно такими снимками поделили героини нашей подборки.

«В 30 лет решила: „Волосы все равно отрастут!“ И бахнула челку»

Ну а теперь выглядишь еще моложе, идеально! © BakeSilly / Reddit

«У меня мало волос от природы, все время прятала их в хвост. А потом решилась сделать загущение, и моя самооценка резко улетела в небо»



«Всю жизнь была блондинкой. Недавно открыла для себя маски для временного окрашивания»

«С удовольствием попробовала разные цвета, не рискуя при этом испортить свой блонд».

Коричневый оттенок так тебе идет! Была симпатичная, стала сногсшибательная. Еще и выглядишь теперь моложе. © Ok-East-3957 / Reddit

«Стиснула зубы и подстриглась. Что скажете?»

Мне нравится твоя стрижка. Ты и раньше была милашкой, и сейчас, но твои волосы стали выглядеть здоровее. © ThePactIsSealed7 / Reddit

«Сделала „волчью“ стрижку и мелирование»

Выглядит потрясающе! Это не «волчья» стрижка, это лучше! © Notsureindecisive / Reddit

«Мои волосы были поврежденными. Подстриглась и покрасилась в розовый»

«Впервые покрасила волосы. Как же я счастлива! Не вернусь к прежней прическе»

«Решилась. Как же я счастлива»

«Слишком долго была блондинкой, стало скучновато. Я так довольна результатом!»

Блонд делал вас блекленькой, а новый цвет подчеркивает ваши глаза и делает ярче. Выглядите потрясающе. © The_Writing_Knight24 / Reddit

«Никогда больше не вернусь к длинным волосам»

«Это я до похода в салон, после и на следующее утро без укладки. Какая тяжесть свалилась с моих плеч»

«Решила сделать что-то новое на свое 30-летие и выбрала стрижку маллет! Все еще пытаюсь понять, как ее укладывать, но она мне нравится»

«Купила натуральные волосы на заколках. Я в восторге»

«Перекрасилась из блонда в шатенку и не могу понять, не ошиблась ли я»

Быть блондинкой тебе идет, но темно-коричневый цвет волос выглядит на тебе просто потрясающе! © Bruce-**** / Reddit

«Правильным ли решением было делать короткую стрижку? Она мне хотя бы идет?»

Да, тебе определенно идет. Ты теперь похожа на парижскую модель. © TheWrendigo / Reddit

«Я обрезала все волосы и чувствую себя другим человеком»

Была милашка, стала плохая девчонка. © whydoesnobodyama / Reddit

«Наконец-то у меня прическа мечты»

«Собираюсь стать блондинкой. Вот что получилось после первого сеанса у парикмахера»